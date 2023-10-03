ສຳຫຼວດຍຸກມືດມົນ: NASA ແລະ Berkeley Lab ເປີດຕົວການທົດລອງດວງຈັນທີ່ທະເຍີທະຍານ

ໂຄງການທີ່ຮັບທຶນຈາກອົງການ NASA Lusee-Night (Lunar Surface Electromagnetic Experiment Night) ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວການທົດລອງທາງໄກຂອງດວງຈັນໃນປີ 2025. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຫ້ອງທົດລອງຫຼາຍແຫ່ງຂອງສະຫະລັດ, Lusee-Night ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາສັນຍານວິທະຍຸບູຮານຈາກຍານອາວະກາດ. cosmic ອາຍຸຊ້ໍາຫຼາຍກວ່າ 14 ຕື້ປີກ່ອນ.
ຍຸກມືດໝາຍເຖິງໄລຍະຫຼັງຈາກສຽງປັ້ງໃຫຍ່ ເມື່ອດວງດາວ ແລະກາລັກຊີໜ່ວຍທຳອິດເລີ່ມສ້າງຕົວຂຶ້ນ. ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງການ, ໄດ້ປະກາດວ່າພາລະກິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການທົດລອງຈະແກ່ຍາວເຖິງ 18 ເດືອນ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
Firefly Aerospace, ອົງການເອກະຊົນ, ຈະຂົນສົ່ງການທົດລອງໄປສູ່ດວງຈັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA, ກົມພະລັງງານ, Berkeley Lab, ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Brookhaven, UC Berkeley, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota.
ປະຈຸບັນ Berkeley Lab ກໍາລັງກໍ່ສ້າງເສົາອາກາດຂອງການທົດລອງ, ເຊິ່ງຈະພະຍາຍາມກວດຫາຄື້ນວິທະຍຸວັດຖຸບູຮານ. ດ້ານໄກຂອງດວງຈັນໄດ້ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບສະຫງົບທາງວິທະຍຸທີ່ເໝາະສົມກັບການຈັບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້. ດວງຈັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນຄື້ນວິທະຍຸຈາກໂລກ, ແລະໂດຍການດຳເນີນງານໃນເວລາກາງຄືນຕາມດວງຈັນ, ການທົດລອງສາມາດກຳຈັດການລົບກວນຈາກດວງອາທິດໄດ້ຕື່ມອີກ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍຢູ່ດ້ານຂອງດວງຈັນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະສັກເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການທົດລອງ. ອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ -280 ອົງສາຟາເຣນຮາຍສູງສຸດເຖິງ 250 ອົງສາຟາເຣນຮາຍໃນລະຫວ່າງວັນຕາມຈັນທະຄະຕິຈະຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າງໄກຂອງດວງຈັນບໍ່ເຄີຍປະເຊີນກັບໂລກ, ການສື່ສານໂດຍກົງກັບການທົດລອງແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Lusee-Night ຈະຖືກສົ່ງຜ່ານດາວທຽມ relay ທີ່ຜ່ານທາງເທິງ.
ການທົດລອງຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 0.5 ແລະ 50 megahertz, ແຕ່ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດ, ການທົດລອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຈະຕ້ອງໄດ້ກວດພົບສັນຍານອ່ອນໆຈາກຍຸກມືດ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກ, Lusee-Night ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນທີ່ແລະສ້າງການຄົ້ນພົບທາງດາລາສາດທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Lawrence Berkeley ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ (Berkeley Lab)
– NASA
ນິຍາມ:
– ຍຸກມືດ: ເປັນໄລຍະຫຼັງຈາກສຽງປັ້ງໃຫຍ່ ເມື່ອດາວດວງທຳອິດ ແລະກາລັກຊີກຳລັງເລີ່ມສ້າງຕົວຂຶ້ນ.
– ການທົດລອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເທິງດວງຈັນໃນຕອນກາງຄືນ (Lusee-Night): ເປັນການທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກນາຊາ ເພື່ອແນໃສ່ກວດພົບສັນຍານວິທະຍຸວັດຖຸບູຮານຈາກ Cosmic ອາຍຸມືດຢູ່ຂ້າງໄກຂອງດວງຈັນ.
– Firefly Aerospace: ອົງການເອກະຊົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນສົ່ງການທົດລອງ Lusee-Night ໄປຫາດວງຈັນ.