ການປະສົມປະສານຂອງໂມດູນການບໍລິການເອີຣົບສໍາລັບພາລະກິດຂອງ Artemis II: ບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນ

ພາລະກິດຂອງ Artemis II ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງກໍານົດສໍາລັບເດືອນພະຈິກ 2024, ກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ວິສະວະກອນຢູ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ໃນ Florida ເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນໃນການກະກຽມໂມດູນການບໍລິການເອີຣົບ (ESM2) ສໍາລັບການປະສົມປະສານກັບໂມດູນລູກເຮືອ Orion. ESM2 ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາ, ແລະບັນຍາກາດຈໍາລອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດສີ່ຄົນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປດວງຈັນ.
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຂະບວນການປະສົມປະສານ, ESM2 ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນກັບ Crew Module Adaptor, ປະກອບເປັນ Orion Service Module (OSM). ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນທົດສອບຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂມດູນປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງປະກອບມີທໍ່, ສາຍ, ຫມໍ້ໄຟ, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກ. ສອງການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນໄລຍະນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານຂອງ OSM.
ຫນຶ່ງໃນການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າ Thermal Cycle Test, ໄດ້ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງ OSM ທີ່ຈະທົນກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ມັນຈະພົບໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການທົດລອງທາງສຽງໂດຍກົງ (DFAT) ໄດ້ສຸມໃສ່ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງ OSM ເພື່ອຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີປະສົບການໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນຂອງລູກຍານອາວະກາດ.
ຫຼັງຈາກການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້, OSM ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສໍາເລັດຜົນກັບ Orion Crew Module, ປະກອບເປັນຍານພາຫະນະ Orion ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບພາລະກິດ Artemis II. ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານ XNUMX ຈຸດອ້ອມບ່ອນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງລູກເຮືອແຄບຊູນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອາວະກາດໃນລະຫວ່າງການກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ແທນທີ່ຈະຂ້າມແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ, ທໍ່ແລະສາຍໄຟຖືກນໍາໄປອ້ອມຮອບມັນ.
ດ້ວຍໂມດູນລູກເຮືອ ແລະ ການບໍລິການໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ຂັ້ນຕອນສຳຄັນຕໍ່ໄປແມ່ນການເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ຍານພາຫະນະ Orion ແລະກວດສອບຢ່າງລະອຽດວ່າລະບົບທັງໝົດແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງກົມກຽວກັນ. ໄລຍະນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານເອີຣົບແລະສະຫະລັດສາມາດກວດສອບການສື່ສານ seamless ລະຫວ່າງອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດ Artemis II ຍັງສືບຕໍ່, ຈຸດສຸມຈະປ່ຽນໄປສູ່ການຕິດຕັ້ງປີກແສງອາທິດໃນຍານພາຫະນະ Orion, ສໍາເລັດການປະກອບຂອງມັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖັງນໍ້າມັນຈະຖືກເຕີມລົງໄປດ້ວຍເຄື່ອງຂັບໄລ່, ແລະຈະລວດ Artemis II ຈະຖືກວາງຊ້ອນກັນ, ໂດຍ Orion ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການເອົາລູກອອກ - ຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກອາວະກາດໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວ.
ການເຊື່ອມໂຍງຂອງໂມດູນການບໍລິການເອີຣົບເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງການ Artemis, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດກ້າວຫນຶ່ງໃກ້ຊິດກັບການສໍາຫລວດດວງຈັນແລະປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກໃນອະນາຄົດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ໂມດູນການບໍລິການເອີຣົບ (ESM2) ແມ່ນຫຍັງ?
ໂມດູນການບໍລິການຂອງເອີຣົບ (ESM2) ແມ່ນອົງປະກອບຂອງຍານພາຫະນະ Orion ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາ, ແລະບັນຍາກາດຈໍາລອງສໍາລັບນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດໃນອາວະກາດ.
2. ການທົດສອບຕົ້ນຕໍທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະສົມປະສານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະສົມປະສານ, ສອງການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນດໍາເນີນ: ການທົດສອບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນແລະ Direct Field Acoustic Test (DFAT). Thermal Cycle Test ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງໂມດູນທີ່ຈະທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ DFAT ປະເມີນຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງການຂຶ້ນຂອງລູກ.
3. ໂມດູນລູກເຮືອ ແລະບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແນວໃດ?
ໂມດູນລູກເຮືອ ແລະບໍລິການແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຫົກຈຸດອ້ອມຮອບແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງລູກເຮືອແຄບຊູນ. ທໍ່ ແລະສາຍສາຍຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກນໍາໄປອ້ອມຮອບແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອາວະກາດ ໃນລະຫວ່າງການກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
4. ຈຸດປະສົງຂອງລະບົບການເອົາລູກອອກທີ່ເປີດຕົວແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບການເອົາລູກອອກເປັນຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຍານພາຫະນະ Orion. ມັນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອາວະກາດໃນກໍລະນີທີ່ເກີດການລະເບີດຫຼືການບ່ຽງເບນຈາກເສັ້ນທາງທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວ.
5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດ Artemis II ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດຂອງ Artemis II ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ Artemis, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປຮອບກັບດວງຈັນ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫີນກ້າວໄປສູ່ພາລະກິດສຳຫຼວດອະວະກາດເລິກໃນອະນາຄົດ.