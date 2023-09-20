The Extremely Large Telescope: Unlocking the Secrets of the Universe

ການກໍ່ສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (ELT) ໃນທະເລຊາຍ Atacama ຂອງຊິລີ ປະຈຸບັນກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍອັນທະເຍີທະຍານໃນການສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສ້າງມາ. ດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກະຈົກຫລັກ 39 ແມັດ, ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ Arc de Triomphe ທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃນປາຣີ - ແລະໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ 3700 ໂຕນ, ELT ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ຫົວໃຈຂອງ ELT ແມ່ນເຄື່ອງຖ່າຍຮູບແບບພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). ພັດທະນາໂດຍຫ້ອງວິໄຈ Space and Astrophysics Instrumentation Laboratory (LESIA) ຂອງ Paris Observatory, MICADO ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ELT ສາມາດບັນທຶກຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງ galaxies ຫ່າງໄກ, ດາວແຕ່ລະບຸກຄົນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄົ້ນຫາສໍາລັບ exoplanets ນອກເຫນືອຈາກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາເອງ.
ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ປະເຊີນກັບການສັງເກດການຢູ່ພື້ນດິນແມ່ນຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບຫຼຸດລົງ. ເພື່ອຊົດເຊີຍສໍາລັບການນີ້, ELT ປະກອບມີລະບົບ optics ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. Yann Clenet ຈາກ LESIA ອະທິບາຍວ່າລະບົບນີ້ວັດແທກການຜິດປົກກະຕິຂອງແສງໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ optics ແກ້ໄຂ - ກະຈົກກັບຕົວກະຕຸ້ນ - ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກໍານົດຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກະຈົກ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການຕັ້ງຄ່າຫ້າດ້ານຂອງ ELT ຈະໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມຄົມຊັດແລະຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການສັງເກດການຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເທັກໂນໂລຍີນະວັດຕະກໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ELT ສັນຍາວ່າຈະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ເອີຣົບ (ESO)
- ຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງມືອາວະກາດແລະ Astrophysics (LESIA) ຂອງ Paris Observatory ໃນ Meudon
ນິຍາມ:
– ກ້ອງຖ່າຍພາບ Optics ຫຼາຍແບບປັບໄດ້ສໍາລັບການສັງເກດຄວາມເລິກ (MICADO): ເປັນຮູບພາບທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສໍາລັບການ telescope ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
– ດາວເຄາະນອກລະບົບ: ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງເຮົາເອງ
– ແສງແບບປັບຕົວ (Adaptive optics): ເປັນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດໃນການສັງເກດການພື້ນດິນໂດຍການວັດແທກ ແລະ ແກ້ໄຂການເສື່ອມຂອງແສງ.