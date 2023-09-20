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ນັກບິນອາວະກາດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ນັກບິນອາວະກາດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

ປະຊາຊົນ 19 ຄົນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອາໃສຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS), ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຍານອະວະກາດສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ. ລູກເຮືອໃໝ່ສາມຄົນໄດ້ມາຮອດວັນທີ XNUMX ກັນຍາແລະໄດ້ເລີ່ມປັບຕົວເຂົ້າກັບຊີວິດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກ.

Loral O'Hara ຈາກອົງການ NASA ແລະ Nikolai Chub ຈາກ Roscosmos ທັງສອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຄັ້ງທໍາອິດ, ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາຕ່າງໆແລ້ວ. O'Hara ປຸງແຕ່ງຕົວຢ່າງນ້ໍາເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບນ້ໍາເທິງສະຖານີ, ໃນຂະນະທີ່ Chub ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງເພື່ອປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈແລະລະບົບຫາຍໃຈ.

ສະມາຊິກລູກເຮືອໃໝ່ສອງຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍວິສະວະກອນການບິນ Oleg Kononenko ຂອງ Roscosmos, ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ ISS ໃນຍານອາວະກາດ Soyuz MS-24. Kononenko ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມື້ຂອງລາວໃນການໂອນສິນຄ້າຈາກ Soyuz ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບຊີວິດຢູ່ເທິງສະຖານີ.

ໃນການກະກຽມການອອກເດີນທາງໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ, ນັກບິນອາວະກາດ Frank Rubio ຂອງອົງການ NASA, ຜູ້ບັນຊາການ Sergey Prokopyev, ແລະວິສະວະກອນການບິນ Dmitri Petelin ຂອງ Roscosmos ໄດ້ໃຊ້ເວລາເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຊີວິດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນແລະສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການສືບເຊື້ອສາຍຄວບຄຸມຄູ່ມືຂອງຍານອະວະກາດ Soyuz MS-23.

ສະມາຊິກລູກເຮືອ Expedition 69 ອື່ນໆທີ່ມາຮອດໃນເດືອນສິງຫາໄດ້ຕົກລົງເປັນປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນວຽກງານຕ່າງໆ. Jasmin Moghbeli ຂອງ NASA ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມດັນເລືອດ, Andreas Mogensen ຂອງ ESA ໄດ້ທົດສອບລະບົບແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຈັງຫວະ circadian, Satoshi Furukawa ຂອງ JAXA ປະຕິບັດວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບບານພາຍໃນ, ແລະ Konstantin Borisov ຂອງ Roscosmos ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານທໍ່ປະປາໃນວົງໂຄຈອນ.

ສະມາຊິກລູກເຮືອຢູ່ໃນ ISS ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕາມຫນ້າທີ່ມອບຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການສຶກສາຂອງອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ
  • ອົງການ NASA
  • Roscosmos
  • ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ
  • ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ

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