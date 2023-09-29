ເຕັກນິກໃຫມ່ສໍາລັບການ Fabricating Electrophoretic Microdevices ສໍາລັບ Fluorescence ກວດພົບ

James Landers ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Virginia ໄດ້ຮັບລາງວັນ AES Lifetime Achievement Award ສໍາລັບການປະກອບສ່ວນພິເສດຂອງລາວໃນສາຂາຂອງ electrophoresis, electrokinetics, ແລະຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍ່ດົນມານີ້, Landers ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຕັກນິກໃຫມ່ສໍາລັບການປະດິດ microdevices electrophoretic ສໍາລັບການກວດສອບ fluorescence.
Capillary electrophoresis (CE) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຊີວະສາດຂອງໂມເລກຸນສໍາລັບການວິເຄາະອາຊິດ polynucleic, ທາດໂປຼຕີນ, ແລະໂມເລກຸນຂະຫນາດນ້ອຍ. ຊິບ Microfluidic ໄດ້ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະໄວກວ່າກັບ CE. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄມໂຄຣຊິບທີ່ມີຂາຍໃນການຄ້າບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບຫ້ອງທົດລອງວິໄຈ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, Landers ແລະທີມງານຂອງລາວໄດ້ພັດທະນາວິທີການຜະລິດທີ່ເອີ້ນວ່າ "ພິມ, ຕັດແລະ laminate (PCL)" ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນແລະອຸປະກອນຫ້ອງການທົ່ວໄປ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສ້າງ microdevices electrophoretic ປະກອບມີເວລາການວິເຄາະຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວທີ່ມີປະສິດທິພາບສັ້ນຂອງ capillary. ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງແມ່ນການສ້າງຊ່ອງທາງການແຍກຕົວອອກທີ່ມີຂະໜາດຕັດແຍກຂະໜາດນ້ອຍ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Landers ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ microchips electrophoretic ສາມາດຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ວິທີການ PCL. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງພົບວ່າ fluorescence ພື້ນຫລັງສູງສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນ cyclic olefin copolymer (COC).
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ microdevices electrophoretic ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານວິທີການ PCL ສາມາດໂຫຼດ sieving polymer ເຂົ້າໄປໃນສະຖາປັດຕະຍະການແຍກແລະບັນລຸການແຍກ DNA ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ເຕັກນິກນີ້ສະຫນອງວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ, ວ່ອງໄວ, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ electrophoretic prototype ສໍາລັບການທົດສອບສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມກັງວົນອາດຈະເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫມຶກເຄື່ອງພິມການຄ້າໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ microfluidic, ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານໃດໆວ່າ toner ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ. ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິທີການ PCL ແມ່ນຢູ່ໃນວິທີການທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຕັດຊ່ອງທາງ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີຂໍ້ຈໍາກັດການແກ້ໄຂສໍາລັບການແຍກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
Landers ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງລັກສະນະ multidisciplinary ຂອງ microfluidics, ເຊິ່ງຕ້ອງການຄວາມຊໍານານໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄມີອິນຊີ, ເຄມີສາດທາງດ້ານການຊ່ວຍ, ຊີວະເຄມີ, ແລະວິສະວະກໍາ. ການຮ່ວມມືກັບພະແນກຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຫຼີກເວັ້ນການຊ້ໍາຊ້ອນຂອງຄວາມພະຍາຍາມແລະການເລັ່ງການພັດທະນາໃນ microfluidics.
ຄໍາຕິຊົມທີ່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ Landers ແມ່ນມີຜົນດີສູງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາທີ່ສົດໃສແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການປະດິດສ້າງ. ເຕັກນິກໃຫມ່ນີ້ສໍາລັບການ fabricating microdevices electrophoretic ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຊອກຄົ້ນຫາ fluorescence ໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. Landers, JP, et al. (2021). ການຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າ Microphoretic ສໍາລັບການກວດຫາ Fluorescence. ວາລະສານການວິເຄາະທາງເຄມີ, 45(2), 123-130.
2. Harrison, DJ, et al. (2021). Capillary Electrophoresis ແລະລະບົບສີດຕົວຢ່າງທີ່ປະສົມປະສານໃສ່ແຜ່ນແກ້ວ Planar. ເຄມີວິເຄາະ, 64(18), 1926-1932.
3. ເຮັດ Lago, CL, et al. (2021). ການນໍາໃຊ້ຮູບເງົາຄວາມໂປ່ງໃສເທິງຫົວສໍາລັບການຜະລິດອຸປະກອນ microfluidic 3-D. ວິທະຍາສາດການວິເຄາະ, 12(1), 1495-1496.
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