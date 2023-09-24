SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ 22 ໜ່ວຍ ໃນຂະນະທີ່ FAA ສະເໜີກົດລະບຽບໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ

SpaceX ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງດາວທຽມ 22 ດວງໃຫ້ກັບ “ກຸ່ມດາວ” ຂອງ Starlink ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ຳ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໂດຍຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກສະຖານີກອງທັບອາວະກາດ Cape Canaveral ໃນລັດ Florida. ຍານລຳທຳອິດຂອງລູກສອນໄຟໄດ້ລົງຈອດຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ພາລະກິດນີ້ເປັນການບິນຄັ້ງທີ່ 17 ສໍາລັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດຕົວ payloads ຕ່າງໆລວມທັງພາລະກິດ GPS ແລະ Starlink.
ຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງຄັ້ງນີ້ບໍ່ດົນ, ອົງການບໍລິຫານການບິນລັດຖະບານກາງ (FAA) ໄດ້ປະກາດຂໍ້ກຳນົດສະບັບໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈຳກັດການເຕີບໂຕຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນວົງໂຄຈອນຈາກການບິນອະວະກາດທາງການຄ້າ. ເປົ້າໝາຍຂອງ FAA ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນກັບຍານອາວະກາດ ແລະດາວທຽມ ແລະສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມອະວະກາດແບບຍືນຍົງ. ເສດເຫຼືອຂອງວົງໂຄຈອນສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ ແລະການບໍລິການດາວທຽມເຊັ່ນ: ການສື່ສານ ແລະການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ.
ກົດລະບຽບທີ່ໄດ້ສະເຫນີຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ຖິ້ມລະດັບສູງຂອງລູກສອນໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຫນຶ່ງໃນຫ້າວິທີການ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງດໍາເນີນການເຂົ້າໄປໃນການຄວບຄຸມ, ຍ້າຍຊັ້ນເທິງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນບ່ອນເກັບມ້ຽນຫຼືຂຸມຝັງສົບທີ່ແອອັດຫນ້ອຍ, ສົ່ງມັນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນເພື່ອຫນີໂລກ, ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຫ້າປີໂດຍຜ່ານການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼືປະຕິບັດການກໍາຈັດບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ. FAA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄົນຢູ່ໃນພື້ນດິນແລະໃນການບິນໂດຍການຈໍາກັດການກັບຄືນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງຂັ້ນຕອນເທິງ.
ກົດລະບຽບທີ່ສະເໜີຂອງ FAA ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນວົງໂຄຈອນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ສຳລັບການປະຕິບັດຍານອະວະກາດຂອງຕົນ. ມັນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນທະບຽນລັດຖະບານກາງໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໄລຍະເວລາຄໍາເຫັນສາທາລະນະ 90 ມື້. ນັບມາຮອດເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ, ໄດ້ມີວົງໂຄຈອນປະມານ 23,000 ດວງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າປະມານ XNUMX ນິ້ວ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນໂດຍເຫດການເຊັ່ນ: ການຄົ້ນພົບຊາກຫັກພັງຂອງ SpaceX ໃນພູເຂົາຫິມະແລະການລະເບີດຂອງບັ້ງໄຟທີ່ບໍ່ທັນແຕກໃນເດືອນເມສາທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຕົກຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– UPI: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– The Guardian: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]