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Canyon Martian ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ການຂຸດຄົ້ນ Labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
Canyon Martian ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ການຂຸດຄົ້ນ Labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງດາວອັງຄານດ້ວຍວິດີໂອ 3 ມິຕິໃໝ່ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). ວິດີໂອນີ້ພາພວກເຮົາໄປສູ່ການເດີນທາງ virtual ໃນໄລຍະພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນຂອງ Nocti Labrytinthus, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "labyrinth of night." ຮ່ອມພູອັນກວ້າງໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້, ຍາວປະມານ 740 ໄມລ໌, ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Valles Marineris, ທຽບເທົ່າ Red Planet ຂອງ Grand Canyon ຂອງພວກເຮົາ.

ຮູບພາບ 3 ມິຕິທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງພິຖີພິຖັນໂດຍການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເກັບກຳໂດຍດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ. ເຖິງວ່າຮູບຖ່າຍດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນພາບຖ່າຍໃນເວລາຈິງ, ແຕ່ມັນໃຫ້ການສະແດງລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຂອງພູມສັນຖານດາວອັງຄານ, ດຶງດູດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດໃຫ້ຈົມຢູ່ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນນອກໂລກນີ້.

ຮ່ອມພູຂອງຍາມກາງຄືນມີຮ່ອມພູສູງຊັນ, ພູເຂົາໄຟທີ່ສູງສົ່ງ, ແລະຂະຫນາດພິເສດ. ຮ່ອມ​ພູ​ພາຍ​ໃນ​ຮ່ອມ​ພູ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ການ​ເຖິງ 18.6 ໄມ​ແລະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໄປ​ທີ່​ຄວາມ​ເລິກ 3.7 ໄມ. ໂດຍການປຽບທຽບ, Grand Canyon ຂອງໂລກວັດແທກຄວາມເລິກພຽງແຕ່ 1.1 ໄມລ໌ແລະກວ້າງ 18 ກິໂລແມັດ. ຂະຫນາດທີ່ກົງກັນຂ້າມດັ່ງກ່າວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມງົດງາມຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.

ວິດີໂອທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໂດດເດັ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະໜາດອັນມະຫາສານຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະອົງຊັ້ນຊັ້ນສູງທີ່ມັນປະກອບດ້ວຍ. ເຊັ່ນດຽວກັບບຸກຄົນທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນມັກຈະເບິ່ງວິດີໂອທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຈາກກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ທີ່ສ້າງໂດຍ ESA, ການສຳຫຼວດ 3 ມິຕິຂອງຫຸບເຂົາ Martian ນີ້ເປັນການປະຕິບັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຫຼາຍຄັ້ງ.

ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ຕົວຂອງ Grand Canyon ຂອງໂລກສາມາດຖືວ່າເປັນການເຊາະເຈື່ອນໂດຍແມ່ນ້ໍາ Colorado, ການເກີດຂອງ labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນເທິງດາວອັງຄານແມ່ນເຊື່ອວ່າມີຮາກຂອງກະດູກຫັກ tectonic ພາຍໃນເປືອກຂອງດາວໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ໍາອາດຈະມີບົດບາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາປະຫວັດສາດຂອງດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະທີ່ມີນ້ໍາໄຫຼ, ກໍາລັງຕົ້ນຕໍທີ່ສ້າງສາງ Martian ພິເສດນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາ tectonic.

FAQ:

Q: Nocti Labrytinthus ແມ່ນຫຍັງ?
A: Nocti Labrytinthus ຫມາຍເຖິງ canyon ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ Mars, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "labyrinth of night."

ຖາມ: ຍາວເທົ່າໃດ?
A: ຮ່ອມພູມີຄວາມຍາວປະມານ 740 ກິໂລແມັດ.

ຖາມ: ຮ່ອມພູພາຍໃນ labyrinth ກາງຄືນມີຄວາມເລິກເທົ່າໃດ?
A: ຮ່ອມພູສາມາດບັນລຸຄວາມເລິກເຖິງ 3.7 ໄມ.

ຖາມ: Canyon Martian ປຽບທຽບກັບ Grand Canyon ຂອງໂລກແນວໃດ?
A: labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນເທິງດາວອັງຄານໄດ້ລື່ນກາຍ Grand Canyon ຂອງໂລກທັງຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກ. ຮ່ອມພູຂອງມັນສາມາດວັດແທກໄດ້ເຖິງ 18.6 ກິໂລແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ Grand Canyon ຂອງໂລກມີຄວາມກວ້າງພຽງແຕ່ 18 ໄມຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ.

ຖາມ: ວິ​ດີ​ໂອ 3D ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ແນວ​ໃດ​?
A: ວິດີໂອໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງພິຖີພິຖັນໂດຍການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນທີ່ລວບລວມໂດຍດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ.

ຖາມ: ສິ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ labyrinth ຂອງການສ້າງຕັ້ງໃນຕອນກາງຄືນ?
A: ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າຮອຍແຕກຂອງ tectonic ໃນ crust ຂອງ Mars ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ canyon ຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໃນ Mars ທີ່ຜ່ານມາອາດຈະມີບົດບາດ.

By Vicky Stavropoulou