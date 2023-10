ສຳຫຼວດບົດບາດຂອງຕົວກາງດ້ານນະວັດຕະກໍາໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງ AI-Enabled Engineering Biology

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານະວັດຕະກໍາ Manchester (MIoIR) ທີ່ AMBS ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທີ່ມີຫົວຂໍ້ "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," ເຊິ່ງກວດເບິ່ງບົດບາດສໍາຄັນ. ຂອງຕົວກາງປະດິດສ້າງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກໍາ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ພາກສະຫນາມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຂອງຊີວະສາດວິສະວະກໍາທີ່ໃຊ້ AI (AI-EB) ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນໃນຍຸກດິຈິຕອນ. ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທາງວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ, ສັງຄົມ, ແລະເສດຖະກິດ. ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ສັບສົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ໄດ້​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປະດິດ​ສ້າງ AI-EB.

ຫຼັກຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນການສອບຖາມກ່ຽວກັບວິທີການຕົວກາງປະດິດສ້າງ, ຜູ້ສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດນະວັດຕະກໍາ, ກໍາລັງພິຈາລະນາຈຸດປະສົງຂອງສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມຄຽງຄູ່ກັບເປົ້າຫມາຍເສດຖະກິດ. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນນີ້, ການຄົ້ນພົບໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຕົວກາງປະດິດສ້າງໃນຂົງເຂດຊີວະສາດວິສະວະກໍາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງວິທີການຂະຫຍາຍຂະຫນາດແລະການຄ້າແບບດັ້ງເດີມ.

ການຄົ້ນຄວ້າຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາຕົວກາງປະດິດສ້າງແລະການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນໂດເມນ AI-EB. ຜູ້ຂຽນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າວິທີການລວມທີ່ພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ AI-EB, ນອກເຫນືອຈາກການເປັນການຄ້າ, ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນນີ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວກາງປະດິດສ້າງໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງຊີວະວິທະຍາວິສະວະກໍາທີ່ເປີດໃຊ້ AI. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງວິທີການທີ່ມີສະຕິທີ່ສົມດຸນການພິຈາລະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Claire Holland et al, ຕົວກາງດ້ານນະວັດຕະກໍາທີ່ປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະການປົກຄອງ: ການສຶກສາກໍລະນີຂອງຊີວະວິທະຍາວິສະວະກໍາທີ່ໃຊ້ AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)