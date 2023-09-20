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FCC ຕ້ອງການກຸ່ມດາວທຽມເພື່ອປະສານງານກັບນັກດາລາສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
FCC ຕ້ອງການກຸ່ມດາວທຽມເພື່ອປະສານງານກັບນັກດາລາສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ

ຄະນະກໍາມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ (FCC) ໄດ້ປັບປຸງໃບອະນຸຍາດຂອງ Iceye ແລະ Planet, ສອງຜູ້ປະຕິບັດການຂອງກຸ່ມດາວທຽມ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກກັບນັກດາລາສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງດາວທຽມຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ດາລາສາດທາງບົກ. Iceye ໄດ້ເພີ່ມດາວທຽມແປດດວງໃສ່ກຸ່ມດາວຂອງມັນ, ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະໄດ້ເພີ່ມດາວທຽມ Pelican ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ XNUMX ດວງທີ່ຈະມາເຖິງ. ປະຈຸບັນ, ທັງສອງບໍລິສັດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະສານງານກັບມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (NSF) ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງດາວທຽມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ດາລາສາດທີ່ອີງໃສ່ພື້ນທີ່ optical.

ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມານີ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC ສໍາລັບ SpaceX, ເຊິ່ງໄດ້ສະຫມັກໃຈອອກຂໍ້ຕົກລົງການປະສານງານກັບ NSF ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກຸ່ມດາວ Starlink ຂອງຕົນກ່ຽວກັບດາລາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດາວແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ Iceye ແລະ Planet's ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ, ນັກດາລາສາດມີຄວາມກັງວົນວ່າຜົນກະທົບລວມຂອງກຸ່ມດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍສາມາດແຊກແຊງການສັງເກດທາງດາລາສາດ.

ນັກດາລາສາດໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງກັບ SpaceX ແລະບໍລິສັດອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທຽມ, ລວມທັງ Starlink, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາລາສາດ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກຸ່ມດາວດາວທຽມບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າຂະຫນາດ 7. NSF ຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການປະສານງານກັບ OneWeb ແລະ Amazon ສໍາລັບກຸ່ມດາວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງ OneWeb ແມ່ນສໍາເລັດ, ໃນຂະນະທີ່ການສົນທະນາກັບກຸ່ມດາວ Kuiper ຂອງ Amazon ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.

ນັກດາລາສາດໄດ້ຍ້ອງຍໍ FCC ສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາແລະມີຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດດາວທຽມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຸ່ມດາວດາວທຽມແລະຊຸມຊົນດາລາສາດຈະສືບຕໍ່ສໍາລັບລະບົບໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງກຸ່ມດາວຮຸ່ນທີສອງທີ່ວາງແຜນໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ OneWeb.

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By Robert Andrew

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