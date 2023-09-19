ຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຍແກັສໃນ Galaxy Breathing

ອາຍແກັສມີບົດບາດສໍາຄັນໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງກາແລັກຊີ. ໃນຂະນະທີ່ດາວແລະ galaxies ເປັນຈຸດສຸມໃສ່ການສັງເກດທາງດາລາສາດມາດົນນານ, ມັນມີພຽງແຕ່ບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຫັນໄດ້ແລະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງອາຍແກັສຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.
ຄໍາວ່າ "ອາຍແກັສ" ຫມາຍເຖິງຕົວກາງລະຫວ່າງດາວ, ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ລະຫວ່າງກາແລັກຊີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາຍແກັສ circumgalactic ທີ່ອ້ອມຮອບກາລັກຊີຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍນັກດາລາສາດເພື່ອອະທິບາຍພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອາຍແກັສ, ແຕ່ບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງພວກມັນ.
ນັກດາລາສາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂການໄຫຼວຽນຂອງອາຍແກັສທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ, ຂະຫນາດກາງ circumgalactic ຂອງພວກມັນ, ແລະຂະຫນາດກາງ intergalactic. ການໄຫຼວຽນນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການສ້າງດາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າການຫາຍໃຈຂອງອາຍແກັສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດຂອງດາວໃຫມ່. ເມື່ອການໄຫຼຂອງນີ້ຢຸດເຊົາ ການສ້າງຮູບດາວກໍຄືກັນ.
ຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງ galaxy ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງດາວ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະອຸນຫະພູມແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາຍແກັສ. ໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ອາຍແກັສເກັບກໍາພາຍໃນ galaxies ແລະໃຫ້ເກີດດາວ. ເມື່ອດາວຕາຍ, ພວກມັນຂັບໄລ່ອາຍແກັສກັບຄືນສູ່ອະວະກາດອ້ອມຂ້າງ, ເຊິ່ງໃນຕອນຕົ້ນແມ່ນຮ້ອນ ແລະ ກະຈາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອາຍແກັສອອກຈາກກາລັກຊີ, ມັນເຢັນລົງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງອາຍແກັສກັບຄືນສູ່ກາລັກຊີ, ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຍຸບຕົວແລະສ້າງດາວໃຫມ່.
ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການໄຫຼຂອງອາຍແກັສເຂົ້າໄປໃນແລະອອກຈາກ galaxies ນັບຕັ້ງແຕ່ 1960s ໂດຍໃຊ້ແສງຈາກ quasars ຫ່າງໄກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອາຍແກັສ circumgalactic ຢູ່ໃກ້ກັບ galaxies ມີໂລຫະທີ່ສູງກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນຜົນມາຈາກອາຍແກັສຖືກຂັບໄລ່ໂດຍດາວ. ອາຍແກັສທີ່ຢູ່ໃນຂະຫນາດກາງ circumgalactic ຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າມັນສໍາລັບການສ້າງດາວໃນກາລັກຊີ.
ການສໍາຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ອາຍແກັສຢູ່ໃນຕົວກາງຂອງ circumgalactic ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເຖິງ 1,000 ເທົ່າກ່ວາອາຍແກັສທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສື່ກາງ intergalactic. ອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 1 ລ້ານ Kelvins, ເຮັດໃຫ້ມັນທັງສອງຮ້ອນແລະເຢັນກວ່າອາຍແກັສ intergalactic. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາອາຍແກັສທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກສັນຍານທີ່ຖືກທັບຊ້ອນໂດຍຜູ້ທີ່ມາຈາກກາລັກຊີເອງ.
ສາເຫດຂອງອາຍແກັສທີ່ໄຫຼອອກ, ເຊິ່ງງ່າຍຕໍ່ການສັງເກດ, ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ມັນອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກ supernovae, ລົມຂອງດາວ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຂອງຂຸມດໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສາເຫດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ການໄຫຼຂອງອາຍແກັສໃນທີ່ສຸດກໍຢຸດເຊົາ, ນໍາໄປສູ່ການ quenching ຂອງການສ້າງດາວໃນ galaxies. ເມື່ອ galaxy ກາຍເປັນງຽບ, ມັນຈະບໍ່ມີຮູບດາວອີກຕໍ່ໄປແລະຈະປາກົດເປັນສີແດງ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈຂອງກາລັກຊີ, ການຈໍາລອງກໍາລັງໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການຈໍາລອງ FIRE, ສ້າງແບບຈໍາລອງການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັຖນາການຂອງກາລັກຊີໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ, ໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນການໄຫຼຂອງອາຍແກັສໃນແລະອອກຈາກໂຄງສ້າງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອາຍແກັສແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງ galaxy. ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງອາຍແກັສໃນການສ້າງຕັ້ງດາວແລະວົງຈອນຊີວິດຂອງກາແລັກຊີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດາວ, ດາວເຄາະ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຊີວິດຂອງມັນເອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Tumlinson, J. et al. “ສື່ກາງ Circumgalactic ຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ” (2017)