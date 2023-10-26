ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງອົງການ NASA ຕໍ່ກັບ Titan: ການສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ລຶກລັບຂອງດາວເສົາ

ອົງການ NASA ກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນຄວາມພະຍາຍາມອັນທະເຍີທະຍານທີ່ສຸດຂອງຕົນ - ພາລະກິດເພື່ອຄົ້ນຫາດວງຈັນທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງ Saturn, Titan. ການເປີດຕົວໃນປີ 2027, ຍານສຳຫຼວດຄັ້ງທຳອິດນີ້ຈະນຳໃຊ້ Dragonfly ຂອງອົງການ NASA, ເປັນ drone ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍຂະໜາດເທົ່າກັບລົດ, ເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງໂລກມະຫາສະໝຸດນີ້.
ມາພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເຊັນເຊີ, ແລະຕົວຢ່າງທີ່ກ້າວຫນ້າ, ພາລະກິດຂອງ Dragonfly ແມ່ນເພື່ອສືບສວນເຄມີທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສາມາດເປັນຄາຣະວາຂອງຊີວິດ. ໃນໄລຍະເກືອບສາມປີ, ມັນຈະກວດເບິ່ງບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງ Titan, ເຊິ່ງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແລະມີສານອິນຊີທີ່ອາດຈະພົວພັນກັບນ້ໍາຂອງແຫຼວພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນກ້ອນຂອງດວງຈັນ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງ Titan ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວເຮົາເອງ. ດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງມັນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແລະເມເທນ, Titan ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ. ການປະກົດຕົວຂອງທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງເຄມີສາດອິນຊີ, ເຮັດໃຫ້ Titan ເປັນສູນກາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບຮູບແບບຊີວິດທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ອາດຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນສະພາບແວດລ້ອມ methane ຂອງແຫຼວ.
ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຈັບໃຈນັກວິໄຈແມ່ນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງ Titan ທີ່ໂດດເດັ່ນກັບພື້ນທີ່ຂອງໂລກ. ການປະກົດຕົວຂອງແມ່ນ້ໍາໄຫຼແລະທະເລສາບ, ປະກອບດ້ວຍ methane ແທນທີ່ຈະເປັນນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນພົບ cyclopropenylidene, ໂມເລກຸນທີ່ມີຄາບອນທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດອື່ນໆ, ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທາດປະສົມທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ສາມາດບໍາລຸງລ້ຽງຊີວິດທີ່ມີທ່າແຮງໃນ Titan.
ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການເດີນທາງຂອງ Dragonfly, ຂະບວນການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ຂອງອົງການ NASA. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ປະເມີນປະສິດທິພາບທາງອາກາດຂອງ drone ແລະຈໍາລອງເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍທີ່ມັນຈະພົບໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງມັນ.
ການເດີນທາງໄປດວງຈັນຂອງດາວເສົາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໜ້າຈັບໃຈກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງ Titan ແລະອາດຈະປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ. ພາລະກິດ Dragonfly ຂອງອົງການ NASA ເປັນພະຍານເຖິງການສະແຫວງຫາການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດຢ່າງບໍ່ຍອມຈຳນົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຊື່ອວ່າເປັນນິຍາຍວິທະຍາສາດ.
FAQ
ຖາມ: Dragonfly ແມ່ນຫຍັງ?
A: Dragonfly ເປັນ drone ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍ, ຂະຫນາດລົດທີ່ພັດທະນາໂດຍ NASA ເພື່ອສືບສວນເຄມີສາດທີ່ຊັບຊ້ອນແລະຄາຣະວາທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເທິງດວງຈັນຂອງ Saturn, Titan.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Titan ເປັນເອກະລັກ?
A: Titan ເປັນວົງເດືອນດຽວໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາທີ່ມີບັນຍາກາດຫນາ, ຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກ. ບັນຍາກາດຂອງມັນປະກອບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແລະເມເທນຕົ້ນຕໍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມຊີວິດທີ່ແປກປະຫຼາດ.
ຖາມ: Dragonfly ຈະສຶກສາຫຍັງກ່ຽວກັບ Titan?
A: Dragonfly ຈະສຶກສາບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ອຸດົມສົມບູນຂອງໄນໂຕຣເຈນຂອງ Titan ແລະກວດເບິ່ງວັດຖຸອິນຊີທີ່ອາດຈະພົວພັນກັບນ້ໍາຂອງແຫຼວພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນກ້ອນຂອງດວງຈັນ.
ຖາມ: Dragonfly ຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
A: Dragonfly ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2027 ແລະຄາດວ່າຈະໄປຮອດ Titan ໃນກາງຊຸມປີ 2030.
ຖາມ: Dragonfly ສາມາດທົນກັບບັນຍາກາດຂອງ Titan ໄດ້ບໍ?
A: ວິສະວະກອນພາລະກິດໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດຂອງ Dragonfly ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງ drone ໃນການນໍາທາງບັນຍາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan.