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DLR ສ້າງຕຽງທົດສອບສໍາລັບ Martian ແລະ Lunar bots ຂຸດຄົ້ນ

ByRobert Andrew

Oct 8, 2023
DLR ສ້າງຕຽງທົດສອບສໍາລັບ Martian ແລະ Lunar bots ຂຸດຄົ້ນ

ທີມງານຫຸ່ນຍົນທີ່ DLR, ອົງການອະວະກາດຂອງເຢຍລະມັນ, ໄດ້ສ້າງຕຽງທົດລອງ 1500 ຕາແມັດສໍາລັບຫຸ່ນຍົນສໍາຫຼວດ Martian ແລະ Lunar ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ. ຕຽງທົດລອງນີ້, ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງ Oberpfaffenhofen ຢູ່ນອກສູນຫຸ່ນຍົນແລະ Mechatronic ຂອງ DLR, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມ simulated ສໍາລັບການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້.

ຕຽງທົດລອງແມ່ນມີເຄື່ອງຈຳລອງສຳລັບທັງໜ້າດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ, ລວມທັງວັດສະດຸເຊັ່ນ: ຫີນ basalt, lava rocks ແລະ suevite. ມັນມີອຸປະສັກທາງດ້ານພູມສັນຖານຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: dunes ຊາຍ, ເນີນພູ, tunnels, gullies, boulders, ແລະ mounds, ທີ່ຫຸ່ນຍົນຈະຕ້ອງນໍາທາງຜ່ານ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຫຸ່ນຍົນເພື່ອສະກັດເອົາຕົວຢ່າງແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທົ່ວປະເພດຕ່າງໆຂອງພູມສັນຖານ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງຂອງການທົດສອບແມ່ນການປະສານງານຂອງເວທີຫຸ່ນຍົນຫຼາຍ. ຕຽງທົດສອບມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນວິທີການທີ່ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນແງ່ຂອງການສະກັດເອົາຕົວຢ່າງແລະການນໍາທາງ. ຫຸ່ນຍົນຍັງຈະໃຊ້ແຜນທີ່ສ້າງແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນທີ່ເພື່ອຊ່ວຍໃນການນໍາທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຕຽງທົດສອບມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງມັນແລະບໍ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດບັງສູນຍາກາດຫຼືການຈໍາລອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ມັນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໃນການສະຫນອງພື້ນທີ່ຕົວຈິງສໍາລັບຫຸ່ນຍົນທີ່ຈະທົດສອບ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົດສອບຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງລັງສີ ຫຼືສະພາບບັນຍາກາດ, ເຊິ່ງສາມາດປະເມີນໄດ້ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ.

ພາລະກິດທໍາອິດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຕຽງທົດລອງນີ້ແມ່ນຈະຫຼວດ IDEFIX, ພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການອາວະກາດຝຣັ່ງ CNES. ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ Phobos ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພາລະກິດ MMX ຈາກ​ຍີ່ປຸ່ນ.

ຕຽງທົດລອງຂອງ DLR ສໍາລັບຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ຄາດວ່າຈະເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບອົງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– DLR – ສະຖານທີ່ທົດສອບ Moon ແລະ Mars ສໍາລັບພາລະກິດຫຸ່ນຍົນ
– UT – ວິສະວະກອນອອກແບບຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດຕິດຢູ່, ກວາດຕາມ, ແລະແລ່ນອ້ອມດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເປັນຮູບດາວ
– UT – NASA ທົດສອບງູຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດສຳຫຼວດໂລກອື່ນໄດ້
– UT – ຫຸ່ນ​ຍົນ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ສາ​ມາດ​ສໍາ​ຫຼວດ Martian Cave ແລະ Cliffs ໄດ້

By Robert Andrew

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