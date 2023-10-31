ການສຳຫຼວດທ່າແຮງຂອງອະນຸພາກນາໂນໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ

ເຕັກໂນໂລຊີ Nanotechnology ສືບຕໍ່ປະຕິວັດຂົງເຂດຕ່າງໆ, ແລະພື້ນທີ່ຫນຶ່ງຂອງການສໍາຫຼວດກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ອະນຸພາກ nanoscale ໃນການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ. Rachel Nickel, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກໃນພາກວິຊາຟີຊິກແລະດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້.
ໃນລະຫວ່າງການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງນາງ, Nickel ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ຊີວະພາບຂອງ nanoparticles ແມ່ເຫຼັກເພື່ອຕ້ານກັບ biofilms ທີ່ປະກອບຢູ່ໃນຫນ້າດິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງໄດ້ປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງນາງໄປຫາການສຶກສາລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ nanoparticle ແມ່ເຫຼັກສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ epsilon iron oxide.
ບໍ່ຄືກັບ rust ທົ່ວໄປ, ທາດເຫຼັກ epsilon oxide ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ໂຄງສ້າງທີ່ຫນ້າພໍໃຈ", ບ່ອນທີ່ການຈັດລຽງຂອງປະລໍາມະນູໃຊ້ເວລາເປັນຮູບແບບບິດແລະເປັນລະບຽບຫນ້ອຍ. ຄວາມສັບສົນຂອງໂຄງສ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ເຮັດໃຫ້ທາດເຫຼັກ epsilon oxide ເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ epsilon iron oxide ແມ່ນຄວາມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໂດເມນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນວັດສະດຸຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ການສະກົດຈິດ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ: ມໍເຕີ, ລໍາໂພງ, ແລະຮາດດິດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການເອື່ອຍອີງໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ຫາຍາກໃນໂລກທີ່ມັກຈະຖືກຂຸດຄົ້ນຈາກພາກພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Epsilon ທາດເຫຼັກ oxide ສາມາດມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາດເຫຼັກທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນປະເທດການາດາ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າ.
Nickel ແລະທີມງານຂອງນາງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານໃນ Nano Letters, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ epsilon iron oxide. ວັດສະດຸທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະນີ້ເກີດຂື້ນໃນລະດັບ nanoscale, ໂດຍແຕ່ລະ nanoparticle ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຄວາມກວ້າງຂອງຜົມເສັ້ນດຽວປະມານຫນຶ່ງພັນເທົ່າ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເພິ່ງພາອາໄສຂະຫນາດຂອງ epsilon ທາດເຫຼັກ oxide ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງທ່າແຮງຂອງມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Nickel ໄດ້ສຸມໃສ່ການສືບສວນວ່າຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸນີ້ມີການປ່ຽນແປງແນວໃດກັບຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາຂັ້ນສູງແລະອຸປະກອນ, ລວມທັງ synchrotrons ແລະກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກ, Nickel ໄດ້ເກັບກໍາການວັດແທກແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ epsilon iron oxide. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນາງເຂົ້າໃຈວິທີການປະຕິບັດຕົວຂອງວັດສະດຸໃນຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, ຄວາມສົດໃສດ້ານສໍາລັບການ harnessing ທາດເຫຼັກ oxide epsilon ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຕັກໂນໂລຊີແລະແມ່ເຫຼັກແມ່ນດີຫຼາຍ. ທ່າແຮງຂອງມັນໃນຖານະເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນແລະພຶດຕິກໍາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ resonant, ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ກ້າວຫນ້າ.
Nickel ຈິນຕະນາການອະນາຄົດທີ່ epsilon ທາດເຫຼັກ oxide ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບແມ່ເຫຼັກແລະວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມັນ, ອະນຸພາກ nanoscale ນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແມ່ເຫຼັກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ:
1. Epsilon iron oxide ແມ່ນຫຍັງ?
Epsilon ທາດເຫຼັກ oxide ເປັນ nanoparticle ແມ່ເຫຼັກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ໂຄງສ້າງທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ" ເປັນເອກະລັກແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
2. ການນຳໃຊ້ epsilon iron oxide ມີທ່າແຮງອັນໃດແດ່?
Epsilon iron oxide ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນການພັດທະນາແມ່ເຫຼັກຖາວອນສໍາລັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ມໍເຕີ, ລໍາໂພງ, ແລະຮາດດິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຶດຕິກໍາທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ resonant, ສາມາດມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ກ້າວຫນ້າ.
3. Epsilon iron oxide ແຕກຕ່າງຈາກ rust ທົ່ວໄປແນວໃດ?
ບໍ່ເຫມືອນກັບ rust ທົ່ວໄປ, ທາດເຫຼັກ epsilon oxide ມີການບິດແລະການຈັດລະບຽບຫນ້ອຍຂອງປະລໍາມະນູ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ "ໂຄງສ້າງທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ" ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
4. ເປັນຫຍັງ Epsilon iron oxide ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ?
Epsilon iron oxide ສາມາດມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາດເຫຼັກທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນພາກພື້ນເຊັ່ນການາດາ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າເມື່ອທຽບກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ມັກຈະຖືກຂຸດຄົ້ນຈາກພາກພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງ.