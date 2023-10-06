ການອະນຸມັດການໂຕ້ແຍ້ງຂອງ FDA ຂອງຢາ Antipsychotic ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໂດຍອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດ (FDA) ໃນການຕິດຕາມການອະນຸມັດຂອງຢາຕ້ານໂຣກ brexpiprazole (Rexulti) ສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ dementia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນ. ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຄລີນິກຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການອະນຸມັດຂອງ FDA ແລະອິດທິພົນຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຕໍ່ກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນຄົນເຈັບ.
ການສືບສວນກ່ຽວກັບການດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງ Rexulti ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຢາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບແລະພົບວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Rexulti ໄດ້ກາຍເປັນຢາຕ້ານໂຣກທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ FDA ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມວຸ່ນວາຍໃນຄົນເຈັບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີ dementia.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນທີ່ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຢາ. ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 1,400 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ, ຜູ້ຜະລິດຂອງ Rexulti, Otsuka ແລະ Lundbeck, ຄາດວ່າຈະມີການຂາຍປະຈໍາປີຕື່ມອີກ 1 ຕື້ໂດລາ. ນັກຂ່າວສືບສວນ Robert Whitaker ໂຕ້ຖຽງວ່າມີຄໍາຖາມທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຜົນປະໂຫຍດຂອງຢານີ້ຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ BMJ.
ການອະນຸມັດຂອງ Rexulti ອາດຈະປີ້ນກັບຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍປີໂດຍສູນ Medicare ແລະ Medicaid Services (CMS) ຂອງສະຫະລັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຢາຕ້ານໂຣກຜີວ ໜັງ ໃນເຮືອນດູແລທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຢາດັ່ງກ່າວມີ "ຄຳເຕືອນແບບກ່ອງ," ປະເພດການເຕືອນໄພທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງ FDA, ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ການທົດລອງສາມຄັ້ງກ່ອນການອະນຸມັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍແມ່ນສູງກວ່າສີ່ເທົ່າຂອງ brexpiprazole ເມື່ອທຽບກັບຢາ placebo.
ນັກຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງສາທາລະນະ Nina Zeldes ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຂອງນາງກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ, ໂດຍກ່າວວ່າ "ຜົນປະໂຫຍດຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເກີນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ." ສາດສະດາຈານ Lon Schneider ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງຄາລິຟໍເນຍຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງ brexpiprazole ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາຂອງຢາຕ້ານໂຣກໃນຄົນເຈັບ Alzheimer.
ມີຄວາມກັງວົນວ່າມາດຕະຖານການອະນຸມັດຂອງ FDA ໃນປະຈຸບັນອາດຈະຕ່ໍາກວ່າ 20 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນຄົນເຈັບ, ເຊັ່ນ: ພັນທະມິດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ນໍາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ Alzheimer (LEAD), ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການອະນຸມັດຂອງ brexpiprazole. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າບາງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກບໍລິສັດຢາ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ Rexulti.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ FDA ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າກ່ຽວກັບການອະນຸມັດຢາແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂະບວນການປະເມີນຜົນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ CMS ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ງຢາ antipsychotic ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນເຮືອນພະຍາບານອາດຈະຂັດແຍ້ງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕະຫຼາດທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການອະນຸມັດຂອງ brexpiprazole.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: BMJ