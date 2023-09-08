ຟອດຊິວທໍາຂອງ Fujianvenator Prodigiousus ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງນົກ

ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຈີນໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນແຂວງ Fujian: ຟອດຊິວທໍາຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຄ້າຍຄືນົກຈາກຍຸກ Jurassic. ຊື່ວ່າ Fujianvenator prodigiosus, ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການຂອງນົກແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ນົກທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ມາເປັນ.
ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ Fujianvenator ຖືກພິຈາລະນາເປັນນົກແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາກໍານົດນົກ. Min Wang, ນັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນໍາໃນການສຶກສາ, ອະທິບາຍໄດໂນເສົາວ່າ "ແປກ" ແລະກ່າວວ່າມັນຢູ່ໄກຈາກຄ້າຍຄືກັນກັບນົກທີ່ທັນສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Fujianvenator ເປັນກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ avialans, ເຊິ່ງປະກອບມີນົກທັງຫມົດແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງໄດໂນເສົາທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືວ່າເປັນນົກ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Fujianvenator ແມ່ນກະດູກຂາຍາວຂອງມັນ, tibia, ເຊິ່ງຍາວເປັນສອງເທົ່າຂອງກະດູກຂາ, femur. ມັນຍັງກິລາຫາງຍາວ, ກະດູກ. forelimbs ຂອງມັນຄ້າຍຄືປີກຂອງນົກແຕ່ມີຮອຍທພບສາມນິ້ວ, ແຕກຕ່າງຈາກນົກທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນຂະນະທີ່ຟອດຊິວທໍາບໍ່ໄດ້ປົກປັກຮັກສາຂົນ, Wang ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງຕົນແລະ theropods avialan ສ່ວນໃຫຍ່ມີຂົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Fujianvenator ອາດຈະມີຂົນ.
ການກໍານົດວິຖີຊີວິດຂອງມັນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍໂດຍບໍ່ມີຟອດຊິວທໍາທີ່ສົມບູນ, ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງ. ອີງຕາມຂາຍາວຂອງມັນ, Fujianvenator ອາດຈະເປັນນັກແລ່ນທີ່ໄວຫຼືຍ່າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາຈືດຄ້າຍຄືກັບ cranes ຫຼື herons ທີ່ທັນສະໄຫມ. Wang ມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າມັນເປັນນັກແລ່ນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສັບສົນຂອງວິວັດທະນາການນົກ. ນົກທີ່ສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກໄດໂນເສົາສອງຂານ້ອຍ, ມີຂົນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ theropods ໃນຊ່ວງທ້າຍຍຸກ Jurassic. ນົກຊະນິດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ, Archaeopteryx, ມີຢູ່ປະມານ 150 ລ້ານປີກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນປະມານ 20 ລ້ານປີລະຫວ່າງ Archeopteryx ແລະຟອດຊິວທໍານົກຕໍ່ໄປ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນກໍານົດເວລາຂອງການວິວັດທະນາການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ Fujianvenator prodigiosus ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໄດໂນເສົາທີ່ຄ້າຍຄືນົກແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາ Jurassic, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງນົກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ, ຈີນ – @PDChina (Twitter)
- ວາລະສານທໍາມະຊາດ