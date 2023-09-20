ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ: ການສົນທະນາກັບ Eric Ianson ຂອງອົງການ NASA

ໃນການບັນຍາຍທີ່ຈະມາເຖິງໃນຫົວຂໍ້ “ດາວເຄາະ ແລະ ດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະດວງຈັນ… ໂອ້ຍ!”, Eric Ianson, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການພະແນກວິທະຍາສາດດາວເຄາະທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ NASA, ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຫລ້າສຸດແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງ NASA ໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ນີ້ລວມມີການເກັບຕົວຢ່າງຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວອັງຄານ, ການສາທິດການປ້ອງກັນດາວເຄາະໂດຍເຈດຕະນາ crashing ຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຮູບດາວ, ແລະການສໍາຫຼວດດວງຈັນ Europa ຂອງ Jupiter ແລະມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາກ້ອນຂອງຕົນ.
ຈຸດສໍາຄັນທີ່ໄວຫນຸ່ມສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເປັນພະຍານໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແມ່ນຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້, ຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຢີພັດທະນາຢ່າງໄວວາແລະຄວາມສົນໃຈປ່ຽນແປງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ແນ່ນອນທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້. ການກັບຄືນຂອງມະນຸດໄປຫາດວງຈັນ ແລະການລົງຈອດຂອງນັກອາວະກາດໃນດາວອັງຄານ ໃນທີ່ສຸດກໍຢູ່ໃນຂອບເຂດ. ພາລະກິດຫຸ່ນຍົນໄປສູ່ດາວເຄາະຕ່າງໆ, ດວງຈັນ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະບົບສຸລິຍະຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ໂດຍສຸມໃສ່ຈຸດຫມາຍປາຍທາງເຊັ່ນ: ດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ, ເດືອນຂອງ Saturn ຂອງ Titan, ແລະ Uranus. ຍັງຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການກໍານົດໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ບົດບາດຂອງອົງການ NASA ໃນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໄປໃນອະວະກາດແມ່ນສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນ SpaceX ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເດີນທາງອະວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນມີແຮງຈູງໃຈທາງທຸລະກິດ, ອົງການ NASA ໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທາງວິທະຍາສາດ, ການຂຸດຄົ້ນ, ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີສະເພາະ. ການຮ່ວມມືກັບອຸດສາຫະກໍາແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ, ແຕ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ອົງການ NASA ພັດທະນາເຄື່ອງມືພິເສດຫຼືຍານອາວະກາດພາຍໃນ, ເຊັ່ນຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະຍານອາວະກາດ Europa Clipper.
ຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ຂອງໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍທີ່ລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແມ່ນເປັນການຍ້ອງຍໍ. NASA ໃຫ້ຄຸນຄ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນພາລະກິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານສາກົນເຮັດຄືກັນ, ສົ່ງເສີມການສຳຫຼວດອະວະກາດໂດຍສັນຕິ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຮູບເງົາ ຫຼືລາຍການໂທລະພາບທີ່ລາວມັກກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດອາວະກາດ ຫຼືການສຳຫຼວດອາວະກາດ, Eric Ianson ໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງທີ່ມັກຫຼາຍອັນ, ລວມທັງ “Apollo 13”, “The Martian,” ແລະ “The Empire Strikes Back.” ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ເລືອກ "ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ" ເປັນທາງເລືອກສູງສຸດຂອງລາວ. ຮູບເງົາໄດ້ພັນລະນາເຖິງເລື່ອງຂອງຕົ້ນສະບັບຂອງນັກອາວະກາດ Mercury Seven ແລະບັນທຶກຈິນຕະນາການແລະຄວາມທ້າທາຍຂອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມັນຫັນປ່ຽນຈາກນິຍາຍວິທະຍາສາດໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງ.
ການບັນຍາຍ Wilder Penfield ຂອງ Eric Ianson ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນພະຈິກ 13th ຢູ່ 4 ໂມງແລງໃນ The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.
ຄວາມຫມາຍ:
NASA - ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດແລະອາວະກາດ, ອົງການອະວະກາດພົນລະເຮືອນຂອງສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງປະເທດຊາດ.
ໂຄງການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ – ໂຄງການຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ, ລວມທັງການສຶກສາສະພາບອາກາດ, ທໍລະນີສາດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງດາວເຄາະ.
ໂຄງການລະບົບພະລັງງານວິທະຍຸໄອໂຊໂທບ – ໂຄງການ NASA ທີ່ພັດທະນາ ແລະຮັກສາການນຳໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າໄອໂຊໂທບ, ເຊິ່ງສະໜອງກະແສໄຟຟ້າສຳລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງໄອໂຊໂທບ radioactive.
ການປ້ອງກັນດາວເຄາະ - ການສຶກສາແລະການພັດທະນາວິທີການເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກເຫດການຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍຫຼື comets.
ຢູໂຣປາ – ດວງຈັນດວງໜຶ່ງຂອງດາວພະຫັດທີ່ເຊື່ອກັນວ່າມີມະຫາສະໝຸດທີ່ມີນ້ຳຂອງແຫຼວຢູ່ໃຕ້ເປືອກກ້ອນຂອງມັນ.
ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງດວງຈັນທາງການຄ້າ - ໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງພາລະກິດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ດວງຈັນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດການຄ້າ.
Perseverance Rover - ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ໄປສູ່ດາວອັງຄານທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫານິໄສຂອງດາວເຄາະ, ຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດໃນສະໄຫມໂບຮານ, ແລະເກັບກໍາຕົວຢ່າງສໍາລັບການກັບຄືນສູ່ໂລກ.
James Webb Space Telescope – ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດທີ່ໃກ້ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2021, ອອກແບບມາເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສ້າງມາ.
ໂຄງການ Artemis - ໂຄງການ NASA ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລົງຈອດ "ແມ່ຍິງທໍາອິດແລະຜູ້ຊາຍຕໍ່ໄປ" ເທິງດວງຈັນໃນປີ 2024.
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