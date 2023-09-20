ຜູ້ລ້າກ່ອນປະຫວັດສາດ: ແອມໂມນພົບຢູ່ໃນປາຟອດຊິວທໍາ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບແບບພິເສດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກວດກາເບິ່ງອາໂມໄນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີ ແລະປາຟອດຊິວຊີ່ທີ່ພົບເຫັນ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຕົວຈິງແລ້ວປາໄດ້ກືນ ammonite ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແອມໂມໄນ, ຊະນິດຂອງ cephalopod ທີ່ສູນພັນໄປຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປາຈົມນ້ໍາຫຼືຂັດຂວາງການຍ່ອຍອາຫານຂອງມັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງຕາຍສໍາລັບຜູ້ລ້າ.
ຟອດຊິວທໍາທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນເຢຍລະມັນໃນປີ 1977, ໄດ້ຢູ່ໃນການເກັບກໍາຂອງຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງລັດ Stuttgart. ນັກຄົ້ນຄວ້າສອງຄົນຈາກຫໍພິພິທະພັນ, Samuel Cooper ແລະ Erin Maxwell, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພິມເອກະສານໃນວາລະສານທໍລະນີສາດທີ່ອະທິບາຍປາແລະ ammonite ທີ່ມັນບໍລິໂພກ. ຊະນິດຂອງປາ, Pachycormus macropterus, ເປັນກຸ່ມທີ່ສູນພັນຂອງປາທີ່ມີຄີໃນທະເລທີ່ເອີ້ນວ່າ pachycormids. ປາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງ 50 ຟຸດ. ໃນຂະນະທີ່ອາຫານຂອງ pachycormids ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ວ່າພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍ cephalopods ອ່ອນໆແລະປາຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ການຄົ້ນພົບປາທີ່ມີ ammonite ພາຍໃນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານແລະອາຫານຂອງ pachycormids. ມັນກໍານົດວ່າປາບາງຄັ້ງບໍລິໂພກ cephalopods ທີ່ບໍ່ແມ່ນແກະ, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບອາຫານຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມການ Adiel Klompmaker, curator of paleontology ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ພິພິທະພັນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫນ້າສັງເກດແລະຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູອາຫານວັດຖຸບູຮານຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ການຈັດຕໍາແໜ່ງຂອງແອມໂມໄນພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງປາ ແລະການບໍ່ມີກະດູກບາງອັນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເສື່ອມໂຊມ ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທີ່ປາໄດ້ກືນອາໂມໄນໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່. ໃນຂະນະທີ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຜ່ານມາວ່າປາກິນຕົວອ່ອນ ammonite ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍບັງເອີນ, ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກືນ ammonite ທັງຫມົດບໍ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດ.
ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທະເລບູຮານແລະສ່ອງແສງເຖິງນິໄສການໃຫ້ອາຫານຂອງສັດລ້າໃນທະເລກ່ອນປະຫວັດສາດ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ສັບສົນແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີລະຫວ່າງຊະນິດພັນຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນ, ແລະຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊີວິດກ່ອນປະຫວັດສາດຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Cooper, Samuel, ແລະ Maxwell, Erin. "ຫຼັກຖານຂອງການລ່າສັດ ammonite ໂດຍປາທີ່ສູນພັນ Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) ຈາກທ້າຍ Jurassic (ຕົ້ນ Tithonian) Posidonia Shale ຂອງພາກໃຕ້ຂອງເຢຍລະມັນ." ວາລະສານທໍລະນີສາດ, 2021.
- ພິພິທະພັນມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama.