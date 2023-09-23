ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ວິທະຍາເຂດການຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງ HHMI ໄດ້ຢືນຢັນທິດສະດີກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແມງວັນຫມາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າແມງວັນຫມາກໄມ້ສາມາດມອບມູນຄ່າໃຫ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາແລະເລືອກການກະທໍາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ແນວຄວາມຄິດ, ເອີ້ນວ່າການຈັບຄູ່, ແມ່ນພຶດຕິກໍາທົ່ວໄປທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງມະນຸດ. ໃນກໍລະນີຂອງແມງວັນຫມາກໄມ້, ພວກມັນໃຊ້ສັນຍານຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນ: ກິ່ນເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີທ່າແຮງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດເຂດສະເພາະໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນ, ເອີ້ນວ່າຮ່າງກາຍເຫັດ, ບ່ອນທີ່ການປັບຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາທົດສອບທິດສະດີການຈັບຄູ່ໃນລະດັບຂອງວົງຈອນ neural.
ການທົດລອງຂອງທີມງານກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫນາມກິລາຮູບຕົວ Y ທີ່ມີແມງວັນຫມາກໄມ້ທີ່ຈະເລືອກເອົາລະຫວ່າງສອງກິ່ນ. ແຕ່ລະກິ່ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການໄດ້ຮັບລາງວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າແມງວັນໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຄາດຫວັງລາງວັນໃນອັດຕາສ່ວນດຽວກັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີແລະເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ການສຶກສາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກໃນສະໝອງທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນສັດໃຫຍ່, ລວມທັງມະນຸດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂອງພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນການຕິດຢາເສບຕິດ, ບ່ອນທີ່ການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນກັນລະຫວ່າງການທົດລອງ ແລະທິດສະດີ ແລະໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງສັດຮຽນຮູ້ ແລະເລືອກຕາມມູນຄ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິທະຍາເຂດຄົ້ນຄວ້າ Janelia ຂອງ HHMI