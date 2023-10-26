ເຈຍ Noctilionoid, ເປັນກຸ່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຈຍທີ່ພົບເຫັນຕົ້ນຕໍໃນເຂດຮ້ອນຂອງອາເມລິກາ, ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດມາດົນນານ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດ, ເຈຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ມີຄາງກະໄຕ ແລະແຂ້ວທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາໃນ Nature Communications ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພິຈາລະນາການປັບຕົວຂອງເຈຍເຫຼົ່ານີ້ແລະສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງໃບຫນ້າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.
ເມື່ອປຽບທຽບຊະນິດຂອງເຈຍ noctilionoid ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບວິທີການຄາງກະໄຕແລະແຂ້ວຂອງ mammalian ພັດທະນາແລະພັດທະນາ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງຄາງກະໄຕ, premolars ແລະ molars ຂອງເຈຍໂດຍໃຊ້ CT scans ແລະວິທີການອື່ນໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນການດັດແກ້ທີ່ສອດຄ່ອງຂອງຈໍານວນແຂ້ວ, ຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະຕໍາແຫນ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຊະນິດທີ່ມີດັງສັ້ນມີຈໍານວນແຂ້ວຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ໃນຂະນະທີ່ເຈຍທີ່ມີຄາງກະໄຕຍາວມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບແຂ້ວຫຼາຍ, ຄ້າຍຄືກັນກັບການຕັ້ງຄ່າແຂ້ວຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ placental.
ຜູ້ຂຽນນໍາ, Alexa Sadier, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມໄວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, "ເຈຍມີແຂ້ວທັງຫມົດສີ່ປະເພດ - incisors, canines, premolars, and molars - ຄືກັນກັບພວກເຮົາ. ເຈຍ Noctilionoid ພັດທະນາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄາບອາຫານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນເວລາຫນ້ອຍເຖິງ 25 ລ້ານປີ, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນຫຼາຍສໍາລັບການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ.” ການເດີນທາງຂອງການຫັນປ່ຽນອາຫານນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີໂຄງສ້າງຂອງຄາງກະໄຕແລະແຂ້ວທີ່ກວ້າງຂວາງໃນເຈຍເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດກິນອາຫານຫມາກໄມ້, ນໍ້າຫວານ, ແມງໄມ້, ປາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເລືອດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງເຈຍ noctilionoid, ປັດໃຈທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປັບຕົວຂອງອາຫານຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າເຈຍເຫຼົ່ານີ້ພັດທະນາຢ່າງໄວວາແນວໃດ ໂຄງສ້າງຄາງກະໄຕ ແລະແຂ້ວທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຍັງຄົງຢູ່. ໂດຍການສຶກສາເຈຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງວິທີການທີ່ແຂ້ວຂອງພວກເຮົາສ້າງແລະເຕີບໃຫຍ່.
FAQ:
ຖາມ: ເຈຍ noctilionoid ມີຈັກຊະນິດ?
A: ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດຂອງເຈຍ noctilionoid, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຂອງອາເມລິກາ.
ຖາມ: ປະເພດໃດແດ່ຂອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ເຈຍ noctilionoid ຂຸດຄົ້ນ?
A: ເຈຍ Noctilionoid ໄດ້ດັດແປງຄາງກະໄຕ ແລະ ແຂ້ວຂອງພວກມັນເພື່ອສະໜອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງແມງໄມ້, ໝາກໄມ້, ນ້ຳຫວານ, ປາ, ແລະເລືອດ.
ຖາມ: ການປັບຕົວໃນເຈຍ noctilionoid ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາແນວໃດ?
A: ເຈຍ Noctilionoid ໄດ້ພັດທະນາການກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະໂຄງສ້າງຂອງຄາງກະໄຕ ແລະແຂ້ວທີ່ສອດຄ້ອງກັນພາຍໃນ 25 ລ້ານປີ.