ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ອາຫານ "ຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້": ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສ່ຽງ, ແລະການພິຈາລະນາ

ByRobert Andrew

Sep 21, 2023
ອາຫານ "ຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້": ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສ່ຽງ, ແລະການພິຈາລະນາ

ຄົນດັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການຮັບຮອງແນວໂນ້ມອາຫານຕ່າງໆ, ແລະຫນຶ່ງໃນ fads ຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນອາຫານ "ຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້", ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ OMAD. ຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ Bruce Springsteen ແລະ Chris Martin ຈາກ Coldplay ໄດ້ອ້າງວ່າ OMAD ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຈັດການນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາແລະຢູ່ພໍດີ.

OMAD ແມ່ນ​ການ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ, ເຊັ່ນ​ການ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ​ແບບ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ແລະ​ການ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ​ເວ​ລາ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນວ່າແທນທີ່ຈະຖືສິນອົດເຂົ້າໃນມື້ສະເພາະຫຼືການ ຈຳ ກັດການກິນອາຫານຕາມເວລາສະເພາະ, ຜູ້ຕິດຕາມ OMAD ບໍລິໂພກແຄລໍຣີ່ປະ ຈຳ ວັນທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຂົາໃນຄາບອາຫານໃຫຍ່ດຽວ.

ເນື່ອງຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບ OMAD ຕົວຂອງມັນເອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານຫຼືການສົມມຸດຕິຖານທີ່ມາຈາກການສຶກສາໃນຮູບແບບອື່ນໆຂອງການອົດອາຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານບາງຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຮູບແບບຂອງການອົດອາຫານແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະການກິນອາຫານທີ່ຈໍາກັດເວລາສາມາດຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກແລະປັບປຸງເຄື່ອງຫມາຍການເຜົາຜະຫລານສຸຂະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າຍັງເກີດຂື້ນ.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບມະນຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍລິໂພກຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກຕົວຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມະຫາຊົນໄຂມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນທີ່ບໍ່ສະບາຍແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະດູກຫັກຂອງກະດູກຖ້າປະຕິບັດຕາມເປັນເວລາດົນ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບສັດໄດ້ຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ໂດຍມີບາງຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ໍາຫນັກຈາກການບໍລິໂພກອາຫານຂະຫນາດໃຫຍ່ຫນຶ່ງ.

ການສຶກສາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປະຊາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງ OMAD. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບສວນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງ OMAD ແລະພິຈາລະນາເວລາອາຫານຕ່າງໆແລະອົງປະກອບທາງໂພຊະນາການ.

ໃນຂະນະທີ່ວິທີການຫນຶ່ງຄາບຕໍ່ມື້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການອຸທອນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ, ມັນອາດຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການທັງຫມົດ, ລວມທັງພະລັງງານ, ທາດໂປຼຕີນ, ເສັ້ນໄຍ, ແລະວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນ, ມີພຽງແຕ່ອາຫານດຽວ. ການໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍກ້າມຊີ້ນ, ທ້ອງຜູກ, ແລະສຸຂະພາບຂອງລໍາໄສ້ບໍ່ດີ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການບໍລິໂພກທາດໂປຼຕີນ, ຜັກ, ຫມາກຖົ່ວ, ແກ່ນ, ຫມາກ, ເມັດພືດທັງຫມົດ, ແລະນົມຫຼືທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າ OMAD ບໍ່ໄດ້ຖືກແນະ ນຳ ໃຫ້ໃຊ້ ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍ, ບຸກຄົນທີ່ຖືພາ, ວາງແຜນທີ່ຈະຖືພາ, ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດການກິນອາຫານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມຍືນຍົງຂອງອາຫານແລະອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຊາກອນທົ່ວໄປຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່ານັກສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຮັບຮອງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງນັກໂພຊະນາການ, ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະອາຫານເສີມ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອາຫານ OMAD ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດທີ່ຂາດແຄນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ການປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຫຼືນັກອາຫານທີ່ລົງທະບຽນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນອາຫານທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນແນະນໍາໃຫ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Amanda Avery, ອາຈານສອນວິຊາໂພຊະນາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Nottingham (ການສົນທະນາ)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ