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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ 22 ໜ່ວຍ ໃນຂະນະທີ່ FAA ສະເໜີກົດລະບຽບໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 24, 2023
SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ 22 ໜ່ວຍ ໃນຂະນະທີ່ FAA ສະເໜີກົດລະບຽບໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ

SpaceX ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງດາວທຽມ 22 ດວງໃຫ້ກັບ “ກຸ່ມດາວ” ຂອງ Starlink ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ຳ. ດາວ​ທຽມ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະວະກາດ​ໂດຍ​ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9 ຈາກ​ສະຖານີ​ກອງທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral ໃນ​ລັດ Florida. ຍານ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ. ພາລະກິດນີ້ເປັນການບິນຄັ້ງທີ່ 17 ສໍາລັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດຕົວ payloads ຕ່າງໆລວມທັງພາລະກິດ GPS ແລະ Starlink.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ບໍ່​ດົນ, ອົງການ​ບໍລິຫານ​ການບິນ​ລັດຖະບານ​ກາງ (FAA) ​ໄດ້​ປະກາດ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ສະບັບ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ຈຳກັດ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຈາກ​ການບິນ​ອະວະກາດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ. ເປົ້າໝາຍຂອງ FAA ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນກັບຍານອາວະກາດ ແລະດາວທຽມ ແລະສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມອະວະກາດແບບຍືນຍົງ. ເສດເຫຼືອຂອງວົງໂຄຈອນສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ ແລະການບໍລິການດາວທຽມເຊັ່ນ: ການສື່ສານ ແລະການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ.

ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເຫນີ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຊັ່ນ SpaceX ຖິ້ມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຫ້າ​ວິ​ທີ​ການ​. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງດໍາເນີນການເຂົ້າໄປໃນການຄວບຄຸມ, ຍ້າຍຊັ້ນເທິງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນບ່ອນເກັບມ້ຽນຫຼືຂຸມຝັງສົບທີ່ແອອັດຫນ້ອຍ, ສົ່ງມັນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນເພື່ອຫນີໂລກ, ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຫ້າປີໂດຍຜ່ານການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼືປະຕິບັດການກໍາຈັດບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ. FAA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄົນຢູ່ໃນພື້ນດິນແລະໃນການບິນໂດຍການຈໍາກັດການກັບຄືນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງຂັ້ນຕອນເທິງ.

ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຂອງ FAA ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ. ມັນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນທະບຽນລັດຖະບານກາງໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະເວລາຄໍາເຫັນສາທາລະນະ 90 ມື້. ນັບ​ມາ​ຮອດ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ຜ່ານ​ມາ, ​ໄດ້​ມີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ປະມານ 23,000 ດວງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ປະມານ XNUMX ນິ້ວ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນໂດຍເຫດການເຊັ່ນ: ການຄົ້ນພົບຊາກຫັກພັງຂອງ SpaceX ໃນພູເຂົາຫິມະແລະການລະເບີດຂອງບັ້ງໄຟທີ່ບໍ່ທັນແຕກໃນເດືອນເມສາທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຕົກຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– UPI: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]
– The Guardian: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Vicky Stavropoulou

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