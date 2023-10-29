ການວິວັດທະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງແຂ້ວແມງ ແລະຄາງກະໄຕ: Unraveling the Mysteries

ການສຶກສາໃໝ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນເຖິງປະຫວັດການວິວັດທະນາການທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງແຂ້ວເຈຍ ແລະຄາງກະໄຕ. ເຈຍ Noctilionoid, ປະກອບມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຕົ້ນຕໍໃນເຂດຮ້ອນຂອງອາເມລິກາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງຂອງຄາງກະໄຕທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນຈໍານວນແຂ້ວ, ຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງເຈຍເຫຼົ່ານີ້.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເຈຍທີ່ມີດັງສັ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີແຂ້ວຫນ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພື້ນທີ່. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ເຈຍທີ່ມີຄາງກະໄຕຍາວສາມາດຮອງຮັບແຂ້ວຫຼາຍ, reminiscent ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ placental. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການໃບຫນ້າຂອງ mammalian ໄດ້ພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາຂອງຄາງກະໄຕແລະແຂ້ວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຈຍມີແຂ້ວທັງສີ່ປະເພດທີ່ມະນຸດເຮັດຄື: incisors, canines, premolars, and molars. ສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດແທ້ໆແມ່ນວ່າເຈຍ noctilionoid ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງ 25 ລ້ານປີ. ໃນມື້ນີ້, ຊະນິດຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມນີ້ສະແດງອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍຕັ້ງແຕ່ແມງໄມ້, ຫມາກ, ແລະນ້ໍາຫວານກັບປາແລະແມ້ກະທັ້ງເລືອດ.
Alexa Sadier, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດເຈຍເຫຼົ່ານີ້. ບາງຄົນມີໜ້າສັ້ນ ແລະຄາງກະໄຕທີ່ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດກັດຜິວໝາກໄມ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດໄດ້ງ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນມີໜວດຍາວສະເພາະສຳລັບກິນນ້ຳຫວານຈາກດອກໄມ້. ການວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຄາງກະໄຕແລະແຂ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບກົນໄກພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອສືບສວນຄວາມລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ການສະແກນ CT ເພື່ອກວດເບິ່ງຄາງກະໄຕ, ກະດູກຂ້າງ, ແລະ molars ຂອງຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດເຈຍ noctilionoid. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງການມີຢູ່ຂອງ "ກົດລະບຽບການພັດທະນາ" ທີ່ກໍານົດການຈັດລຽງຂອງແຂ້ວໂດຍອີງໃສ່ອາຫານຂອງເຈຍ. ເຈຍທີ່ມີຄາງກະໄຕທີ່ຍາວ ຫຼືປານກາງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີສາມຫຼ່ຽມ premolar ແລະສາມ molars ໃນແຕ່ລະດ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ຄາງກະໄຕສັ້ນກວ່າ, ມັກກິນຫມາກໄມ້, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍການ premolar ກາງ, molar ຫລັງ, ຫຼືທັງສອງ.
ພື້ນທີ່ຈໍາກັດໃນເຈຍຄາງກະໄຕສັ້ນອະທິບາຍເຖິງການມີ molars ທາງຫນ້າກວ້າງ. ເນື່ອງຈາກການຂາດຫ້ອງ, ແຂ້ວທໍາອິດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຈຍເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ, ເພາະວ່າພື້ນທີ່ສໍາລັບແຂ້ວຕໍ່ມາບໍ່ພຽງພໍ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຂ້ວແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບລະບຽບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຂ້ວ, ຮູບຮ່າງ, ແລະຂະຫນາດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.
ການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການເຂົ້າໃຈການພັດທະນາແຂ້ວໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຂ້ວໄດ້ສຸມໃສ່ຫນູເປັນຕົ້ນຕໍທີ່ມີ incisors ແລະ molars ພິເສດ. ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ກົນໄກທາງພັນທຸກໍາ ແລະ ການພັດທະນາແບບດຽວກັນນັ້ນ ຄວບຄຸມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງແຂ້ວໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມເຊັ່ນເຈຍ ແລະ ມະນຸດ, ເຊິ່ງມີຊຸດແຂ້ວ “ບັນພະບຸລຸດ” ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຕໍ່ໄປ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບມີການກວດສອບຂອງ noctilionoid incisors ແລະ canines. ໂດຍການເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນກົນໄກທາງພັນທຸກໍາ ແລະການພັດທະນາທີ່ສ້າງການສ້າງແຂ້ວໃນເຈຍເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບຄວາມລັບທາງວິວັດທະນາການທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນຊະນິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ.
ຊື່ເລື່ອງ: ການວິວັດທະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງແຂ້ວບ່າ ແລະ ຄາງກະໄຕ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບ
ທີ່ມາ: Nature Communications (link to be provide)