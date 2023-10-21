ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຜົນກະທົບທາງກົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກ້າມເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໂດຍໃຊ້ gel Mat ທີ່ມີນະວັດກໍາ

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ຜົນກະທົບທາງກົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກ້າມເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໂດຍໃຊ້ gel Mat ທີ່ມີນະວັດກໍາ

ການ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຮົາ, ລວມ​ທັງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກ້າມ​ຊີ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແຂງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ແລະ ແຂງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂະບວນການນີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ MIT ໄດ້ພັດທະນາເສື່ອອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດດ້ວຍ hydrogel ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາຜົນກະທົບທາງກົນຈັກອັນບໍລິສຸດຂອງການອອກກໍາລັງກາຍໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ.

ແຜ່ນເຈວ, ຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນກັບໜຶ່ງສ່ວນສີ່, ມີອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກນ້ອຍໆ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກພາຍໃຕ້ຜ້າປູເພື່ອຍ້າຍອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ເຈນສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນຄືກັບຜ້າປູທີ່ສັ່ນສະເທືອນ, ເປັນການຈໍາລອງປະສົບການຂອງກ້າມຊີ້ນໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ. ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຈນ, ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວິທີທີ່ພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ການອອກກໍາລັງກາຍກົນຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສັ່ນສະເທືອນຂອງແມ່ເຫຼັກ.

ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກກໍາລັງກາຍກົນຈັກທີ່ສອດຄ່ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນເຕີບໂຕໃນທິດທາງທີ່ປະສານງານ. ເສັ້ນໃຍທີ່ສອດຄ່ອງແລະອອກກໍາລັງກາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ gel ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາພາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງແຜ່ນແຂງແລະກ້າມເນື້ອທີ່ເຮັດວຽກ. ກ້າມຊີ້ນດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆຫຼືສໍາລັບການສ້ອມແປງເນື້ອເຍື່ອທີ່ເສຍຫາຍ.

ທ່ານດຣ Ritu Raman, ຈາກ MIT, ຫວັງວ່າແພລະຕະຟອມໃຫມ່ນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟື້ນຟູກ້າມຊີ້ນຫຼັງຈາກການບາດເຈັບຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງອາຍຸ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນວ່າກໍາລັງກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກກໍາລັງກາຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອໃນລະດັບເຊນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ໆເພື່ອຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວໃນຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານມໍເຕີແລະສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ແຜ່ນເຈວ, ເອີ້ນວ່າ 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), ສະຫນອງວິທີການທີ່ບໍ່ມີການບຸກລຸກເພື່ອສ້າງເສັ້ນໃຍກ້າມເນື້ອ ແລະສຶກສາການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການອອກກໍາລັງກາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ gel ນະວັດຕະກໍານີ້ສໍາລັບການສຶກສາປະເພດຈຸລັງອື່ນໆແລະການຕອບສະຫນອງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການກະຕຸ້ນກົນຈັກ.

ການສຶກສານີ້ແນະນໍາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນສອດຄ່ອງແລະປະສານງານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ mat gel wobbly. ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິສະວະກໍາເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກໍາລັງກົນຈັກຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງເຊນ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການອ້າງອິງວາລະສານ – Brandon Rios, Angel Bu, et al., ກົນໄກການຂຽນໂປລແກລມ anisotropy ໃນກ້າມຊີ້ນທີ່ຖືກວິສະວະກໍາດ້ວຍການກະຕຸ້ນ matrices extracellular. ອຸປະກອນ. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ເປັນຫຍັງມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ: ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສູງອາຍຸ ແລະອັດຕາການຕາຍ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

Chandrayaan-3: ພາລະກິດຕາມດວງຈັນແບບ Dormant ຂອງ ISRO ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຢູ່ເທິງດວງຈັນ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

The Neanderthal: ຫຼາຍກ່ວາຄົນສັດຮ້າຍທີ່ມີຈິດໃຈງ່າຍດາຍ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ເປັນຫຍັງມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ: ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສູງອາຍຸ ແລະອັດຕາການຕາຍ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Chandrayaan-3: ພາລະກິດຕາມດວງຈັນແບບ Dormant ຂອງ ISRO ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຢູ່ເທິງດວງຈັນ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

The Neanderthal: ຫຼາຍກ່ວາຄົນສັດຮ້າຍທີ່ມີຈິດໃຈງ່າຍດາຍ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການວິວັດທະນາການຂອງ Starship: ຈາກ Blueprints ກັບ Prototypes

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ