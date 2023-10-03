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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ສັດເພດຍິງອາດຈະຮຽນຮູ້ຄວາມມັກຂອງຄູ່ສົມລົດໂດຍອີງໃສ່ທາງເລືອກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມເຕີມ

ByVicky Stavropoulou

Oct 3, 2023
ສັດເພດຍິງອາດຈະຮຽນຮູ້ຄວາມມັກຂອງຄູ່ສົມລົດໂດຍອີງໃສ່ທາງເລືອກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມເຕີມ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສັດ​ເພດ​ຍິງ​ອາດ​ສົມ​ມຸດ​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊາຍ​ມີ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ໂດຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ເລືອກ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ປະສົບ​ການ​ຫຼາຍ​ກວ່າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເໜີຕົວແບບທາງຄະນິດສາດທີ່ຍິງໜຸ່ມຮຽນຮູ້ທີ່ຈະມັກລັກສະນະທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຄັດ​ລອກ​ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່, ແມ່​ຍິງ​ອາດ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ທີ່​ຈະ​ມັກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ.

ທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມມັກຄູ່ຮັກຂອງເພດຍິງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆແລະຄວາມມັກທີ່ເຫັນໃນທໍາມະຊາດ. ຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິທີການເລືອກທາງເພດອາດຈະເຮັດວຽກ. ໂດຍການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະມັກລັກສະນະທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຄວາມມັກຂອງເພດຍິງເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຫາຍາກກາຍເປັນທົ່ວໄປຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.

ກົນ​ໄກ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຮັກສາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລັກສະນະ​ເພດ​ຊາຍ, ປ້ອງ​ກັນ​ລັກສະນະ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ອັນ​ດຽວ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ. ອັນນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການຄັດເລືອກທາງເພດໃນທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງທາງວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາແລະຄວາມຄົງທົນຂອງການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະຊາຍແລະຄວາມມັກຂອງເພດຍິງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າສັດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງສັງຄົມເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນຫຼາຍສະພາບການ, ແລະການຄາດເດົາຄວາມດຶງດູດຂອງຄູ່ທີ່ມີທ່າແຮງອາດຈະເປັນການຂະຫຍາຍແນວໂນ້ມທົ່ວໄປນີ້. ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບການຂອງການເລືອກຄູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາທີ່ສຶກສາການຄັດເລືອກທາງເພດ.

ທີ່​ມາ​:
DuVal EH, Fitzpatrick CL, Hobson EA, Servedio MR (2023) Inferred Attractiveness: ກົນໄກທົ່ວໄປສໍາລັບການຄັດເລືອກທາງເພດທີ່ສາມາດຮັກສາການປ່ຽນແປງລັກສະນະແລະຄວາມມັກຕາມເວລາ. PLoS Biology (2023). DOI: 10.1371/journal.pbio.3002269

By Vicky Stavropoulou

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