ການສຳຫຼວດຜົນກະທົບຂອງກຳມະຈອນ X-ray ທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ໂຄງສ້າງວັດສະດຸ

ສໍາລັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສະຕະວັດ, ນັກຟີຊິກໄດ້ອີງໃສ່ການກະແຈກກະຈາຍ X-ray ເພື່ອສືບສວນໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆ. ໃນຊ່ວງເວລາມໍ່ໆມານີ້, ເລເຊີຟລີອິເລັກໂທຣນິກ X-ray (XFELs) ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກໍາມະຈອນ femtosecond ທີ່ຮຸນແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄໍາຖາມທີ່ເກີດຂື້ນ: ກໍາມະຈອນທີ່ມີພະລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ໂຄງສ້າງທີ່ພວກເຂົາມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະສຶກສາ?
ກຸ່ມຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນຊອກຫາຄວາມສະຫວ່າງໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໂດຍການດໍາເນີນການທົດລອງໂດຍໃຊ້ femtosecond XFEL ສຸມໃສ່ຕົວຢ່າງ nanocrystal ຊິລິໂຄນ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Physical Review Letters, ໄດ້ເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ X-ray ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂອງ beam ເກີນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຄົ້ນພົບສອງສາມ femtoseconds ເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະລໍາມະນູພາຍໃນວັດສະດຸກາຍເປັນ scrambled.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນຂອງວັດສະດຸ - ກໍາມະຈອນພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ວັດສະດຸໃນໄລຍະອາຍແກັສ. ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະຕິບັດການທົດລອງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ SACLA ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, irradiating ຕົວຢ່າງ silicon ຄວາມຫນາ 10-μm ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສອງລໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: 2.1 × 1016 W / cm2 ແລະ 4.6 × 1019 W / cm2. ດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຮູບພາບການບິດເບືອນທີ່ຜະລິດຢູ່ທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ beam ສູງກວ່າແມ່ນສູງເຖິງ 50% dimmer ກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
ຜູ້ຂຽນ Beata Ziaja-Motyka ຈາກສະຖາບັນຟີຊິກນິວເຄຼຍຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຂອງໂປໂລຍໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນ intuitive ທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຈໍານວນ photon ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນ, ມັນມີຂອບເຂດ - ປະມານສິບພັນຕື້ວັດຕໍ່ຕາແມັດ. – ນອກຈາກນັ້ນສັນຍານການຫັນປ່ຽນອ່ອນແອລົງ.
ເພື່ອ unravel paradox ນີ້, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຫັນໄປຫາ simulations ແລະຄົ້ນພົບວ່າ photons ພະລັງງານສູງ (11.5-keV) ຈາກ pulses ສຸມບໍ່ພຽງແຕ່ຂັບໄລ່ valence electrons ແຕ່ຍັງເອເລັກໂຕຣນິກຈາກ shells deeper ໃກ້ກັບ nucleus ປະລໍາມະນູ. ຮູຂຸມຂົນເລິກເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນຕໍ່ "ປັດໃຈກະແຈກກະຈາຍຂອງປະລໍາມະນູ" ທີ່ມີບົດບາດໃນການກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງການບິດເບືອນ. ໂດຍສະເພາະ, ionization ທັງຫມົດນີ້ເກີດຂື້ນພາຍໃນ 6 femtoseconds ທໍາອິດຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງແສງສະຫວ່າງ.
ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ທີມງານຫວັງວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາຈະປູທາງໄປສູ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່ຂອງຮັງສີ XFEL ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາອຸປະກອນ optical ທີ່ມີນະວັດກໍາສໍາລັບການຕັດກໍາມະຈອນສັ້ນໃນລະບອບ X-ray. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ປະລໍາມະນູທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕອບສະຫນອງກັບກໍາມະຈອນ X-ray ultrafast ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ 3D ຄືນໃໝ່ຈາກຮູບພາບການບິດເບືອນທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
X-ray diffraction ແມ່ນຫຍັງ?
X-ray diffraction ແມ່ນການກະແຈກກະຈາຍຂອງ X-rays ໂດຍໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຫຼືໂມເລກຸນຂອງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດການຈັດລຽງຂອງອະຕອມຫຼືໂມເລກຸນພາຍໃນໄປເຊຍກັນຫຼືສານ crystalline ອື່ນໆ.
ເລເຊີ X-ray ຟຣີເອເລັກໂຕຣນິກ (XFEL) ແມ່ນຫຍັງ?
ເລເຊີ X-ray ຟຣີເອເລັກໂຕຣນິກ (XFEL) ແມ່ນປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ສ້າງກໍາມະຈອນ X-ray ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແລະສອດຄ່ອງກັນ. XFELs ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເພື່ອສືບສວນໂຄງສ້າງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆ.
ກໍາມະຈອນ X-ray ຮຸນແຮງມີຜົນກະທົບໂຄງສ້າງວັດສະດຸແນວໃດ?
ກຳມະຈອນ X-ray ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸ. ໃນກໍລະນີຂອງການສຶກສານີ້, ໃນເວລາທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງ beam ເກີນກໍານົດທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງ X-ray diffraction ຫຼຸດລົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລໍາມະນູໃນອຸປະກອນການໄດ້ກາຍເປັນ scrambled. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນກັບວັດສະດຸ X-ray pulses ຢ່າງຮຸນແຮງແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ກໍາມະຈອນສັ້ນແລະການຟື້ນຟູໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ 3D.