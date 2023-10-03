ສັດເພດຍິງອາດຈະຮຽນຮູ້ຄວາມມັກຂອງຄູ່ສົມລົດໂດຍອີງໃສ່ທາງເລືອກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມເຕີມ

ການສຶກສາໃໝ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັດເພດຍິງອາດສົມມຸດວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີຄວາມດຶງດູດໂດຍການສັງເກດການເລືອກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເໜີຕົວແບບທາງຄະນິດສາດທີ່ຍິງໜຸ່ມຮຽນຮູ້ທີ່ຈະມັກລັກສະນະທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ. ແທນທີ່ຈະຄັດລອກມິດສະຫາຍຂອງເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່, ແມ່ຍິງອາດຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະມັກລັກສະນະທີ່ຫາຍາກ.
ທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມມັກຄູ່ຮັກຂອງເພດຍິງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆແລະຄວາມມັກທີ່ເຫັນໃນທໍາມະຊາດ. ຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິທີການເລືອກທາງເພດອາດຈະເຮັດວຽກ. ໂດຍການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະມັກລັກສະນະທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຄວາມມັກຂອງເພດຍິງເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຫາຍາກກາຍເປັນທົ່ວໄປຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.
ກົນໄກນີ້ຈະຊ່ວຍຮັກສາການປ່ຽນແປງຂອງລັກສະນະເພດຊາຍ, ປ້ອງກັນລັກສະນະທີ່ດຶງດູດໃຈອັນດຽວຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ອື່ນ. ອັນນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການຄັດເລືອກທາງເພດໃນທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງທາງວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາແລະຄວາມຄົງທົນຂອງການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະຊາຍແລະຄວາມມັກຂອງເພດຍິງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າສັດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງສັງຄົມເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນຫຼາຍສະພາບການ, ແລະການຄາດເດົາຄວາມດຶງດູດຂອງຄູ່ທີ່ມີທ່າແຮງອາດຈະເປັນການຂະຫຍາຍແນວໂນ້ມທົ່ວໄປນີ້. ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບການຂອງການເລືອກຄູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາທີ່ສຶກສາການຄັດເລືອກທາງເພດ.
ທີ່ມາ:
DuVal EH, Fitzpatrick CL, Hobson EA, Servedio MR (2023) Inferred Attractiveness: ກົນໄກທົ່ວໄປສໍາລັບການຄັດເລືອກທາງເພດທີ່ສາມາດຮັກສາການປ່ຽນແປງລັກສະນະແລະຄວາມມັກຕາມເວລາ. PLoS Biology (2023). DOI: 10.1371/journal.pbio.3002269