DLR ສ້າງຕຽງທົດສອບສໍາລັບ Martian ແລະ Lunar bots ຂຸດຄົ້ນ

ທີມງານຫຸ່ນຍົນທີ່ DLR, ອົງການອະວະກາດຂອງເຢຍລະມັນ, ໄດ້ສ້າງຕຽງທົດລອງ 1500 ຕາແມັດສໍາລັບຫຸ່ນຍົນສໍາຫຼວດ Martian ແລະ Lunar ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ. ຕຽງທົດລອງນີ້, ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງ Oberpfaffenhofen ຢູ່ນອກສູນຫຸ່ນຍົນແລະ Mechatronic ຂອງ DLR, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມ simulated ສໍາລັບການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້.
ຕຽງທົດລອງແມ່ນມີເຄື່ອງຈຳລອງສຳລັບທັງໜ້າດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ, ລວມທັງວັດສະດຸເຊັ່ນ: ຫີນ basalt, lava rocks ແລະ suevite. ມັນມີອຸປະສັກທາງດ້ານພູມສັນຖານຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: dunes ຊາຍ, ເນີນພູ, tunnels, gullies, boulders, ແລະ mounds, ທີ່ຫຸ່ນຍົນຈະຕ້ອງນໍາທາງຜ່ານ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຫຸ່ນຍົນເພື່ອສະກັດເອົາຕົວຢ່າງແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທົ່ວປະເພດຕ່າງໆຂອງພູມສັນຖານ.
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງຂອງການທົດສອບແມ່ນການປະສານງານຂອງເວທີຫຸ່ນຍົນຫຼາຍ. ຕຽງທົດສອບມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນວິທີການທີ່ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນແງ່ຂອງການສະກັດເອົາຕົວຢ່າງແລະການນໍາທາງ. ຫຸ່ນຍົນຍັງຈະໃຊ້ແຜນທີ່ສ້າງແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນທີ່ເພື່ອຊ່ວຍໃນການນໍາທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ຕຽງທົດສອບມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງມັນແລະບໍ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດບັງສູນຍາກາດຫຼືການຈໍາລອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ມັນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໃນການສະຫນອງພື້ນທີ່ຕົວຈິງສໍາລັບຫຸ່ນຍົນທີ່ຈະທົດສອບ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົດສອບຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງລັງສີ ຫຼືສະພາບບັນຍາກາດ, ເຊິ່ງສາມາດປະເມີນໄດ້ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ.
ພາລະກິດທໍາອິດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຕຽງທົດລອງນີ້ແມ່ນຈະຫຼວດ IDEFIX, ພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການອາວະກາດຝຣັ່ງ CNES. ຍານສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງ Phobos ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ MMX ຈາກຍີ່ປຸ່ນ.
ຕຽງທົດລອງຂອງ DLR ສໍາລັບຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ຄາດວ່າຈະເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບອົງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເທັກໂນໂລຍີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– DLR – ສະຖານທີ່ທົດສອບ Moon ແລະ Mars ສໍາລັບພາລະກິດຫຸ່ນຍົນ
– UT – ວິສະວະກອນອອກແບບຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດຕິດຢູ່, ກວາດຕາມ, ແລະແລ່ນອ້ອມດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເປັນຮູບດາວ
– UT – NASA ທົດສອບງູຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດສຳຫຼວດໂລກອື່ນໄດ້
– UT – ຫຸ່ນຍົນທີ່ມີສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍອອກສາມາດສໍາຫຼວດ Martian Cave ແລະ Cliffs ໄດ້