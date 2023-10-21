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ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸກກີ ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸກກີ ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

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– ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ: ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​, ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂດຍ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​.

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By Vicky Stavropoulou

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