Gene Discovery ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມແລະ Nitrate Foraging ໃນຫຍ້າ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ລະບຸເຊື້ອພັນທຸກໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ "BUZZ", ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມໃນພືດ. ຮາກຜົມເປັນໂຄງສ້າງນ້ອຍໆທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພືດດູດຊຶມນໍ້າ ແລະ ສານອາຫານຈາກດິນ. ການຄົ້ນພົບ gene ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຜະລິດພືດແບບຍືນຍົງ.
gene BUZZ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເພື່ອຄວບຄຸມການເຕີບໂຕຂອງຮາກ, ທັງໃນແງ່ຂອງອັດຕາແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຮາກທາງຂ້າງ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ nitrates ໃນດິນ. ໄນໂຕຣເຈນເປັນທາດອາຫານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ, ແລະ nitrates ແມ່ນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງໄນໂຕຣເຈນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພືດຊອກຫາ ແລະນໍາໃຊ້ nitrates ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກະສິກໍາ, ການປະຕິບັດການໃສ່ປຸ໋ຍ, ແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຫນ້າສົນໃຈ, gene BUZZ ສະແດງອອກໃນລະດັບຕໍ່າແລະບໍ່ເຄີຍຖືກອະທິບາຍມາກ່ອນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການລະບຸຕົວຕົນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ເຊື່ອກັນວ່າເຊື້ອພັນນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸລັກໃນທົ່ວຊະນິດຫຍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງພືດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າ, ສາລີ, ແລະເຂົ້າບາເລ. ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພືດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊອກຫາແລະນໍາໃຊ້ nitrates ປະສິດທິຜົນສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນທົ່ວໂລກ.
ດຽວນີ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ກຳ ລັງເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນກົນໄກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ gene BUZZ. ໂດຍ unraveling ຫນ້າທີ່ສະເພາະຂອງ gene ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ nitrate foraging ແລະການພັດທະນາລະບົບຮາກ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາພາໂດຍນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມມືຈາກສະຖາບັນອື່ນໆ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານໃນການເຂົ້າໃຈຂະບວນການຊີວະພາບພື້ນຖານ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການປັບປຸງການປູກພືດແລະຄວາມຍືນຍົງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: ເປັນພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກຜົມ postinitiation ແລະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງຖາປັດຕະຍະຂອງຮາກໃນ Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079