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ເປີດເຜີຍການເຕັ້ນ Cosmic Ballet: A Billion-year-old Galaxy Collision

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ເປີດເຜີຍການເຕັ້ນ Cosmic Ballet: A Billion-year-old Galaxy Collision

ປະກົດການໂຄສະມທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຖືກຈັບໂດຍນັກດາລາສາດໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Gemini South ໃນຊິລີ. ຫລັງຈາກການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍພັນລ້ານປີ, ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພາບທີ່ໜ້າປະທັບຕາຂອງກຸ່ມຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອາຍແກັສລະຫວ່າງດາວທີ່ໝູນວຽນມາ, ເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງເຂົ້າໜົມຝ້າຍທີ່ຄ່ອຍໆຫຸ້ມຮອບແກນລວມກັນຂອງກາແລັກຊີລຸ້ນຕົ້ນ.

NGC 7727, galaxy ແປກປະຫລາດ, ອາໄສຢູ່ປະມານ 90 ລ້ານປີແສງຈາກທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Aquarius. ເລິກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊັ້ນສູງນີ້ ມີຂຸມດຳອັນມະຫາສານ, ຮູຂຸມຂົນກວ້າງຂອງພວກມັນໄດ້ກອດການຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຂົ້າໃຈ. ຂຸມດຳອັນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຖິງ 154 ລ້ານເທົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ຂອງມັນມີນ້ຳໜັກຢູ່ທີ່ 6.3 ລ້ານດວງອາທິດ. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ວັດຖຸ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ກັນ​ພຽງ 1600 ປີ​ແສງ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຂຸມ​ດຳ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂລກ.

ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າໃນໄລຍະ 250 ລ້ານປີຂ້າງຫນ້າ, ຂຸມດໍາ Titanic ເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດຈະລວມເຂົ້າກັນ, ກາຍເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຊະຕາກໍາຂອງ NGC 7727 ຕົວຂອງມັນເອງຍັງຈະໄດ້ຮັບການຫັນປ່ຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກາລັກຊີ, ປະຈຸບັນໄດ້ລຸກລາມໄປດ້ວຍດາວໜຸ່ມ ແລະ ສວນກ້າດາວທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ຈະຄ່ອຍໆຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ກາແລັກຊີຮູບສ້ວຍທີ່ປະກອບດ້ວຍດາວເກົ່າແກ່ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍມີການສ້າງດາວໜ້ອຍທີ່ສຸດ—ເປັນຂະບວນການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອະນາຄົດຂອງທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອັນໃກ້ຄຽງຂອງມັນ. Andromeda Galaxy, ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຈະລວມເອົາຫຼາຍຕື້ປີຈາກປະຈຸບັນ.

ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍ Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງ Gemini South ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງແລະຄວາມຊັດເຈນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອົງການສັງເກດການ Gemini ສາກົນທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ NORLab ຂອງມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແສງ 8.1 ແມັດ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ XNUMX ແມັດ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ຢູ່ໃນສອງສະຖານທີ່ສັງເກດການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ສະເຫນີຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າທັງໃນດ້ານດາລາສາດ optical ແລະ infrared.

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນການເຕັ້ນລໍາຂອງ cosmic ballet ນີ້, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອາວະກາດເລິກແລະປົດລັອກຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນການປະທະກັນແລະການລວມຕົວຂອງກາແລັກຊີ, ແຕ້ມຮູບທີ່ປະທັບໃຈຂອງຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງແລະພັດທະນາຕະຫຼອດໄປ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຖາມ: NGC 7727 ຈາກທາງຊ້າງເຜືອກຢູ່ໄກເທົ່າໃດ?

A: NGC 7727 ແມ່ນປະມານ 90 ລ້ານປີແສງຫ່າງຈາກ galaxy ທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ.

ຖາມ: ຂຸມດໍາມະຫາສານໃນ NGC 7727 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ຂຸມດຳໜຶ່ງໃນ NGC 7727 ມີມວນແສງຕາເວັນ 154 ລ້ານໜ່ວຍ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຂຸມໜຶ່ງມີມວນແສງຕາເວັນ 6.3 ລ້ານໜ່ວຍ.

ຖາມ: ຂຸມດໍາມະຫາສານໃນ NGC 7727 ຫ່າງກັນຫຼາຍປານໃດ?

A: ຂຸມດຳມະຫາສານໃນ NGC 7727 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງກັນປະມານ 1600 ປີແສງ.

ຖາມ: ໃນທີ່ສຸດຂຸມດໍາມະຫາສານຈະລວມເຂົ້າເປັນອັນດຽວກັນບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າຂຸມດໍາມະຫາສານໃນ NGC 7727 ຈະລວມເຂົ້າກັນພາຍໃນປະມານ 250 ລ້ານປີ, ກາຍເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

Q: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ NGC 7727 ຫຼັງຈາກຂີ້ຝຸ່ນຕົກລົງ?

A: ຫຼັງຈາກການປະທະກັນຕົກລົງ, NGC 7727 ຈະປ່ຽນເປັນກາລັກຊີຮູບໄຂ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍດາວເກົ່າແກ່ທີ່ມີການສ້າງດາວຫນ້ອຍຫຼາຍ.

ຖາມ: ເຄື່ອງມືໃດທີ່ໃຊ້ໃນການຈັບພາບຂອງ NGC 7727?

A: ຮູບພາບຂອງ NGC 7727 ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍໃຊ້ Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Gemini South.

By Vicky Stavropoulou

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