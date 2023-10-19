ການເກີດຂອງດາວເຄາະໃໝ່: ຫຼັກຖານຂອງການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະທີ່ກວດພົບຢູ່ໃນລະບົບດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບວ່າມີຜົນມາຈາກການປະທະກັນຄັ້ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງດາວເຄາະຍັກສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບດາວທີ່ຢູ່ໄກ. ການປະທະກັນ, ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ສາມາດໃຫ້ໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການເກີດຂອງດາວເຄາະໃຫມ່ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງດາວເຄາະ.
ໃນເດືອນທັນວາ 2021, ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດທຳມະດາ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ASASSN-21qj, ປະສົບກັບການກະພິບ ແລະ ມືດມົວຜິດປົກກະຕິ. ໃນຂະນະທີ່ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ແລະໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມາຈາກວັດຖຸທີ່ຜ່ານລະຫວ່າງດາວແລະໂລກ, ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນຊື່ Arttu Sainio ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ອຍແສງອິນຟາເຣດຈາກດາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 4% ສອງປີເຄິ່ງກ່ອນປີ. ເຫດການ dimming.
ອີງຕາມການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າການ flickering ແລະ dimming ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍການ collision cataclysmic ລະຫວ່າງສອງດາວ. ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລັກສະນະນີ້ເຊື່ອກັນວ່າເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງດາວເຄາະ ແລະສາມາດມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຂະຫນາດ, ອົງປະກອບ ແລະວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບ.
ການປະທະກັນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ປ່ອຍອອກມາເປັນພະລັງງານອັນມະຫັດສະຈັນ, ສ້າງມະຫາສານທີ່ຮ້ອນແລະແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາດາວພະຍາດເດີມ. ຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະທີ່ຂະຫຍາຍອອກນີ້, ສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ WISE ຂອງອົງການ NASA, ຄ່ອຍໆເຢັນລົງ ແລະຫຼຸດລົງໃນຫຼາຍລ້ານປີ, ອາດຈະກາຍເປັນດາວດວງໃໝ່ທີ່ສົມບູນ.
ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີເສດເສດເຫຼືອທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບາງສ່ວນຈະເປັນອາຍ ແລະກະຈຸກເປັນກ້ອນຫີນແລະໄປເຊຍກັນ. plumes ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາ ມາດ ຜ່ານ ລະ ຫວ່າງ ASASSN-21qj ແລະ ໂລກ, ເຮັດ ໃຫ້ ການ ມືດ ມົວ ຂອງ ດາວ ຜິດ ປົກ ກະ ຕິ.
ຖ້າການຕີຄວາມໝາຍຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕ້ອງ, ການສຶກສາລະບົບດາວນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກົນໄກການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ. ຈາກການສັງເກດຢ່າງຈຳກັດທີ່ໄດ້ເຮັດມາຮອດປະຈຸບັນ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຄາດຄະເນວ່າດາວເຄາະທີ່ປະທະກັນມີຫຼາຍເທົ່າຂອງໜ່ວຍໂລກ, ອາດຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບ Uranus ແລະ Neptune. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກຜົນກະທົບໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ປະມານ 700 ° C, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຊັ່ນ: ນ້ໍາ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະແລະການເກີດຂອງໂລກໃຫມ່. ໂດຍການສຶກສາຜົນຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສ້າງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]