ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST), ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະນ້ອຍ XNUMX ດວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບ Kuiper Belt. ດາວເຄາະດວງຕາເວັນ - ເຊດນາ, ໂກງກົງ, ແລະ ກວາວອາ - ໄດ້ຖືກສຶກສາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຄື່ອງວັດແທກອິນຟາເຣດ (NIRSpec). ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວົງໂຄຈອນ ແລະອົງປະກອບຂອງພວກມັນ, ລວມທັງການປະກົດຕົວຂອງທາດໄຮໂດຄາບອນແສງສະຫວ່າງ ແລະໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຜົນມາຈາກການສໍາຜັດກັບ methane.
ສາຍແອວ Kuiper, ພາກພື້ນຢູ່ຂອບນອກຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ມີປະຊາກອນຢູ່ດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມີກ້ອນຫຼາຍ. ການສຶກສາຂອງ Kuiper Belt Objects (KBOs), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Trans-Neptunian Objects (TNOs), ໄດ້ປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ໂດຍການກວດສອບລັກສະນະແລະລັກສະນະຂອງ KBOs, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກະແສແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາເປັນຮູບປະທໍາແລະເປີດເຜີຍປະຫວັດສາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍດາວເຄາະ.
ການສັງເກດການຂອງ JWST ກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍໃນສາຍແອວ Kuiper ຫມາຍເຖິງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການສໍາຫຼວດລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນນອກຂອງພວກເຮົາ. ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Joshua Emery ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Arizona, ທີມງານນັກດາລາສາດສາກົນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບແລະພຶດຕິກໍາຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນພົບການຄົ້ນຄວ້າ, ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນເອກະສານ preprint ທົບທວນສໍາລັບການພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍວາລະສານ Icarus, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Kuiper Belt.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກພື້ນ Trans-Neptunian ແລະສາຍແອວ Kuiper ຍັງຈໍາກັດ, ພາລະກິດເຊັ່ນ Voyager 2 ແລະ New Horizons ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເປີດຕົວຂອງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນບັນດານັກດາລາສາດ. ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດຂອງມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບຕື່ມອີກ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຊັ້ນນອກ ແລະວັດຖຸຊັ້ນສູງຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– James Webb Space Telescope: https://www.jwst.nasa.gov/
- ສາຍແອວ Kuiper: ວິທະຍາສາດ NASA, "ສາຍແອວ Kuiper": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/
– ວັດຖຸ Trans-Neptunian (TNOs): ການສຳຫຼວດລະບົບສຸລິຍະຂອງ NASA, “Trans-Neptunian Objects (TNOs)”: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ ໃນຄວາມເລິກ /