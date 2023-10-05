ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸກກີ ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ໃນຍຸກດິຈິຕອນມື້ນີ້, cookies ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ. ໃນເວລາທີ່ຊອກຫາເວັບໄຊທ໌, ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຮ້ອງຂໍການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານທີ່ຈະຍອມຮັບ cookies. ແຕ່ cookies ແມ່ນຫຍັງແທ້, ແລະເປັນຫຍັງເວັບໄຊທ໌ຈຶ່ງໃຊ້ພວກມັນ?
ຄຸກກີ້ແມ່ນໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ (ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແລະອື່ນໆ) ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ໃດຫນຶ່ງ. ພວກມັນປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ຄວາມມັກ, ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ຈື່ທ່ານແລະໃຫ້ປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, cookies ເຫຼົ່ານີ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຫາເວັບໄຊທ໌ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປັບແຕ່ງເນື້ອຫາຂອງມັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, cookies ຍັງສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ, ລວມທັງຄວາມສົນໃຈແລະພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເວັບໄຊທ໌ລວມເອົານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຖືກລວບລວມ, ເກັບຮັກສາແລະນໍາໃຊ້ແນວໃດ.
ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ, ເຫດຜົນສໍາລັບການເກັບກໍາມັນ, ແລະຜູ້ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມັກຈະລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການຄວາມມັກ cookies ຂອງທ່ານແລະໃຫ້ທາງເລືອກໃນການປະຕິເສດ cookies ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ໂດຍການຍອມຮັບ cookies, ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທາງການຄ້າຂອງພວກເຂົາວິເຄາະການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງການໂຄສະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕະຫຼາດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປັບແຕ່ງເນື້ອຫາແລະການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີກວ່າ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີຂອງທ່ານແລະປະຕິເສດ cookies ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາການຕັ້ງຄ່າ Cookie ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານກໍາລັງຢ້ຽມຢາມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໂດຍການປະຕິເສດບາງ cookies, ທ່ານອາດຈະຈໍາກັດການເຮັດວຽກແລະການປັບແຕ່ງປະສົບການການຊອກຫາຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເວັບໄຊທ໌ກ່ອນຮັບ cookies. ການເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ແນວໃດ ແລະຖືກປົກປ້ອງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນໃນເວລາທ່ອງອິນເຕີເນັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ແຫຼ່ງ 1]
– [ຊື່ແຫຼ່ງ 2]