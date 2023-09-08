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Resilient Quantum Imaging: ການເອົາສິ່ງລົບກວນອອກຈາກຮູບພາບ Quantum

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Resilient Quantum Imaging: ການເອົາສິ່ງລົບກວນອອກຈາກຮູບພາບ Quantum

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ quantum ທີ່ສາມາດເອົາສິ່ງລົບກວນອອກຈາກຮູບພາບແລະສ້າງການສະແດງຄຸນນະພາບສູງຂອງວັດຖຸ. ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າການກັ່ນພາບແບບ quantum, ນຳໃຊ້ຄູ່ photon ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຖຸໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດພົບແສງທີ່ພົວພັນກັບມັນ.

ການຖ່າຍຮູບ Quantum ເປັນພາກສະຫນາມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນທີ່ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບໂປໂຕຄອນການຖ່າຍຮູບຄລາສສິກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ photons probing ທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດພົບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດໃນສະຖານະການ flux ຕ່ໍາ photon. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແຊກແຊງ quantum ແລະ entanglement ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາໂປໂຕຄອນທີ່ທົນທານຕໍ່ສິ່ງລົບກວນ.

ໃນການສຶກສານີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການກັ່ນຮູບພາບ quantum ທີ່ກວດພົບໂດຍສະເພາະ photons ດຽວ. ໂດຍ modulating ສັນຍານຄວາມສົນໃຈໂດຍຜ່ານ interferometry, ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງຮູບພາບຄຸນນະພາບສູງຂອງວັດຖຸເຖິງແມ່ນວ່າໃນທີ່ປະທັບຂອງລະດັບສຽງລົບກວນ.

ວິທີການດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍຮູບ quantum ກັບແສງ undetected (QIUL), ນໍາໃຊ້ວິທີການຮູບພາບ interferometric ພາກສະຫນາມກ້ວາງສອງ-photon. ໂຟຕອນໜ່ວຍໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸສະຫວ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ໂຟຕອນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງມັນຖືກກວດພົບຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ. photon illuminating ຍັງ undetected, ສະຫນອງວິທີການເປັນເອກະລັກເພື່ອ probe ຕົວຢ່າງ.

ເພື່ອສຶກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງໂຄງການຮູບພາບ quantum, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີແຫຼ່ງຂອງສິ່ງລົບກວນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ວິທີການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງສິ່ງລົບກວນເຖິງ 250 ເທົ່າຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານ quantum.

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນພາກສະຫນາມຂອງຮູບພາບ quantum. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການກັ່ນຮູບພາບ quantum, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງວັດຖຸເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງລະດັບສຽງທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ປະຕິ​ວັດ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ, ​ເຊັ່ນ: ການ​ແພດ, ດາລາສາດ, ​ແລະ​ກ້ອງຈຸລະທັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg9573

By Robert Andrew

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