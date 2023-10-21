ຜົນກະທົບທາງກົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກ້າມເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໂດຍໃຊ້ gel Mat ທີ່ມີນະວັດກໍາ

ການອອກກຳລັງກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ, ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຂອງພວກເຮົາແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂະບວນການນີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ MIT ໄດ້ພັດທະນາເສື່ອອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດດ້ວຍ hydrogel ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາຜົນກະທົບທາງກົນຈັກອັນບໍລິສຸດຂອງການອອກກໍາລັງກາຍໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ.
ແຜ່ນເຈວ, ຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນກັບໜຶ່ງສ່ວນສີ່, ມີອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກນ້ອຍໆ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກພາຍໃຕ້ຜ້າປູເພື່ອຍ້າຍອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ເຈນສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນຄືກັບຜ້າປູທີ່ສັ່ນສະເທືອນ, ເປັນການຈໍາລອງປະສົບການຂອງກ້າມຊີ້ນໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ. ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຈນ, ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວິທີທີ່ພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ການອອກກໍາລັງກາຍກົນຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສັ່ນສະເທືອນຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກກໍາລັງກາຍກົນຈັກທີ່ສອດຄ່ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນເຕີບໂຕໃນທິດທາງທີ່ປະສານງານ. ເສັ້ນໃຍທີ່ສອດຄ່ອງແລະອອກກໍາລັງກາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ gel ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາພາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງແຜ່ນແຂງແລະກ້າມເນື້ອທີ່ເຮັດວຽກ. ກ້າມຊີ້ນດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆຫຼືສໍາລັບການສ້ອມແປງເນື້ອເຍື່ອທີ່ເສຍຫາຍ.
ທ່ານດຣ Ritu Raman, ຈາກ MIT, ຫວັງວ່າແພລະຕະຟອມໃຫມ່ນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟື້ນຟູກ້າມຊີ້ນຫຼັງຈາກການບາດເຈັບຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງອາຍຸ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນວ່າກໍາລັງກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກກໍາລັງກາຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອໃນລະດັບເຊນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ໆເພື່ອຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວໃນຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານມໍເຕີແລະສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ແຜ່ນເຈວ, ເອີ້ນວ່າ 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), ສະຫນອງວິທີການທີ່ບໍ່ມີການບຸກລຸກເພື່ອສ້າງເສັ້ນໃຍກ້າມເນື້ອ ແລະສຶກສາການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການອອກກໍາລັງກາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ gel ນະວັດຕະກໍານີ້ສໍາລັບການສຶກສາປະເພດຈຸລັງອື່ນໆແລະການຕອບສະຫນອງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການກະຕຸ້ນກົນຈັກ.
ການສຶກສານີ້ແນະນໍາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນສອດຄ່ອງແລະປະສານງານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ mat gel wobbly. ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິສະວະກໍາເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກໍາລັງກົນຈັກຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງເຊນ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການອ້າງອິງວາລະສານ – Brandon Rios, Angel Bu, et al., ກົນໄກການຂຽນໂປລແກລມ anisotropy ໃນກ້າມຊີ້ນທີ່ຖືກວິສະວະກໍາດ້ວຍການກະຕຸ້ນ matrices extracellular. ອຸປະກອນ. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)