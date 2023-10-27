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ການບຳລຸງຮັກສາ Spacewalk ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS)

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
ການບຳລຸງຮັກສາ Spacewalk ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS)

ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ກໍາລັງກະກຽມການຍ່າງທາງອາວະກາດອີກແຫ່ງໜຶ່ງໃນເດືອນພະຈິກ ເພື່ອຮັກສາສະຖານີຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຍ່າງອະວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເອີ້ນວ່າ US Spacewalk 89, ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli.

O'Hara ແລະ Moghbeli ຈະອອກຈາກ Quest airlock ຂອງສະຖານີເພື່ອເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບເສົາອາກາດການສື່ສານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະທົດແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນ port ຂອງສະຖານີສະຖານີ solar alpha rotary joint, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ arrays ແສງຕາເວັນສາມາດຕິດຕາມ Sun ໄດ້.

ຍານອະວະກາດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນສໍາລັບວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກໍານົດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບວັນທີ 1 ພະຈິກ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຮືອ ISS ແລະທີມງານຄວບຄຸມການບິນໄດ້ໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງອະວະກາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

FAQ

1. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້ອມແປງ spacewalk ແມ່ນຫຍັງ?

ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ທາງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ, ການ​ກວດ​ກາ, ແລະ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ນອກ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ. ມັນຮັບປະກັນວ່າລະບົບແລະອົງປະກອບຂອງສະຖານີຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

2. ໃຜກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ?

ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ຈະເປັນນັກອາວະກາດທີ່ປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາອາວະກາດ. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ສົບ​ການ spacewalk ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

3. ວຽກງານອັນໃດທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ?

ນັກບິນອາວະກາດຈະເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Radio Frequency Group ແລະປ່ຽນແທນການປະກອບ trundle bearing ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ alpha rotary ຂອງສະຖານີ. ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມຂອງລະບົບການສື່ສານຂອງສະຖານີແລະ array ແສງຕາເວັນ.

4. ເປັນຫຍັງການຍ່າງທາງອະວະກາດຈຶ່ງຖືກກຳນົດເວລາໃໝ່?

ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ຖືກ​ກຳນົດ​ເວລາ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ເຮືອ ISS ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ການບິນ​ໄດ້​ມີ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ການ​ກະກຽມ​ການ​ຍ່າງ​ໃນ​ອະວະກາດ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ​ແລະ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ມັນ.

5. ການຍ່າງອາວະກາດຈະແກ່ຍາວເທົ່າໃດ?

ໄລຍະເວລາຂອງ spacewalk ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມ. ໄລຍະເວລາຂອງການຍ່າງອາວະກາດສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນສາມາດຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຈາກຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຖິງຫຼາຍກວ່າແປດຊົ່ວໂມງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [Space.com](https://www.space.com/)

By Vicky Stavropoulou