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ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບ

ByGabriel Botha

Sep 23, 2023
ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ວິທະຍາເຂດການຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງ HHMI ໄດ້ຢືນຢັນທິດສະດີກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າແມງວັນຫມາກໄມ້ສາມາດມອບມູນຄ່າໃຫ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາແລະເລືອກການກະທໍາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ແນວຄວາມຄິດ, ເອີ້ນວ່າການຈັບຄູ່, ແມ່ນພຶດຕິກໍາທົ່ວໄປທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງມະນຸດ. ໃນກໍລະນີຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້, ພວກມັນໃຊ້ສັນຍານຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນ: ກິ່ນເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີທ່າແຮງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດເຂດສະເພາະໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນ, ເອີ້ນວ່າຮ່າງກາຍເຫັດ, ບ່ອນທີ່ການປັບຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາທົດສອບທິດສະດີການຈັບຄູ່ໃນລະດັບຂອງວົງຈອນ neural.

ການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ທີມ​ງານ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສະ​ຫນາມ​ກິ​ລາ​ຮູບ​ຕົວ Y ທີ່​ມີ​ແມງ​ວັນ​ຫມາກ​ໄມ້​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ກິ່ນ​. ແຕ່ລະກິ່ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການໄດ້ຮັບລາງວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າແມງວັນໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄາດຫວັງລາງວັນໃນອັດຕາສ່ວນດຽວກັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີແລະເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ການສຶກສາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກໃນສະໝອງທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນສັດໃຫຍ່, ລວມທັງມະນຸດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂອງພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນການຕິດຢາເສບຕິດ, ບ່ອນທີ່ການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນກັນລະຫວ່າງການທົດລອງ ແລະທິດສະດີ ແລະໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງສັດຮຽນຮູ້ ແລະເລືອກຕາມມູນຄ່າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິທະຍາເຂດຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງ HHMI

By Gabriel Botha

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