ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ: ສອງຊະນິດຂອງ Primate ບູຮານທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Lemurs ຖືກຄົ້ນພົບ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ໂດຍໄດ້ຄົ້ນພົບສັດປ່າບູຮານ XNUMX ຊະນິດທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ lemurs ທີ່ໂດດເດັ່ນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການຂອງພວກສັດທະເລ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງສັດທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.
ຊະນິດທໍາອິດ, ຊື່ວ່າ "Ailuravus macrurus," ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປະເທດອິນເດຍ. primate ນີ້ມີຊີວິດຢູ່ປະມານ 55 ລ້ານປີກ່ອນແລະມີລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄ້າຍຄື lemur, ເຊັ່ນຫາງຍາວແລະຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ Ailuravus macrurus ອາໄສຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ແລະກິນຢູ່ໃນຫມາກໄມ້ແລະໃບ, ຄ້າຍຄືກັບ lemurs ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຊະນິດທີສອງ, ມີຊື່ວ່າ "Krishnapithecus krishnai," ຍັງຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ. primate ນີ້ມີຊີວິດຢູ່ປະມານ 54.5 ລ້ານປີກ່ອນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ lemurs. ຊາກຟອດຊິວທໍາຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Krishnapithecus krishnai ແມ່ນ arboreal, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງ primate ວັດຖຸບູຮານແລະ lemurs ທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດຂອງ evolution ຂະຫນານ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າພວກເຂົາສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍຂອງສັດໂບຮານແລະປັດໃຈທີ່ສ້າງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜົນການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລີມມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ໃນອາຊີ, ແທນທີ່ອາຟຣິກາທີ່ເຊື່ອກັນມາກ່ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີການຖ່າຍຮູບແລະການວິເຄາະທາງດ້ານ morphological ລະອຽດເພື່ອສຶກສາຊາກຟອດຊິນ. ໂດຍການປຽບທຽບລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງສັດໂບຮານເຫຼົ່ານີ້ກັບພວກສັດຕະວະແພດທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະ primates ອື່ນໆ, ພວກເຂົາສາມາດສະຫຼຸບຄວາມ ສຳ ຄັນກ່ຽວກັບຄວາມ ສຳ ພັນທາງວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ paleontological ໃນການເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຊາກຟອດຊິນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ເສັ້ນທາງວິວັດທະນາການຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາລວມເອົາສ່ວນປິດສະໜາຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດແລະໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. ການຄົ້ນພົບ primate ບູຮານສອງຊະນິດນີ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນທີ່ຄ້າຍຄືກັບ lemurs ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງ primate.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3 – ຊື່ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]