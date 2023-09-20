ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການຫາຍໃຈ Galaxies:

ສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາວແລະ galaxies, ພຽງແຕ່ຄົ້ນພົບວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທາດໃນ galaxy ເປັນອາຍແກັສ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ປະຈຸບັນນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນແລະສຶກສາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສໃນແລະອອກຈາກກາແລັກຊີ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໃນຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອ galaxy ຢຸດຫາຍໃຈ, ການສ້າງດາວກໍ່ຢຸດເຊົາ.
ອາຍແກັສມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບໃນອາວະກາດ. ເມື່ອມັນຢູ່ລະຫວ່າງກາແລັກຊີ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າເປັນສື່ກາງລະຫວ່າງກາລັກຊີ, ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສທີ່ອ້ອມຮອບກາລັກຊີແມ່ນເອີ້ນວ່າອາຍແກັສ circumgalactic. ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຊື່ທີ່ໃຊ້ໂດຍນັກດາລາສາດເພື່ອອະທິບາຍໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອາຍແກັສ.
ການໄຫຼຂອງອາຍແກັສລະຫວ່າງກາລັກຊີ, ຂະຫນາດກາງ circumgalactic ຂອງມັນ, ແລະຂະຫນາດກາງ intergalactic ແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການສ້າງດາວ. ດາວ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະອຸນຫະພູມອາຍແກັສແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນທັງຫມົດມີບົດບາດໃນຂະບວນການນີ້. ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສລວບລວມຢູ່ໃນກາແລັກຊີແລະດາວ, ອາຍແກັສໃນທີ່ສຸດກໍ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກມາເມື່ອດາວຕາຍ, ໂດຍສະເພາະເປັນ supernovae. ອາຍແກັສ, ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ຮ້ອນແລະການແຜ່ກະຈາຍ, ຕ້ານການບີບອັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອາຍແກັສອອກຈາກກາລັກຊີແລະເຢັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງແຮງດຶງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາຍແກັສໄດ້ຖືກດຶງກັບຄືນສູ່ galaxy ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດພັງລົງໄປໃນເມກແລະເຮັດໃຫ້ເກີດດາວໃຫມ່. ວົງຈອນຂອງການລີໄຊເຄີນກ໊າຊນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ galaxies ສືບຕໍ່ຫາຍໃຈ.
ນັກດາລາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຄົ້ນພົບແນວຄວາມຄິດຂອງການຫາຍໃຈຂອງກາແລັກຊີໃນຊຸມປີ 1960 ເມື່ອພວກເຂົາສັງເກດເຫັນແສງສະຫວ່າງຈາກ quasars ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຜ່ານເມກອາຍແກັສ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດມີເຄື່ອງມືທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະກົດການນີ້.
ການສຶກສາຂະຫນາດກາງ circumgalactic, ນັກດາລາສາດໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງການຫາຍໃຈຂອງ galaxy ໃນຮູບແບບຂອງຟັງອາຍແກັສແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ນອກ galaxies. ເມກອາຍແກັສບາງອັນມີໂລຫະທີ່ສູງກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມາຈາກພາຍໃນກາແລັກຊີ ແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກຕໍ່ມາ. ອາຍແກັສທີ່ມີໂລຫະທີ່ສູງກວ່ານີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນຂອງອາຍແກັສທີ່ມີຢູ່ໃນ galaxy ແລ້ວ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະຂອງການຫາຍໃຈຂອງກາແລັກຊີຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ນັກດາລາສາດໄດ້ພົບເຫັນວ່າອາຍແກັສໃນຂະຫນາດກາງ circumgalactic ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນກວ່າອາຍແກັສ intergalactic ເຖິງ 1,000 ເທົ່າ. ອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 1 ລ້ານ Kelvins, ເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນແລະຮ້ອນກວ່າຂະຫນາດກາງ intergalactic.
ສາເຫດຂອງການໄຫຼອອກຂອງອາຍແກັສແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ໂດຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ລວມທັງ supernovae, ລົມດາວເຄາະ, jets ຂຸມດໍາ, ແລະຄວາມຄິດເຫັນ. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງກົນໄກທີ່ແນ່ນອນໃນການຫຼີ້ນ, ຂະບວນການຫາຍໃຈນີ້ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຢຸດເຊົາ, ເຊິ່ງນັກດາລາສາດເອີ້ນວ່າ "ການດັບ."
ການເຂົ້າໃຈວິທີການຫາຍໃຈຂອງກາແລັກຊີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສຳພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ, ການສ້າງດາວ ແລະວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີ. ການຄົ້ນຄວ້າແລະການສໍາຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດນີ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ cosmos ແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ.