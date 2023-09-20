ການວິເຄາະຈຸດການດູແລໃຫມ່ສໍາລັບການກວດພົບຢ່າງໄວວາຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Monkeypox

ການສຶກສາຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດທີ່ຕີພິມໃນ The Lancet Microbe ແນະນໍາວິທີການປິ່ນປົວຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສລິງຫມູ (MPXV). ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອອສເຕຣເລຍໄດ້ພັດທະນາການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ isothermal amplification ແລະເຕັກໂນໂລຊີ CRISPR-Cas. ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງສູງຂອງມັນ, ການວິເຄາະປະຕິບັດໄດ້ດີເມື່ອປຽບທຽບກັບການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີເມເຣສປະລິມານມາດຕະຖານຄໍາ (qPCR).
Monkeypox ເປັນພະຍາດ zoonotic ທີ່ເກີດຈາກ MPXV, ເຊື້ອໄວຣັສ DNA ສອງສາຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານຕົ້ນຕໍໃນຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍ, ກໍລະນີຍັງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ 2022 ຫາເດືອນພຶດສະພາ 2023 ຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ການແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງວັກແຊງ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ວິທີການວິນິດໄສມາດຕະຖານທອງສໍາລັບການກວດພົບ MPXV ແມ່ນ qPCR, ເຊິ່ງຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດແລະພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ການວິນິດໄສມັກຈະເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງພິເສດ, ແລະມັນສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ຫຼັງຈາກການເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າຊັບພະຍາກອນຕ່ໍາ.
ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການດູແລຈຸດທີ່ມີຊື່ວ່າ "MPXV-CRISPR" ສໍາລັບການກວດສອບ MPXV ຢ່າງໄວວາ. ການວິເຄາະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະກັດເອົາ DNA ພັນທຸ ກຳ (gDNA) ຈາກຕົວຢ່າງທາງຄລີນິກ, ຕິດຕາມດ້ວຍການຂະຫຍາຍແລະການກວດຫາໂດຍໃຊ້ CRISPR-Cas12a-mediated DNA cleavage. ມັນສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍໃຊ້ວິທີ fluorescence-based ແລະ lateral-flow strip method.
ການວິເຄາະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານຄລີນິກຂອງ 100% ແລະຄວາມສະເພາະຂອງ 99.3% ເມື່ອປຽບທຽບກັບການວິເຄາະ qPCR ແລະກະດານຂອງເຊື້ອໄວຣັດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ການອ່ານການໄຫຼອອກທາງຂ້າງບັນລຸຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ 100% ແລະຄວາມສະເພາະຂອງ 98.6% ສໍາລັບ MPXV, ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຂ້າມກັບໄວຣັສອື່ນໆ.
ການວິເຄາະ MPXV-CRISPR ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການວິນິດໄສຈຸດການດູແລຢ່າງໄວວາຂອງ MPXV ໃນການຕັ້ງຄ່າຊັບພະຍາກອນຕ່ໍາ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນເວລາປະມານ 45 ນາທີ, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໄວແລະຖືກຕ້ອງ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງສາຍພັນ MPXV ທີ່ມີເປົ້າຫມາຍໂດຍການວິເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Lancet Microbe: “ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດ Monkeypox ຢ່າງໄວວາ ໂດຍໃຊ້ CRISPR-Cas12a Mediated Assay: ການສຶກສາກວດສອບ ແລະປະເມີນຜົນຂອງຫ້ອງທົດລອງ”
- ຄໍານິຍາມ: Monkeypox virus (MPXV): ເຊື້ອໄວຣັສ DNA ທີ່ມີສາຍພັນສອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ monkeypox, ເປັນພະຍາດ zoonotic ທີ່ມີຜົນກະທົບທັງຄົນແລະສັດ. MPXV-CRISPR: ການວິເຄາະຈຸດດູແລສໍາລັບການກວດພົບຢ່າງໄວວາຂອງ MPXV ໂດຍອີງໃສ່ isothermal amplification ແລະເຕັກໂນໂລຊີ CRISPR-Cas. ການກວດຫາຈຸດດູແລ: ການທົດສອບການວິນິດໄສທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຢູ່ບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບຢູ່, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງພິເສດຫຼືພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. isothermal amplification: ເປັນວິທີການຂະຫຍາຍອາຊິດນິວຄລີອິກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຄົງທີ່, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ເທັກໂນໂລຍີ CRISPR-Cas: ເຄື່ອງມືດັດແກ້ພັນທຸກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ໂປຣຕີນ CRISPR RNA (crRNA) ແລະ CRISPR-associated (Cas) ເພື່ອແນໃສ່ລໍາດັບ DNA ສະເພາະສໍາລັບການແຕກແຍກແລະການດັດແປງ.