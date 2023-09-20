ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບອັດຕາການບໍລິໂພກຢ່າງໄວວາຂອງຂຸມດຳມະຫາສານ

ການສຶກສາອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ນຳໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນກ່ຽວກັບນິໄສການໃຫ້ອາຫານຂອງຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່. ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄິດທີ່ວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍລິໂພກບັນຫາຢ່າງຊ້າໆ, ການຈໍາລອງ 3D ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມີອັດຕາການບໍລິໂພກໄວກວ່າ.
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າຮູດຳທີ່ໝູນວຽນບິດເບືອນເວລາອາວະກາດຢູ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ອາຍແກັສທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມແຜ່ນອັດຮູຂຸມຂົນກວ້າງອອກ. ຂະບວນການນີ້ສ້າງ subdisk ພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ໂດຍມີຂຸມດໍາບໍລິໂພກ subdisk ພາຍໃນທໍາອິດ. ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກ subdisk ຊັ້ນນອກຫຼັງຈາກນັ້ນ cascades ພາຍໃນ, ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໄວ້ໂດຍວົງພາຍໃນບໍລິໂພກ, ເລີ່ມຕົ້ນວົງຈອນການບໍລິໂພກອື່ນ. ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການກິນອາຫານແລະການເຕີມເງິນເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນ.
ວົງຈອນການບໍລິໂພກຢ່າງໄວວາຂອງຮູດຳມະຫາສານອາດອະທິບາຍເຖິງພຶດຕິກຳທີ່ຜິດພາດຂອງວັດຖຸບາງຢ່າງໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ ເຊັ່ນ: quasars. Quasars ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການກະທັນຫັນຂຶ້ນທັນທີແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫາຍໄປໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ. ການສຶກສາແນະນໍາວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການທໍາລາຍແລະການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ພື້ນທີ່ພາຍໃນຂອງແຜ່ນດິດ.
ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມສະຫວ່າງແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະຄວາມສະຫວ່າງກະທັນຫັນ. ການສົມມຸດຕິຖານວ່າອາຍແກັສແລະອະນຸພາກວົງໂຄຈອນຂອງຂຸມດໍາຢູ່ໃນຍົນດຽວກັນແລະທິດທາງຂອງການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາໄດ້ oversimplified ພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈໍາລອງໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນອ້ອມຮອບຂຸມດໍາແມ່ນມີຄວາມວຸ່ນວາຍແລະມີຄວາມວຸ່ນວາຍສູງ.
ການຈໍາລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ພິຈາລະນານະໂຍບາຍດ້ານອາຍແກັສ, ການສະກົດຈິດ, ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງການລາກກອບ. ການໝຸນຂຸມດຳລາກພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ, ເຮັດໃຫ້ແກັສຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜ່ນມາຕຳກັນ ແລະຖືກຂັບເຂົ້າໄປໃກ້ຂຸມດຳ. ການປະທະກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສົດໃສທີ່ຍູ້ວັດສະດຸໄປສູ່ຂຸມດໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ການ warping ຂອງແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍ, ພາກພື້ນພາຍໃນທີ່ສຸດເລີ່ມແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແຜ່ນແລະ wobble ເປັນເອກະລາດ. ອັນນີ້ນຳໄປສູ່ການຈີກຂາດ ແລະແຕກແຍກຂອງແຜ່ນຍ່ອຍພາຍໃນ ແລະ ຊັ້ນນອກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການໃຫ້ອາຫານ. ວັດສະດຸຈາກແຜ່ນດ້ານນອກຈະຕົກໃສ່ແຜ່ນພາຍໃນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ມັນເຂົ້າໃກ້ຂຸມດຳເພື່ອບໍລິໂພກ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຂຸມດໍາຫຼັງຈາກນັ້ນຈະດຶງດູດອາຍແກັສຈາກສ່ວນນອກເພື່ອເຕີມເຕັມພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ຫວ່າງເປົ່າຜ່ານມາ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ກ່ຽວກັບອັດຕາການບໍລິໂພກຢ່າງໄວວາຂອງຂຸມດໍາ supermassive ອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ລຶກລັບຂອງ quasars ການປ່ຽນແປງ. quasars ເຫຼົ່ານີ້ສະຫຼັບລະຫວ່າງສະຖານະທີ່ສະຫວ່າງ ແລະ ມືດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ. ທິດສະດີຄລາສສິກຕໍ່ສູ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການຫາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະການເຕີມເຕັມຂອງຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຂຸມດໍາ supermassive ແລະແຜ່ນການເລັ່ງຂອງພວກມັນ, ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວັດຖຸທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາວິທະຍາໄລ Northwestern