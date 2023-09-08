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ຟອດຊິວທໍາຂອງ Fujianvenator Prodigiousus ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງນົກ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຟອດຊິວທໍາຂອງ Fujianvenator Prodigiousus ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງນົກ

ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຈີນໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນແຂວງ Fujian: ຟອດຊິວທໍາຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຄ້າຍຄືນົກຈາກຍຸກ Jurassic. ຊື່ວ່າ Fujianvenator prodigiosus, ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການຂອງນົກແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ນົກທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ມາເປັນ.

ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ Fujianvenator ຖືກພິຈາລະນາເປັນນົກແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາກໍານົດນົກ. Min Wang, ນັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນໍາໃນການສຶກສາ, ອະທິບາຍໄດໂນເສົາວ່າ "ແປກ" ແລະກ່າວວ່າມັນຢູ່ໄກຈາກຄ້າຍຄືກັນກັບນົກທີ່ທັນສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Fujianvenator ເປັນກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ avialans, ເຊິ່ງປະກອບມີນົກທັງຫມົດແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງໄດໂນເສົາທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືວ່າເປັນນົກ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Fujianvenator ແມ່ນກະດູກຂາຍາວຂອງມັນ, tibia, ເຊິ່ງຍາວເປັນສອງເທົ່າຂອງກະດູກຂາ, femur. ມັນຍັງກິລາຫາງຍາວ, ກະດູກ. forelimbs ຂອງມັນຄ້າຍຄືປີກຂອງນົກແຕ່ມີຮອຍທພບສາມນິ້ວ, ແຕກຕ່າງຈາກນົກທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຟອດ​ຊິວ​ທໍາ​ບໍ່​ໄດ້​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຂົນ​, Wang ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ພີ່​ນ້ອງ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ theropods avialan ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມີ​ຂົນ​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ Fujianvenator ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂົນ​.

ການກໍານົດວິຖີຊີວິດຂອງມັນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍໂດຍບໍ່ມີຟອດຊິວທໍາທີ່ສົມບູນ, ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງ. ອີງຕາມຂາຍາວຂອງມັນ, Fujianvenator ອາດຈະເປັນນັກແລ່ນທີ່ໄວຫຼືຍ່າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາຈືດຄ້າຍຄືກັບ cranes ຫຼື herons ທີ່ທັນສະໄຫມ. Wang ມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າມັນເປັນນັກແລ່ນ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສັບສົນຂອງວິວັດທະນາການນົກ. ນົກທີ່ສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກໄດໂນເສົາສອງຂານ້ອຍ, ມີຂົນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ theropods ໃນຊ່ວງທ້າຍຍຸກ Jurassic. ນົກຊະນິດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ, Archaeopteryx, ມີຢູ່ປະມານ 150 ລ້ານປີກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນປະມານ 20 ລ້ານປີລະຫວ່າງ Archeopteryx ແລະຟອດຊິວທໍານົກຕໍ່ໄປ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນກໍານົດເວລາຂອງການວິວັດທະນາການ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ Fujianvenator prodigiosus ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຄ້າຍຄືນົກແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາ Jurassic, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງນົກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ, ຈີນ – @PDChina (Twitter)
- ວາ​ລະ​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​

By Gabriel Botha

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