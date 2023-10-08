ນັກວິທະຍາສາດທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ Quasars ແລະ Accretion Disks

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ທ້າທາຍທິດສະດີແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ quasars ແລະແຜ່ນການຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນ. Quasars ແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ galaxies ຫ່າງໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສູນກາງຂອງພວກມັນ. ອີງຕາມທິດສະດີດິສເພີ່ມເຕີມມາດຕະຖານ, ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ spectral ຂອງ quasar ເປັນອິດທິພົນຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງຕົນ. ແນວໃດກໍດີ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຂອງຈີນໄດ້ພົບເຫັນວ່າບໍ່ແມ່ນສິ່ງດັ່ງກ່າວ.
ຮອງສາດສະດາຈານ Zhenyi Cai ແລະສາດສະດາຈານ Junxian Wang ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບແສງຕາເວັນເຖິງລັງສີ ultraviolet ທີ່ສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າການກະຈາຍພະລັງງານ spectral ຂອງ quasars ແມ່ນເອກະລາດຂອງຄວາມສະຫວ່າງພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມແລະແນະນໍາວ່າທິດສະດີແຜ່ນການເພີ່ມມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນການອອກເດີນທາງທີ່ສໍາຄັນຈາກການຄາດຄະເນຂອງທິດສະດີແຜ່ນທີ່ເລັ່ງລັດຄລາສສິກໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານ ultraviolet spectral ຂອງ quasars. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບແບບຈໍາລອງທີ່ລວມເອົາກະແສລົມຂອງແຜ່ນ. ລົມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຄຸນສົມບັດຂອງ quasars ແລະແຜ່ນການຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງກວ່າສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຟີຊິກການເລັ່ງຂຸມດໍາມະຫາສານ ແລະປະກົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂຸມດໍາ, ການເກີດໃຫມ່ຂອງ cosmic, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີເສັ້ນກວ້າງ, ການສູນພັນຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ultraviolet, ແລະອື່ນໆ.
ໂຄງການດາວທຽມໃນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມສາມາດກວດຈັບ ultraviolet, ເຊັ່ນ Telescope ສະຖານີອາວະກາດຈີນ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງ quasars ແລະວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ທີ່ມາ:
"ການກະຈາຍພະລັງງານ spectral ໂດຍສະເລ່ຍທົ່ວໄປສໍາລັບ quasars ຈາກ optical ກັບ ultraviolet ທີ່ສຸດ" ໂດຍ Zhen-Yi Cai ແລະ Jun-Xian Wang, ດາລາສາດທໍາມະຊາດ.