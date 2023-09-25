ຄວາມເຂົ້າໃຈ Galactic Tides: ອິດທິພົນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງ Galaxies

ກະແສນ້ຳຂອງກາແລັກຊີ, ຄືກັນກັບກະແສນ້ຳໃນມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ, ມີຜົນກະທົບອັນສຳຄັນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີພາຍໃນຈັກກະວານ. ກະແສນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງພາຍໃນກາລັກຊີ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງວັດຖຸຊັ້ນສູງ ເຊັ່ນ: ດາວ ແລະເມກແກັສ.
ຜົນກະທົບຂອງ tides galactic ແມ່ນມີຫຼາຍລັກສະນະແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງໂຄງສ້າງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ galaxies. ຜົນກະທົບທີ່ໜ້າສັງເກດອັນໜຶ່ງແມ່ນການສ້າງຫາງ tidal ແລະຂົວ, ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນໂຄງສ້າງລວມຂອງ galaxy. ລັກສະນະ tidal ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກກໍາລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງແລະ stretching ວັດສະດຸ galactic, ໄວ້ທາງຫລັງຂອງເສັ້ນທາງຍາວຂອງດາວແລະອາຍແກັສ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນ້ໍາຂອງກາແລັກຊີສົ່ງເສີມການສ້າງດາວພາຍໃນ galaxies. ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງ tidal ພົວພັນກັບເມກອາຍແກັສ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການບີບອັດແລະກະຕຸ້ນການສ້າງດາວໃຫມ່. ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການສ້າງດາວທັງໝົດພາຍໃນກາລັກຊີ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກະແສນ້ຳຂອງກາແລັກຊີຍັງລົບກວນລະບົບດາວນ້ອຍ. ໃນໄລຍະເວລາດົນນານ, ປະຕິສໍາພັນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງດາວສົ່ງຜົນໃຫ້ວົງໂຄຈອນຂອງພວກມັນລົບກວນ. ປະກົດການນີ້ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງສ້າງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວພາຍໃນ galaxy.
tides Galactic ຍັງມີບົດບາດໃນການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງ galaxies. ການສັງເກດການຂອງກາລັກຊີ Andromeda, galaxy ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບທາງຊ້າງເຜືອກ, ເປີດເຜີຍສາຍນ້ໍາ tidal ຢູ່ໃກ້ກັບແຄມຂອງມັນ. ເຊື່ອກັນວ່າສາຍນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນລາຍເຊັນຂອງກາແລັກຊີດວັອດ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຖືກບໍລິໂພກໂດຍກາລັກຊີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ໃນປະມານສີ່ພັນລ້ານປີ, galaxy Andromeda ຄາດວ່າຈະ collide ກັບທາງຊ້າງເຜືອກ, ເພີ່ມເຕີມເນັ້ນຫນັກເຖິງອິດທິພົນຂອງ tides galactic ກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນຂອງ galaxy.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກະແສນ້ຳຂອງກາແລັກຊີ. ແຮງ tidal ຈາກດາວໃກ້ຄຽງສາມາດນໍາໄປສູ່ເຫດການທີ່ປ່ຽນແປງປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ແລະດາວທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ galactic tides ແມ່ນສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ຊັບຊ້ອນແລະຂະບວນການ evolutionary ຂອງ galaxies ໃນໄລຍະທີ່ໃຊ້ເວລາ cosmic. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງ, ໂຄງສ້າງ, ແລະປະຕິສໍາພັນໃນອະນາຄົດລະຫວ່າງ galaxies ໃນຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດປະຈໍາວັນ