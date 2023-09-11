ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຄົ້ນພົບໂມເລກຸນທີ່ອີງໃສ່ຄາບອນຢູ່ໃນໂລກມະຫາສະໝຸດທີ່ສົງໃສ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ໂດຍການຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີຄາບອນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະນອກດວງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ K2-18 b. ດາວເຄາະ exoplanet ນີ້, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ 120 ປີແສງ, ຖືວ່າເປັນມະຫາສະຫມຸດທີ່ມີທ່າແຮງຫຼືໂລກ "Hycean", ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ຫນ້າຢ້ານສໍາລັບນັກດາລາສາດໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກ. ດາວເຄາະມີລັດສະໝີລະຫວ່າງ XNUMX ຫາ XNUMX ເທົ່າໃຫຍ່ກວ່າໜ່ວຍໂລກ ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວຂອງມັນ, ບ່ອນທີ່ມີນ້ຳຂອງແຫຼວ.
ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ຈາກ JWST ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊແລະເມເທນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍ hydrogen. ການຂາດແອມໂມເນຍຍັງສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາເທິງດາວເຄາະ. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສະແຫວງຫາຊີວິດນອກເຫນືອຈາກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
K2-18 b ຕົກຢູ່ໃນປະເພດຂອງ “ດາວເນບທູນຍ່ອຍ”, ເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະທີ່ມີຂະໜາດລະຫວ່າງໂລກ ແລະເນບຕູນ. ດາວເຄາະທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມລຶກລັບໃຫ້ແກ່ນັກດາລາສາດ, ຜູ້ທີ່ຍັງໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງບັນຍາກາດຂອງພວກເຂົາ. ການສັງເກດການຂອງ JWST ກ່ຽວກັບ K2-18 b ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກຜ້າມ່ານອ້ອມຮອບບັນຍາກາດແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງທັງສອງ sub-Neptunes ແລະໂລກ Hycean.
ນອກຈາກການຄົ້ນພົບໂມເລກຸນຄາບອນ, ການສັງເກດການຂອງ JWST ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ dimethyl sulfide (DMS) ໃນບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b. ໃນໂລກ, DMS ແມ່ນຜະລິດໂດຍຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະ phytoplankton. ການຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງ DMS ໃນບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b ອາດຈະເປັນອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດທີ່ມີທ່າແຮງໃນ exoplanet.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງມະນຸດຕ່າງດາວ K2-18 b. ໃນຂະນະທີ່ການມີນ້ໍາຂອງແຫຼວແລະໂມເລກຸນຄາບອນເປັນສັນຍານທີ່ໂດດເດັ່ນ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການມີຊີວິດຫຼືຄວາມສາມາດຂອງດາວເຄາະເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສິ່ງມີຊີວິດ. ຂະຫນາດຂອງດາວເຄາະ, ບວກກັບການຕົ້ມຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງຕົນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນ uninhabitable.
ການປະເມີນອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດ exoplanet ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ເຊັ່ນ K2-18 b's, ເປັນວຽກງານທີ່ທ້າທາຍເນື່ອງຈາກຄວາມອ່ອນເພຍຂອງແສງສະທ້ອນເມື່ອທຽບກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວແມ່. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເອົາຊະນະອຸປະສັກນີ້ໂດຍການຈັບເອົາການຖ່າຍທອດດາວເຄາະຂ້າມໃບຫນ້າຂອງດາວຂອງມັນແລະວິເຄາະແສງດາວທີ່ຜ່ານບັນຍາກາດຂອງມັນ. ອົງປະກອບທາງເຄມີແລະທາດປະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນບັນຍາກາດເຮັດໃຫ້ "ລາຍນິ້ວມື" ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເທິງແສງດາວ, ເປີດເຜີຍອົງປະກອບຂອງພວກມັນ.
ໄລຍະຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ຂະຫຍາຍອອກຂອງ JWST ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດພົບລັກສະນະສະເປກສະຕາເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງ K2-18 b ພຽງສອງເທົ່າ, ສະໜອງຄວາມຊັດເຈນທຽບເທົ່າກັບການສັງເກດການແປດອັນທີ່ເຮັດໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ໃນໄລຍະຫຼາຍປີ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງງານແລະຄວາມສາມາດຂອງ JWST ໃນການຖອດລະຫັດລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງ exoplanets.
ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມຂອງ K2-18 b ໄດ້ຖືກວາງແຜນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືກາງອິນຟາເຣດ (MIRI) ຂອງ JWST ເພື່ອກວດສອບຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງດາວເຄາະ. ທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກວດຫາສັນຍານຂອງຊີວິດຢູ່ໃນ exoplanet ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເຊິ່ງຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການມີຢູ່ເຫນືອໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Astrophysical Journal Letters (ການຍອມຮັບການພິມເຜີຍແຜ່)