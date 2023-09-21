ອາຫານ "ຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້": ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສ່ຽງ, ແລະການພິຈາລະນາ

ຄົນດັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການຮັບຮອງແນວໂນ້ມອາຫານຕ່າງໆ, ແລະຫນຶ່ງໃນ fads ຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນອາຫານ "ຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້", ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ OMAD. ຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ Bruce Springsteen ແລະ Chris Martin ຈາກ Coldplay ໄດ້ອ້າງວ່າ OMAD ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຈັດການນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາແລະຢູ່ພໍດີ.
OMAD ແມ່ນການກິນອາຫານໄວທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນການຖືສິນອົດເຂົ້າແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະການກິນອາຫານທີ່ຈຳກັດເວລາ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນວ່າແທນທີ່ຈະຖືສິນອົດເຂົ້າໃນມື້ສະເພາະຫຼືການ ຈຳ ກັດການກິນອາຫານຕາມເວລາສະເພາະ, ຜູ້ຕິດຕາມ OMAD ບໍລິໂພກແຄລໍຣີ່ປະ ຈຳ ວັນທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຂົາໃນຄາບອາຫານໃຫຍ່ດຽວ.
ເນື່ອງຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບ OMAD ຕົວຂອງມັນເອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານຫຼືການສົມມຸດຕິຖານທີ່ມາຈາກການສຶກສາໃນຮູບແບບອື່ນໆຂອງການອົດອາຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານບາງຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຮູບແບບຂອງການອົດອາຫານແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະການກິນອາຫານທີ່ຈໍາກັດເວລາສາມາດຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກແລະປັບປຸງເຄື່ອງຫມາຍການເຜົາຜະຫລານສຸຂະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າຍັງເກີດຂື້ນ.
ການສຶກສາກ່ຽວກັບມະນຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍລິໂພກຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກຕົວຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມະຫາຊົນໄຂມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນທີ່ບໍ່ສະບາຍແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະດູກຫັກຂອງກະດູກຖ້າປະຕິບັດຕາມເປັນເວລາດົນ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບສັດໄດ້ຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ໂດຍມີບາງຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ໍາຫນັກຈາກການບໍລິໂພກອາຫານຂະຫນາດໃຫຍ່ຫນຶ່ງ.
ການສຶກສາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປະຊາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງ OMAD. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບສວນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງ OMAD ແລະພິຈາລະນາເວລາອາຫານຕ່າງໆແລະອົງປະກອບທາງໂພຊະນາການ.
ໃນຂະນະທີ່ວິທີການຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການອຸທອນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ, ມັນອາດຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການທັງຫມົດ, ລວມທັງພະລັງງານ, ທາດໂປຼຕີນ, ເສັ້ນໄຍ, ແລະວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນ, ມີພຽງແຕ່ອາຫານດຽວ. ການໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍກ້າມຊີ້ນ, ທ້ອງຜູກ, ແລະສຸຂະພາບຂອງລໍາໄສ້ບໍ່ດີ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການບໍລິໂພກທາດໂປຼຕີນ, ຜັກ, ຫມາກຖົ່ວ, ແກ່ນ, ຫມາກ, ເມັດພືດທັງຫມົດ, ແລະນົມຫຼືທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າ OMAD ບໍ່ໄດ້ຖືກແນະ ນຳ ໃຫ້ໃຊ້ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍ, ບຸກຄົນທີ່ຖືພາ, ວາງແຜນທີ່ຈະຖືພາ, ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດການກິນອາຫານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມຍືນຍົງຂອງອາຫານແລະອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຊາກອນທົ່ວໄປຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່ານັກສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຮັບຮອງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງນັກໂພຊະນາການ, ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະອາຫານເສີມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອາຫານ OMAD ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດທີ່ຂາດແຄນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ການປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຫຼືນັກອາຫານທີ່ລົງທະບຽນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນອາຫານທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນແນະນໍາໃຫ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Amanda Avery, ອາຈານສອນວິຊາໂພຊະນາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Nottingham (ການສົນທະນາ)