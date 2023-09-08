Reconsidering the Locomotion of Mammals and Reptiles

ຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຂອງວິທີການສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໂລກໄດ້ພັດທະນາແບບການຍ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກທ້າທາຍໂດຍການສຶກສາທີ່ນໍາພາໂດຍ Harvard ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ສືບທອດມາຈາກບັນພະບຸລຸດທີ່ຄ້າຍຄືສັດເລືອຄານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຈາກການກວາດດ້ວຍຂາໄປສູ່ທ່າຍ່າງທີ່ມີຂາຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມຮ່າງກາຍ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້, ເອີ້ນວ່າຮູບສັນຍາລັກຂ້າງຕົວເຖິງ sagittal, ໄດ້ຖືກສອນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປື້ມຕໍາລາວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການວິພາກວິພາກແລະການວິວັດທະນາການ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ແນະນໍາວ່າຄວາມເຊື່ອທີ່ຍຶດຫມັ້ນມາດົນນານນີ້ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການສັງເກດການຂອງສັດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຊັ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແລະສັດເລືອຄານ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສົມມຸດຕິຖານວິວັດທະນາທີ່ຜິດພາດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ທີມງານໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວິເຄາະບັນທຶກຟອດຊິວທໍາແລະການສຶກສາສັດທີ່ສູນພັນ.
ໂດຍການກວດສອບການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະກໍານົດການປ່ຽນແປງທາງກາຍຍະສາດ, ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ເລືອກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວິວັດທະນາການຂອງ locomotion ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າໂດຍບໍ່ມີທັດສະນະທາງປະຫວັດສາດນີ້, ການບັນຍາຍວິວັດທະນາການສາມາດກາຍເປັນພຽງແຕ່ເລື່ອງທີ່ຄາດເດົາທີ່ຂາດການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານປະຈັກພະຍານ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນທຶກຟອດຊິວທໍາໃນເວລາທີ່ການກໍ່ສ້າງສະຖານະການວິວັດທະນາການ. ໃນຂະນະທີ່ການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາສະຫນອງຂໍ້ມູນຈໍາກັດກ່ຽວກັບເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ, ເຊັ່ນ: ກ້າມຊີ້ນແລະ tendons, ມັນຍັງຄົງເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ນໍາພາໂດຍ Harvard ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຂອງການຫັນປ່ຽນ locomotion ຈາກສັດເລືອຄານໄປສູ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສືບສວນການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ເຂັ້ມງວດແລະມີຫຼັກຖານຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດວິວັດທະນາຂອງ locomotion.
ເອກະສານ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard (2021). “ວິວັດທະນາການແບບຍ່າງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ” [ຖະແຫຼງຂ່າວ].
– Siliezar, P. (2021). "ການສຶກສາຂຽນຄືນເລື່ອງຂອງການປ່ຽນແປງການຍ່າງທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງວິວັດທະນາການ."