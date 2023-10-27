ບັນຍາກາດຂອງໂລກ: ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນສໍາລັບຊີວິດ

ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກຄົນອື່ນ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຍືນຍົງຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຄວາມສູງທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈວ່າບັນຍາກາດຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເມື່ອຫນຶ່ງຂຶ້ນໄປຈາກຫນ້າດິນ. ຊອງທາດອາຍແກັສນີ້ມີທາດປະສົມຂອງທາດອາຍແກັສ, ດ້ວຍອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດ.
ເມື່ອພວກເຮົາຂຶ້ນຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີເຈນຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈຍາກຂຶ້ນ. ນັກທໍລະນີສາດໄດ້ກໍານົດຊັ້ນຕ່າງໆໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ, ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະພິເສດຂອງມັນ. ຊັ້ນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດແມ່ນເອີ້ນວ່າ troposphere, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 7 ຫາ 20 ກິໂລແມັດຂ້າງເທິງຫນ້າດິນຂອງໂລກ. ນອກເຫນືອຈາກ troposphere ແມ່ນ stratosphere, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນປ້ອງກັນລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກແສງຕາເວັນ. ຂ້າງເທິງ stratosphere, ພວກເຮົາພົບເຫັນ mesosphere, ມີລັກສະນະໂດຍອຸນຫະພູມເຢັນທີ່ສຸດ. ອຸນຫະພູມຕາມຫຼັງ, ມີຄວາມສູງປະມານ 600 ກິໂລແມັດ. ສຸດທ້າຍ, exosphere ຫມາຍເຖິງຊັ້ນນອກທີ່ສຸດ, ປະສົມປະສານກັບຂອບຂອງຊ່ອງ, ຕັ້ງຢູ່ 600 ກິໂລແມັດເຫນືອຫນ້າດິນຂອງໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສູງຂອງອົກຊີເຈນທີ່ຫາຍໃຈໄດ້ຢູ່ເຫນືອພື້ນຜິວໂລກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນປັດໃຈເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ແລະສະພາບແວດລ້ອມ. ໃນບາງເຂດຂົ້ວໂລກ, ລະດັບຄວາມສູງທີ່ສໍາຄັນນີ້ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ເກົ້າກິໂລແມັດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄົງທີ່ແລະສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂຶ້ນກັບຕົວແປເຊັ່ນ: ລະດູການແລະສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດ.
ບັນຍາກາດລົມຫາຍໃຈຂອງໂລກ, ອຸດົມສົມບູນຂອງອົກຊີເຈນ, ສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມີຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້. ຖ້າບໍ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນນີ້, ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາຂາດເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຍືນຍົງຊີວິດ. ການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບ ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມສົມດຸນອັນລະອຽດອ່ອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຈະເລີນເຕີບໂຕ.
FAQ
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກແມ່ນຫຍັງ?
ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນປ້ອງກັນລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກດວງອາທິດ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຊີວິດທີ່ເໝາະສົມ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອົກຊີເຈນຫຼຸດລົງກັບລະດັບຄວາມສູງ?
ເມື່ອເຮົາຂຶ້ນຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ອາກາດຈະຄ່ອຍໆບາງລົງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີແຊນຫຼຸດລົງ ແລະບໍ່ມີທາດອາຍພິດຕໍ່ຊີວິດ.
ຖາມ: ມະນຸດສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ໃນລະດັບໃດ?
ອົກຊີເຈນທີ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ມີຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງປະມານ 12 ກິໂລແມັດຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປັດໃຈເຊັ່ນສະຖານທີ່ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ຖາມ: ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແມ່ນຫຍັງ?
ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກປະກອບດ້ວຍຊັ້ນຕ່າງໆ, ລວມທັງ troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ແລະ exosphere. ແຕ່ລະຊັ້ນມີລັກສະນະແລະຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.