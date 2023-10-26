Canyon Martian ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ການຂຸດຄົ້ນ Labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງດາວອັງຄານດ້ວຍວິດີໂອ 3 ມິຕິໃໝ່ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). ວິດີໂອນີ້ພາພວກເຮົາໄປສູ່ການເດີນທາງ virtual ໃນໄລຍະພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນຂອງ Nocti Labrytinthus, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "labyrinth of night." ຮ່ອມພູອັນກວ້າງໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້, ຍາວປະມານ 740 ໄມລ໌, ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Valles Marineris, ທຽບເທົ່າ Red Planet ຂອງ Grand Canyon ຂອງພວກເຮົາ.
ຮູບພາບ 3 ມິຕິທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງພິຖີພິຖັນໂດຍການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເກັບກຳໂດຍດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ. ເຖິງວ່າຮູບຖ່າຍດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນພາບຖ່າຍໃນເວລາຈິງ, ແຕ່ມັນໃຫ້ການສະແດງລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຂອງພູມສັນຖານດາວອັງຄານ, ດຶງດູດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດໃຫ້ຈົມຢູ່ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນນອກໂລກນີ້.
ຮ່ອມພູຂອງຍາມກາງຄືນມີຮ່ອມພູສູງຊັນ, ພູເຂົາໄຟທີ່ສູງສົ່ງ, ແລະຂະຫນາດພິເສດ. ຮ່ອມພູພາຍໃນຮ່ອມພູສາມາດບັນລຸຄວາມກວ້າງຂອງການເຖິງ 18.6 ໄມແລະຫຼຸດລົງໄປທີ່ຄວາມເລິກ 3.7 ໄມ. ໂດຍການປຽບທຽບ, Grand Canyon ຂອງໂລກວັດແທກຄວາມເລິກພຽງແຕ່ 1.1 ໄມລ໌ແລະກວ້າງ 18 ກິໂລແມັດ. ຂະຫນາດທີ່ກົງກັນຂ້າມດັ່ງກ່າວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມງົດງາມຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.
ວິດີໂອທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໂດດເດັ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະໜາດອັນມະຫາສານຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະອົງຊັ້ນຊັ້ນສູງທີ່ມັນປະກອບດ້ວຍ. ເຊັ່ນດຽວກັບບຸກຄົນທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນມັກຈະເບິ່ງວິດີໂອທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຈາກກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ທີ່ສ້າງໂດຍ ESA, ການສຳຫຼວດ 3 ມິຕິຂອງຫຸບເຂົາ Martian ນີ້ເປັນການປະຕິບັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຫຼາຍຄັ້ງ.
ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ຕົວຂອງ Grand Canyon ຂອງໂລກສາມາດຖືວ່າເປັນການເຊາະເຈື່ອນໂດຍແມ່ນ້ໍາ Colorado, ການເກີດຂອງ labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນເທິງດາວອັງຄານແມ່ນເຊື່ອວ່າມີຮາກຂອງກະດູກຫັກ tectonic ພາຍໃນເປືອກຂອງດາວໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ໍາອາດຈະມີບົດບາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາປະຫວັດສາດຂອງດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະທີ່ມີນ້ໍາໄຫຼ, ກໍາລັງຕົ້ນຕໍທີ່ສ້າງສາງ Martian ພິເສດນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາ tectonic.
FAQ:
Q: Nocti Labrytinthus ແມ່ນຫຍັງ?
A: Nocti Labrytinthus ຫມາຍເຖິງ canyon ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ Mars, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "labyrinth of night."
ຖາມ: ຍາວເທົ່າໃດ?
A: ຮ່ອມພູມີຄວາມຍາວປະມານ 740 ກິໂລແມັດ.
ຖາມ: ຮ່ອມພູພາຍໃນ labyrinth ກາງຄືນມີຄວາມເລິກເທົ່າໃດ?
A: ຮ່ອມພູສາມາດບັນລຸຄວາມເລິກເຖິງ 3.7 ໄມ.
ຖາມ: Canyon Martian ປຽບທຽບກັບ Grand Canyon ຂອງໂລກແນວໃດ?
A: labyrinth ໃນຕອນກາງຄືນເທິງດາວອັງຄານໄດ້ລື່ນກາຍ Grand Canyon ຂອງໂລກທັງຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກ. ຮ່ອມພູຂອງມັນສາມາດວັດແທກໄດ້ເຖິງ 18.6 ກິໂລແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ Grand Canyon ຂອງໂລກມີຄວາມກວ້າງພຽງແຕ່ 18 ໄມຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ.
ຖາມ: ວິດີໂອ 3D ຖືກສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ?
A: ວິດີໂອໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງພິຖີພິຖັນໂດຍການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນທີ່ລວບລວມໂດຍດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວອັງຄານ.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ labyrinth ຂອງການສ້າງຕັ້ງໃນຕອນກາງຄືນ?
A: ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າຮອຍແຕກຂອງ tectonic ໃນ crust ຂອງ Mars ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ canyon ຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໃນ Mars ທີ່ຜ່ານມາອາດຈະມີບົດບາດ.