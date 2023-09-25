ການຄົ້ນພົບຂອງ Megamonodontium mccluskyi: A Giant Fossil Spider ຈາກອົດສະຕາລີ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບແລະພັນລະນາຫາແມງມຸມຟອດຊິວເຕີຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 11 ຫາ 16 ລ້ານປີກ່ອນໃນປະຈຸບັນໃນປະຈຸບັນອົດສະຕາລີ. ມີຊື່ວ່າ Megamonodontium mccluskyi, ແມງມຸມນີ້ແມ່ນຟອດຊິວທໍາທໍາອິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ Barychelidae. ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບສະກຸນ Monodontium ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແຕ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ວັດແທກປະມານ 50 ມມຈາກປາຍຕີນ.
ການຄົ້ນພົບຂອງ Megamonodontium mccluskyi ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມ. ອົດສະຕາລີໄດ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ພຽງແຕ່ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງຟອດຊີວິດ spider, ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ຄັ້ງທີ XNUMX. ທ່ານດຣ Matthew McCurry ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ອະທິບາຍການຄົ້ນພົບນີ້ວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ” ຍ້ອນວ່າມັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບການສູນພັນຂອງແມງມຸມ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອະດີດ.
ຟອດຊິວທໍາແນະນໍາວ່າ Megamonodontium mccluskyi ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງໃນຍຸກສະໄຫມນີ້, ເຊິ່ງພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າຊຸ່ມຈາກສິງກະໂປເຖິງປາປົວນິວກີນີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສູນພັນຂອງແມງມຸມກຸ່ມນີ້ໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອົດສະຕຣາລີແມ່ນກົງກັນກັບປະເທດທີ່ແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍຂຶ້ນຕາມເວລາ.
Megamonodontium mccluskyi ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ spider ຟອດຊິວທໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອົດສະຕາລີ, ແຕ່ຍັງເປັນຟອດຊິວທໍາທໍາອິດຂອງຄອບຄົວ Barychelidae ທີ່ພົບເຫັນໃນທົ່ວໂລກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ບອກວ່າແມງມຸມດັກຕູດທີ່ມີຕີນແປງເຊັ່ນ Megamonodontium mccluskyi ບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເລື້ອຍໆເປັນຟອດຊິວທໍາເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດຂອງພວກມັນ.
ການສຶກສາກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຟອດຊິວທໍາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງລະດັບພິເສດຂອງການເກັບຮັກສາ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດວິເຄາະລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນເຊັ່ນໂຄງສ້າງຂອງຮອຍທພບຂອງແມງມຸມແລະ setae ຄ້າຍຄືຂົນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລະຂາຂອງມັນ. Setae ຮັບໃຊ້ຫຼາຍຫນ້າທີ່, ລວມທັງການຮັບຮູ້ສານເຄມີແລະການສັ່ນສະເທືອນ, ການປ້ອງກັນ, ແລະການສື່ສານ.
ການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດນີ້ຂອງ Megamonodontium mccluskyi ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສ້າງໂລກໃນຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າແລະການວິເຄາະຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຟອດຊິວທໍາເຊັ່ນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດວັດຖຸບູຮານແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເຄີຍເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນພວກມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales
- ວາລະສານສັດວິທະຍາຂອງສະມາຄົມ Linnean
- ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີ
- ພິພິທະພັນ Queensland