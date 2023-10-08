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ນັກວິທະຍາສາດທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ Quasars ແລະ Accretion Disks

ByMampho Brescia

Oct 8, 2023
ນັກວິທະຍາສາດທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ Quasars ແລະ Accretion Disks

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ quasars ແລະແຜ່ນການຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນ. Quasars ແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ galaxies ຫ່າງໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສູນກາງຂອງພວກມັນ. ອີງ​ຕາມ​ທິດ​ສະ​ດີ​ດິ​ສ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​, ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ພະ​ລັງ​ງານ spectral ຂອງ quasar ເປັນ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຕົນ​. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ວິທະຍາສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ.

ຮອງສາດສະດາຈານ Zhenyi Cai ແລະສາດສະດາຈານ Junxian Wang ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບແສງຕາເວັນເຖິງລັງສີ ultraviolet ທີ່ສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າການກະຈາຍພະລັງງານ spectral ຂອງ quasars ແມ່ນເອກະລາດຂອງຄວາມສະຫວ່າງພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມແລະແນະນໍາວ່າທິດສະດີແຜ່ນການເພີ່ມມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ສັງເກດເຫັນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນການອອກເດີນທາງທີ່ສໍາຄັນຈາກການຄາດຄະເນຂອງທິດສະດີແຜ່ນທີ່ເລັ່ງລັດຄລາສສິກໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານ ultraviolet spectral ຂອງ quasars. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບແບບຈໍາລອງທີ່ລວມເອົາກະແສລົມຂອງແຜ່ນ. ລົມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຄຸນສົມບັດຂອງ quasars ແລະແຜ່ນການຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງກວ່າສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຟີຊິກການເລັ່ງຂຸມດໍາມະຫາສານ ແລະປະກົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂຸມດໍາ, ການເກີດໃຫມ່ຂອງ cosmic, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີເສັ້ນກວ້າງ, ການສູນພັນຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ultraviolet, ແລະອື່ນໆ.

ໂຄງການດາວທຽມໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມສາມາດກວດຈັບ ultraviolet, ເຊັ່ນ Telescope ສະຖານີອາວະກາດຈີນ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງ quasars ແລະວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ທີ່​ມາ​:
"ການກະຈາຍພະລັງງານ spectral ໂດຍສະເລ່ຍທົ່ວໄປສໍາລັບ quasars ຈາກ optical ກັບ ultraviolet ທີ່ສຸດ" ໂດຍ Zhen-Yi Cai ແລະ Jun-Xian Wang, ດາລາສາດທໍາມະຊາດ.

By Mampho Brescia

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