ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Nanjing, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ, ແລະວິທະຍາໄລ Cork ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກທີ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄາດຄະເນການສີໃນແມງໄມ້ບາງຊະນິດ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດສີທີ່ແທ້ຈິງຂອງແມງໄມ້ຟອດຊິວທໍາ, ຍົກເວັ້ນສິ່ງທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອໍາພັນ. ຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິ monochromatic ແລະມີຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກໃນຮົ່ມສີຂີ້ເຖົ່າ. ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of Royal Society B, ທີມງານອະທິບາຍວິທີການແລະການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອປະເມີນຮູບແບບສີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປຽບທຽບແມງໄມ້ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວຢ່າງຟອດຊິວທໍາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃນເມື່ອກ່ອນ. ແມງໄມ້ທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫໍ່ດ້ວຍແຜ່ນອາລູມີນຽມ ແລະ ມີການຈຳລອງການຟົດຟື້ນໂດຍການອົບໃນອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 200° ຫາ 500° C. ຈາກນັ້ນ ທີມງານຈຶ່ງໄດ້ກວດກາຕົວຢ່າງໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດສະແກນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ປຽບທຽບພວກມັນກັບຕົວຢ່າງຟອດຊິນ.
ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຈຸດສີເຂັ້ມກວ່າຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທີ່ອົບແມ່ນກົງກັບພື້ນທີ່ຂອງ exoskeleton ທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນ melanin, ເຊິ່ງເປັນເມັດສີຊ້ໍາ. ຈຸດດ່າງດຳເຫຼົ່ານີ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນທົນທານຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມໄດ້ຫຼາຍ. ອັນນີ້ຊີ້ບອກວ່າພື້ນທີ່ທີ່ມືດກວ່າຢູ່ໃນແມງໄມ້ທີ່ເປັນຟອດຊິນແລ້ວອາດຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັດບູຮານທີ່ມີເນື້ອໃນຂອງເມລານິນສູງກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພື້ນທີ່ຊ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ຄຶດທີ່ຈະຄາດຄະເນການໃສ່ສີຂອງຟອດຊິວທໍາ.
ທີມງານຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແມງໄມ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄລຍະຕົວກາງທີ່ພວກມັນປ່ຽນເປັນສີດໍາຫມົດກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການທົດລອງຄ້າຍຄືພວກມັນສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະເມີນການໃສ່ສີຂອງແມງໄມ້ຟອດຊິວທໍາ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຕັກນິກໃຫມ່ສໍາລັບການປະເມີນຮູບແບບສີໃນແມງໄມ້ຟອດຊິວທໍາ. ໂດຍການປຽບທຽບແມງໄມ້ທີ່ທັນສະ ໄໝ ທີ່ມີການ ຈຳ ລອງຂອງຟອດຊິວສິກກັບຕົວຢ່າງຟອດຊິນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ ກຳ ນົດພື້ນທີ່ທີ່ມືດກວ່າທີ່ອາດຈະພົວພັນກັບພາກສ່ວນຂອງສັດໃນສະ ໄໝ ບູຮານທີ່ມີປະລິມານເມລານິນສູງກວ່າ. ເຕັກນິກນີ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການໃສ່ສີໃນແມງໄມ້ຟອດຊິວທໍາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333