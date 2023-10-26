ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງປາ

ການສຶກສາອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ດຳເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄ້ວາມະຫາວິທະຍາໄລ Yale ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫວ່າງໃໝ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງປາ. ໃນສະບັບປັບປຸງແລະສະບັບປັບປຸງຂອງປາ Tree of Life, ichthyologists Thomas J. Near ແລະ Christine E. Thacker ໄດ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈລະຫວ່າງປາຊະນິດຕ່າງໆ, ສະຫນອງທັດສະນະສົດໆກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນເມື່ອກ່ອນ, ປາຫາງຮັງໄດ້ຖືກຈັດປະເພດໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທີ່ສັງເກດໄດ້ແລະໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເກັບກໍາຂອບເຂດທັງຫມົດຂອງຄວາມສໍາພັນທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກມັນ. Near ແລະ Thacker ໄດ້ລວມເອົາວັນນະຄະດີວິທະຍາສາດ ແລະຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາຫຼາຍສັດຕະວັດ ເພື່ອສ້າງລະບົບການຈັດປະເພດທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຕາທໍ່, ປາທະເລເລິກທີ່ມີຮູບຊົງໂບທີ່ມີຕາທໍ່ພິເສດ, ແລະ cods, ປາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຄ້າ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນລູກພີ່ນ້ອງ. ທັງສອງຂຶ້ນກັບຄໍາສັ່ງ Gadiformes. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາໃນການເຂົ້າໃຈສາຍພັນທາງວິວັດທະນາການ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Near and Thacker ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການລວມຕົວ ແລະການຈັດປະເພດກຸ່ມປາຕ່າງໆຄືນໃໝ່. ໂດຍການວິເຄາະເຊື້ອສາຍທົ່ວໄປ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດ 97 ກຸ່ມລວມທີ່ກວມເອົາ 830 ເຊື້ອສາຍ. ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົບລ້າງຊື່ກຸ່ມທີ່ຊ້ໍາຊ້ອນແລະລວມຄອບຄົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປໃນຄໍາສັ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຕາທໍ່ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດໃຫມ່ເປັນ Gadiformes, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກເຂົາກັບ cod ແລະຊະນິດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາກສະຫນາມຂອງ ichthyology. Tree of Life ສະບັບປັບປຸງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າມີແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປາຊະນິດຕ່າງໆ. ມັນໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນການສຶກສາທີ່ ສຳ ຄັນ, ໂດຍຜົນກະທົບຂອງມັນແຜ່ລາມໄປທົ່ວຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາໂດຍ Near ແລະ Thacker ໄດ້ປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງປາ. ໂດຍການລວມເອົາການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາແລະການລວມກຸ່ມປາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະສະຫນອງລະບົບການຈັດປະເພດແບບປະສົມປະສານ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໃນ ichthyology, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບໂລກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຫນ້າສົນໃຈຂອງປາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ການສຶກສາໂດຍ Near ແລະ Thacker ເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ tube-eyes ແລະ cods?
A: ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດ tube-eyes ແລະ cods ເປັນລູກພີ່ນ້ອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄໍາສັ່ງ Gadiformes.
ຖາມ: Near ແລະ Thacker ໃຊ້ວິທີການໃດແດ່ເພື່ອທົບທວນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ?
A: ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາແລະສັດຕະວັດຂອງວັນນະຄະດີວິທະຍາສາດເພື່ອວິເຄາະຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຊະນິດປາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຖາມ: ມີຈັກກຸ່ມທີ່ຮວມທັງ Near ແລະ Thacker ໄດ້ກຳນົດໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ?
A: ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດ 97 ກຸ່ມລວມ, ກວມເອົາ 830 ເຊື້ອສາຍ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດສະບັບປັບປຸງແມ່ນຫຍັງ?
A: The Tree of Life ສະບັບປັບປຸງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງປາ.
ຖາມ: ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສຶກສານີ້ແນວໃດ?
A: ການສຶກສາໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນ ichthyology, ດ້ວຍການຄົ້ນພົບຂອງມັນມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດ.