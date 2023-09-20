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ວິທະຍາສາດ

The Extremely Large Telescope: Unlocking the Secrets of the Universe

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
The Extremely Large Telescope: Unlocking the Secrets of the Universe

ການກໍ່ສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (ELT) ໃນທະເລຊາຍ Atacama ຂອງຊິລີ ປະຈຸບັນກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍອັນທະເຍີທະຍານໃນການສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສ້າງມາ. ດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກະຈົກຫລັກ 39 ແມັດ, ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ Arc de Triomphe ທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃນປາຣີ - ແລະໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ 3700 ໂຕນ, ELT ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.

ຫົວໃຈຂອງ ELT ແມ່ນເຄື່ອງຖ່າຍຮູບແບບພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). ພັດທະນາໂດຍຫ້ອງວິໄຈ Space and Astrophysics Instrumentation Laboratory (LESIA) ຂອງ Paris Observatory, MICADO ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ELT ສາມາດບັນທຶກຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງ galaxies ຫ່າງໄກ, ດາວແຕ່ລະບຸກຄົນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄົ້ນຫາສໍາລັບ exoplanets ນອກເຫນືອຈາກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາເອງ.

ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ປະເຊີນກັບການສັງເກດການຢູ່ພື້ນດິນແມ່ນຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບຫຼຸດລົງ. ເພື່ອຊົດເຊີຍສໍາລັບການນີ້, ELT ປະກອບມີລະບົບ optics ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. Yann Clenet ຈາກ LESIA ອະທິບາຍວ່າລະບົບນີ້ວັດແທກການຜິດປົກກະຕິຂອງແສງໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ optics ແກ້ໄຂ - ກະຈົກກັບຕົວກະຕຸ້ນ - ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກໍານົດຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກະຈົກ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການຕັ້ງຄ່າຫ້າດ້ານຂອງ ELT ຈະໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມຄົມຊັດແລະຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການສັງເກດການຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເທັກໂນໂລຍີນະວັດຕະກໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ELT ສັນຍາວ່າຈະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ເອີຣົບ (ESO)
- ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ​ເຄື່ອງ​ມື​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ Astrophysics (LESIA​) ຂອງ Paris Observatory ໃນ Meudon

ນິຍາມ:
– ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ພາບ Optics ຫຼາຍ​ແບບ​ປັບ​ໄດ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຄວາມ​ເລິກ (MICADO): ເປັນ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ກ້າວ​ຫນ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສໍາ​ລັບ​ການ telescope ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ
– ດາວເຄາະນອກລະບົບ: ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງເຮົາເອງ
– ແສງແບບປັບຕົວ (Adaptive optics): ເປັນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດໃນການສັງເກດການພື້ນດິນໂດຍການວັດແທກ ແລະ ແກ້ໄຂການເສື່ອມຂອງແສງ.

By Mampho Brescia

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