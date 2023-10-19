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ການເກີດຂອງດາວເຄາະໃໝ່: ຫຼັກຖານຂອງການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະທີ່ກວດພົບຢູ່ໃນລະບົບດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ການເກີດຂອງດາວເຄາະໃໝ່: ຫຼັກຖານຂອງການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະທີ່ກວດພົບຢູ່ໃນລະບົບດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບວ່າມີຜົນມາຈາກການປະທະກັນຄັ້ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງດາວເຄາະຍັກສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບດາວທີ່ຢູ່ໄກ. ການປະທະກັນ, ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ສາມາດໃຫ້ໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການເກີດຂອງດາວເຄາະໃຫມ່ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງດາວເຄາະ.

ໃນເດືອນທັນວາ 2021, ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດທຳມະດາ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ASASSN-21qj, ປະສົບກັບການກະພິບ ແລະ ມືດມົວຜິດປົກກະຕິ. ໃນຂະນະທີ່ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ແລະໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມາຈາກວັດຖຸທີ່ຜ່ານລະຫວ່າງດາວແລະໂລກ, ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນຊື່ Arttu Sainio ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ອຍແສງອິນຟາເຣດຈາກດາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 4% ສອງປີເຄິ່ງກ່ອນປີ. ເຫດການ dimming.

ອີງຕາມການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າການ flickering ແລະ dimming ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍການ collision cataclysmic ລະຫວ່າງສອງດາວ. ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລັກສະນະນີ້ເຊື່ອກັນວ່າເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງດາວເຄາະ ແລະສາມາດມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຂະຫນາດ, ອົງປະກອບ ແລະວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບ.

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ອັນ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ, ສ້າງ​ມະ​ຫາ​ສານ​ທີ່​ຮ້ອນ​ແລະ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ເທົ່າ​ຂອງ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ກ​່​ວາ​ດາວ​ພະ​ຍາດ​ເດີມ. ຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະທີ່ຂະຫຍາຍອອກນີ້, ສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ WISE ຂອງອົງການ NASA, ຄ່ອຍໆເຢັນລົງ ແລະຫຼຸດລົງໃນຫຼາຍລ້ານປີ, ອາດຈະກາຍເປັນດາວດວງໃໝ່ທີ່ສົມບູນ.

ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ເສດ​ເສດ​ເຫຼືອ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ບາງ​ສ່ວນ​ຈະ​ເປັນ​ອາຍ ແລະ​ກະ​ຈຸກ​ເປັນ​ກ້ອນ​ຫີນ​ແລະ​ໄປ​ເຊຍ​ກັນ. plumes ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາ ມາດ ຜ່ານ ລະ ຫວ່າງ ASASSN-21qj ແລະ ໂລກ, ເຮັດ ໃຫ້ ການ ມືດ ມົວ ຂອງ ດາວ ຜິດ ປົກ ກະ ຕິ.

ຖ້າການຕີຄວາມໝາຍຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕ້ອງ, ການສຶກສາລະບົບດາວນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກົນໄກການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ. ຈາກ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຢ່າງ​ຈຳກັດ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ດາວ​ເຄາະ​ທີ່​ປະ​ທະ​ກັນ​ມີ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂະໜາດ​ເທົ່າ​ກັບ Uranus ​ແລະ Neptune. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກຜົນກະທົບໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ປະມານ 700 ° C, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຊັ່ນ: ນ້ໍາ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການປະທະກັນຂອງດາວເຄາະແລະການເກີດຂອງໂລກໃຫມ່. ໂດຍການສຶກສາຜົນຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສ້າງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Vicky Stavropoulou

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