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ວິທະຍາສາດ

ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Moon Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Moon Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ນີ້, ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ, Vikram, ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Pragyan ​ໄປ​ສຳ​ຫຼວດ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບການນອນຈົນກ່ວາອາລຸນຕາມຈັນທະປະຕິທິນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະມີຄວາມປະຫລາດໃຈ.

ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະອຸນຫະພູມຂອງ Ionosphere ຂອງດວງຈັນ

Vikram ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ພ້ອມດ້ວຍຍານສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ເຮັດການວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະອຸນຫະພູມທຳອິດຂອງ ionosphere ຂອງດວງຈັນ. ອີງຕາມການ ISRO, ionosphere ຢູ່ໃກ້ກັບເສົາຂອງດວງຈັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກະແຈກກະຈາຍ, ມີປະມານ 5-30 ລ້ານເອເລັກໂຕຣນິກຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ຄວາມໜາແໜ້ນນີ້ປະກົດວ່າແຕກຕ່າງກັນໄປຕະຫຼອດມື້ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບການສື່ສານແລະນໍາທາງຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຊັກຊ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, plasma sparse ສັງເກດເຫັນໂດຍ Vikram ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈະຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະການສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ.

ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໃນດິນ Lunar

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມແລະການນໍາຂອງດິນຕາມດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດເທິງດວງຈັນ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງ Vikram, ຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຊັນເຊີ 10, ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ໃນລະຫວ່າງມື້, ອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່ 8 ຊຕມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫນ້າດິນແມ່ນປະມານ 60 ºCຕ່ໍາກວ່າຢູ່ດ້ານ. ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຊັນນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນຍ້ອນຄຸນສົມບັດ conductive ຈໍາກັດຂອງດິນ lunar. ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Lunar Reconnaissance Orbiter ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 2009, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸນຫະພູມຫນ້າດິນແມ່ນອົບອຸ່ນກວ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.

ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ສົງໃສວ່າມີດວງຈັນ

ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໂດຍ​ການ seismograph ຂອງ Vikram, ເຫດການ​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ. ເຄື່ອງ​ມື​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ເຫດ​ການ​ເກີດ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ຫຼື​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ອຸຕຸນິຍົມ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຕົກລົງ​ໃນ​ເວລາ​ປະມານ 4 ວິນາທີ. ປະກົດການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນດວງຈັນເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂະຫນາດນ້ອຍແລະການປັບຕົວຂອງ tectonic ທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແລະເຄືອຂ່າຍແຜ່ນດິນໄຫວທົ່ວໂລກໃນດວງຈັນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຫດການເຫຼົ່ານີ້.

ການຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງຊູນຟູຣິກ

ການ​ທົດ​ສອບ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໂດຍ Pragyan ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ມີ​ຊູນ​ຟູ​ຣິກ​ໃນ​ດ້ານ​ດວງ​ຈັນ​ໃກ້​ກັບ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຊູນ​ຟູ​ຣິກ​ເປັນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ກ້ອນ​ຫີນ molten​. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຄັ້ງໜຶ່ງດວງຈັນຖືກປົກຄຸມຢູ່ໃນຊັ້ນຫີນທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍແຂງຕົວຂຶ້ນເປັນພື້ນຜິວຂອງມັນ. ໂດຍການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊູນຟູຣິກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຊູນຟູຣິກມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ. ISRO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົມທົບການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາກັບຂໍ້ມູນຈາກພາລະກິດ Apollo ຂອງສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ geochemistry ຂອງດວງຈັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)
- ທໍາ​ມະ​ຊາດ (www.nature.com​)

By Vicky Stavropoulou

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