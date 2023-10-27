ການບຳລຸງຮັກສາ Spacewalk ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS)

ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ກໍາລັງກະກຽມການຍ່າງທາງອາວະກາດອີກແຫ່ງໜຶ່ງໃນເດືອນພະຈິກ ເພື່ອຮັກສາສະຖານີຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຍ່າງອະວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເອີ້ນວ່າ US Spacewalk 89, ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli.
O'Hara ແລະ Moghbeli ຈະອອກຈາກ Quest airlock ຂອງສະຖານີເພື່ອເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບເສົາອາກາດການສື່ສານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນ port ຂອງສະຖານີສະຖານີ solar alpha rotary joint, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ arrays ແສງຕາເວັນສາມາດຕິດຕາມ Sun ໄດ້.
ຍານອະວະກາດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນສໍາລັບວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກໍານົດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບວັນທີ 1 ພະຈິກ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຮືອ ISS ແລະທີມງານຄວບຄຸມການບິນໄດ້ໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງອະວະກາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
FAQ
1. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້ອມແປງ spacewalk ແມ່ນຫຍັງ?
ການສ້ອມແປງທາງອາວະກາດແມ່ນດຳເນີນການສ້ອມແປງ, ການກວດກາ, ແລະການຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະຖານີອະວະກາດສາກົນ. ມັນຮັບປະກັນວ່າລະບົບແລະອົງປະກອບຂອງສະຖານີຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
2. ໃຜກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ?
ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຈະເປັນນັກອາວະກາດທີ່ປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາອາວະກາດ. ນີ້ຈະເປັນປະສົບການ spacewalk ຄັ້ງທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
3. ວຽກງານອັນໃດທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ?
ນັກບິນອາວະກາດຈະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group ແລະປ່ຽນແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ alpha rotary ຂອງສະຖານີ. ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມຂອງລະບົບການສື່ສານຂອງສະຖານີແລະ array ແສງຕາເວັນ.
4. ເປັນຫຍັງການຍ່າງທາງອະວະກາດຈຶ່ງຖືກກຳນົດເວລາໃໝ່?
ການເດີນທາງໃນອະວະກາດໄດ້ຖືກກຳນົດເວລາຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ລູກເຮືອ ISS ແລະໜ່ວຍຄວບຄຸມການບິນໄດ້ມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການກະກຽມການຍ່າງໃນອະວະກາດຢ່າງພຽງພໍ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດຂອງມັນ.
5. ການຍ່າງອາວະກາດຈະແກ່ຍາວເທົ່າໃດ?
ໄລຍະເວລາຂອງ spacewalk ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມ. ໄລຍະເວລາຂອງການຍ່າງອາວະກາດສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນສາມາດຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຈາກຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຖິງຫຼາຍກວ່າແປດຊົ່ວໂມງ.
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