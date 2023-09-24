ດວງຈັນຢູໂຣປາຂອງດາວພະຫັດ: ການສຶກສາໃໝ່ແນະນຳໃຫ້ເກີດຄາບອນໄດອອກໄຊມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນ

ສອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳກ້ອນຂອງດວງຈັນ Europa ຂອງດາວພະຫັດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງ Europa ແລະການມີຊີວິດຢູ່ໃນດວງຈັນ.
ການສຶກສາທັງສອງ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ໄດ້ວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍຂອງນ້ໍາກາກບອນໄດອອກໄຊ້ຢູ່ດ້ານຂອງ Europa ໂດຍໃຊ້ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນໃກ້ກັບອິນຟາເລດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກ້ອນຄາບອນໄດອອກໄຊສູງສຸດແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ເຊິ່ງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມວຸ່ນວາຍແລະເຊື່ອກັນວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນເຂດທີ່ຫນຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ.
ອີງຕາມການວິເຄາະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ມີຢູ່ໃນ Tara Regio ອາດຈະມາຈາກມະຫາສະຫມຸດໃຕ້ດິນຂອງ Europa, ແທນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໂດຍ meteorites ຫຼືຜະລິດໂດຍປະຕິສໍາພັນກັບ magnetosphere ຂອງ Jupiter. ສະຖານະການ "endogenous" ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກາກບອນມາຈາກພາຍໃນ Europa ຕົວຂອງມັນເອງແລະໄດ້ຖືກນໍາມາສູ່ຫນ້າດິນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້ຕາມໄລຍະເວລາທາງທໍລະນີສາດ.
ການປະກົດຕົວຂອງເກືອທີ່ມາຈາກມະຫາສະຫມຸດໃນ Tara Regio, ກ່ອນຫນ້ານັ້ນສັງເກດເຫັນໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble, ສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຕື່ມອີກວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊມີຕົ້ນກໍາເນີດສູງສຸດໃນມະຫາສະຫມຸດພາຍໃນຂອງ Europa. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຮັບຮູ້ວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊ້ສາມາດສ້າງຂື້ນເທິງຫນ້າດິນຈາກນ້ໍາທີ່ມີຄາບອນຫຼືທາດປະສົມອິນຊີ.
ສິ່ງສໍາຄັນ, ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົງໃສໃນແຫຼ່ງພາຍນອກຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເຊັ່ນ: ອຸຕຸນິຍົມ, ຍ້ອນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ Tara Regio ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົ້ນກໍາເນີດ exogenous. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຫຼ່ງຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ endogenous ກັບ Europa.
ການຄົ້ນພົບຄາບອນໄດອອກໄຊຢູ່ພື້ນຜິວຂອງ Europa ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດໃນມະຫາສະຫມຸດຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ, ຄາບອນແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນໂລກ. ການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນຂອງ Europa ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນ ແລະ ການມີຊີວິດຢູ່ເໜືອໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິທະຍາສາດ: NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (ມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell); ປະມວນພາບ: Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Alyssa Pagan (STScI)
– ສະມາຄົມອາເມລິກາເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ (AAAS) ຜ່ານ EurekAlert!