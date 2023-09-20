ການຄົ້ນພົບບໍ່ຄາດຄິດຂອງເງິນຝາກມະຫາສະມຸດ Hydrogen ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຝຣັ່ງ

ຢູ່ເຂດນອກຂອງ Folschviller, ເມືອງນ້ອຍໆໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຝຣັ່ງ, ສາມບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຂ່າວ, ແລະປະຊາຊົນ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ນັ່ງຢູ່ເຫນືອຂຸມຝັງສົບທີ່ຖືກເຈາະໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2006 ແລະປະຈຸບັນນີ້ຮອງຮັບລະບົບການວັດແທກອາຍແກັສທີ່ເອີ້ນວ່າ SysMoG. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອກວດພົບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ methane ໃຕ້ດິນ, SysMoG ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນຂອງມັນ - ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ hydrogen ສູງ.
ຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກ 1,100 ແມັດ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ລະລາຍໄປຮອດ 14 ເປີເຊັນ, ແລະມັນສາມາດສູງເຖິງ 90 ເປີເຊັນຢູ່ທີ່ 3,000 ແມັດ. ການຄົ້ນພົບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນ Lorraine, ລວມທັງ Folschviller, ອາດຈະເປັນບ່ອນຝັງສົບຂອງແຫຼ່ງ hydrogen ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂດຍມີປະມານ 46 ລ້ານໂຕນຂອງ hydrogen ສີຂາວ.
ການຄົ້ນພົບເງິນຝາກ hydrogen ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງໂຄງການ Regalor, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຜະລິດ methane ໃນພາກພື້ນ Lorraine. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຊອກຫາການກວດກາການປະກົດຕົວຂອງອາຍແກັສອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກການຢຸດການຜະລິດຖ່ານຫີນໃນ Lorraine ໃນປີ 2004, Francaise de L'Energie ໄດ້ສະເຫນີການສະກັດເອົາ methane ຈາກທົ່ງຖ່ານຫີນຂອງພາກພື້ນ. ລັດຖະບານພາກພື້ນໄດ້ລົງທະບຽນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Laboratoire GeoRessources ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາ SysMoG ໃນການຮ່ວມມືກັບ Solexperts, ບໍລິສັດຝຣັ່ງ - ສະວິດເຊີແລນ.
SysMoG ແມ່ນມີເຄື່ອງສໍາຫຼວດທີ່ມີສິດທິບັດທີ່ສາມາດລົງໄດ້ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 1,500 ແມັດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຍື່ອເພື່ອແຍກທາດອາຍແກັສອອກຈາກນ້ໍາ, probe ຊ່ວຍໃຫ້ການສະກັດເອົາທາດອາຍຜິດສໍາລັບການວິເຄາະດ້ານ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ການມີທາດອາຍພິດຢູ່ໃຕ້ດິນຈຳເປັນຕ້ອງນຳເອົານ້ຳຂຶ້ນສູ່ໜ້າດິນແລະເຮັດໃຫ້ມັນຖືກກຳຈັດ.
ການວັດແທກເບື້ອງຕົ້ນໃນຂຸມເຈາະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ 99 ເປີເຊັນຂອງອາຍແກັສທີ່ລະລາຍຢູ່ 600 ແມັດແມ່ນ methane, 1 ເປີເຊັນແມ່ນ hydrogen. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ທີມງານໄດ້ກ້າວໄປຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໄຮໂດເຈນ. ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຂຸມ, ໄຮໂດເຈນປະກອບດ້ວຍປະມານ 20 ເປີເຊັນຂອງອາຍແກັສທີ່ລະລາຍ.
ເພື່ອສືບສວນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໄຮໂດເຈນຕື່ມອີກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະວັດແທກ borehole ອື່ນອີກສາມຂຸມໃນຄວາມເລິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງທາດໄຮໂດເຈນຍັງຄົງສູງຢູ່ຂ້າງຫລັງ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການເຈາະຂຸມທີ່ມີຄວາມຍາວ 3,000 ແມັດເພື່ອກວດສອບວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໄຮໂດເຈນພັດທະນາແນວໃດກັບຄວາມເລິກ. ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ຍັງຈະກໍານົດວ່າ hydrogen ມີຢູ່ໃນຮູບການລະລາຍຫຼືອາຍແກັສ.
ການຄົ້ນພົບເງິນຝາກ hydrogen ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອະນາຄົດຂອງພະລັງງານສະອາດ. ດ້ວຍ hydrogen ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກທ່າແຮງສໍາລັບການປ່ອຍອາຍພິດສຸດທິ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ "ໄຮໂດເຈນສີຂາວ" ໃນພາກພື້ນ Lorraine ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ.
ນິຍາມ:
– SysMoG: ລະບົບການວັດແທກອາຍແກັສທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສໃຕ້ດິນ.
– ມີເທນ: ອາຍແກັສບໍ່ມີສີແລະມີກິ່ນຫອມ, ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍແກັສທໍາມະຊາດແລະແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງ.
– ຂຸມຝັງສົບ: ເປັນຂຸມແຄບເຈາະລົງໄປໃນດິນເພື່ອຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຫຼື ສຶກສາທໍລະນີສາດ.
– ໄຮໂດຣເຈນ: ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າມັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກປະລິມານພະລັງງານສູງ.
– Lorraine: ພາກພື້ນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຝຣັ່ງທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຜະລິດຖ່ານຫີນຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Jacques Pironon, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ GeoRessources ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ de Lorraine
– Dhananjay Khadilkar, ນັກຂ່າວຢູ່ປາຣີ