ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Moon Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍ

ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ສົ່ງຍານລົງຈອດດວງຈັນ, Vikram, ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan ໄປສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບການນອນຈົນກ່ວາອາລຸນຕາມຈັນທະປະຕິທິນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະມີຄວາມປະຫລາດໃຈ.
ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະອຸນຫະພູມຂອງ Ionosphere ຂອງດວງຈັນ
Vikram ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ພ້ອມດ້ວຍຍານສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ເຮັດການວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະອຸນຫະພູມທຳອິດຂອງ ionosphere ຂອງດວງຈັນ. ອີງຕາມການ ISRO, ionosphere ຢູ່ໃກ້ກັບເສົາຂອງດວງຈັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກະແຈກກະຈາຍ, ມີປະມານ 5-30 ລ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ຄວາມໜາແໜ້ນນີ້ປະກົດວ່າແຕກຕ່າງກັນໄປຕະຫຼອດມື້ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບການສື່ສານແລະນໍາທາງຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຊັກຊ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, plasma sparse ສັງເກດເຫັນໂດຍ Vikram ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈະຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະການສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ.
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໃນດິນ Lunar
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມແລະການນໍາຂອງດິນຕາມດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດເທິງດວງຈັນ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງ Vikram, ຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຊັນເຊີ 10, ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ໃນລະຫວ່າງມື້, ອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່ 8 ຊຕມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫນ້າດິນແມ່ນປະມານ 60 ºCຕ່ໍາກວ່າຢູ່ດ້ານ. ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຊັນນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນຍ້ອນຄຸນສົມບັດ conductive ຈໍາກັດຂອງດິນ lunar. ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Lunar Reconnaissance Orbiter ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 2009, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸນຫະພູມຫນ້າດິນແມ່ນອົບອຸ່ນກວ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ສົງໃສວ່າມີດວງຈັນ
ໃນບັນດາການສັ່ນສະເທືອນຕ່າງໆທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍການ seismograph ຂອງ Vikram, ເຫດການຫນຶ່ງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ. ເຄື່ອງມືໄດ້ກວດພົບເຫດການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືຜົນກະທົບຂອງອຸຕຸນິຍົມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕົກລົງໃນເວລາປະມານ 4 ວິນາທີ. ປະກົດການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນດວງຈັນເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂະຫນາດນ້ອຍແລະການປັບຕົວຂອງ tectonic ທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແລະເຄືອຂ່າຍແຜ່ນດິນໄຫວທົ່ວໂລກໃນດວງຈັນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້.
ການຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງຊູນຟູຣິກ
ການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ Pragyan ໄດ້ຢືນຢັນວ່າມີຊູນຟູຣິກໃນດ້ານດວງຈັນໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້. ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າຊູນຟູຣິກເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງກ້ອນຫີນ molten. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຄັ້ງໜຶ່ງດວງຈັນຖືກປົກຄຸມຢູ່ໃນຊັ້ນຫີນທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍແຂງຕົວຂຶ້ນເປັນພື້ນຜິວຂອງມັນ. ໂດຍການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊູນຟູຣິກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຊູນຟູຣິກມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ. ISRO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົມທົບການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາກັບຂໍ້ມູນຈາກພາລະກິດ Apollo ຂອງສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ geochemistry ຂອງດວງຈັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)
- ທໍາມະຊາດ (www.nature.com)