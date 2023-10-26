ການສຳຫຼວດຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ: ຄວາມເປັນທຳຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະແດງໂດຍສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆ. ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍວ່າສິ່ງມີຊີວິດ, ຕັ້ງແຕ່ຈຸລິນຊີໄປສູ່ມະນຸດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ສິ່ງອ້ອມຂ້າງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນຫຸ່ນຍົນແລະວິທະຍາສາດມັນສະຫມອງ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ປາມີດໄຟຟ້າ, ເປັນຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເພື່ອຊອກຫາທີ່ພັກອາໄສແລະຫລີກລ້ຽງຜູ້ລ້າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ໄຟໄດ້ຖືກປິດ, ປາໄດ້ສະແດງການເຄື່ອນໄຫວກັບຄືນໄປບ່ອນເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຈິງຈັງກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນນ້ໍາທີ່ມືດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງດີ, ປາມີດໄດ້ swayed ຄ່ອຍໆດ້ວຍການລະເບີດຂອງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວວາ. ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງປາໃນການສຳຫຼວດສິ່ງອ້ອມຂ້າງຢ່າງຫ້າວຫັນກວ່າເມື່ອມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ, ແລະປ່ຽນກັບຄືນສູ່ໂໝດ “ການຂູດຮີດ” ທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າເມື່ອຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼຸດລົງ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຶດຕິກໍາການປ່ຽນຮູບແບບນີ້ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ປາເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍການສ້າງແບບຈໍາລອງເພື່ອຈໍາລອງພຶດຕິກໍາການຮັບຮູ້ທີ່ສໍາຄັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ sensory-dependent ດຽວກັນໃນສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ, ລວມທັງ amoeba, moths, cockroaches, ເຈຍ, ຫນູ, ແລະມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງມີຊີວິດໃນທົ່ວຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຮັບຮູ້ຂອງໂລກ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການສຶກສາຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງສັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບຂອງການຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ drones, ຍານສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດອື່ນໆ. ໂດຍການລວມເອົາຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນລະບົບການຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຫຸ່ນຍົນໃນການນໍາທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວິທີການວິວັດທະນາການໄດ້ນໍາໄປສູ່ການລວມກັນຂອງການແກ້ໄຂທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຊະນິດພັນທີ່ຫ່າງໄກຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ. ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັບຮູ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວໃນສັດ ແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະສາມາດດົນໃຈຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາໃນຫຸ່ນຍົນ.
FAQ
ການຄົ້ນພົບຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າສິ່ງມີຊີວິດ, ຕັ້ງແຕ່ຈຸລິນຊີໄປສູ່ມະນຸດ, ສະແດງຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ.
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະໃນການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາ?
ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາປະກອບມີປາມີດໄຟຟ້າ, amoeba, moths, cockroaches, ເຈຍ, ຫນູ, ແລະມະນຸດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃດແດ່?
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫຸ່ນຍົນ ແລະວິທະຍາສາດມັນສະຫມອງ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບແລະການເຮັດວຽກຂອງ drones ຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ, ຍານສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດອື່ນໆ.