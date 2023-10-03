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ESTCube-2: ດາວທຽມໜ່ວຍຕໍ່ໄປຂອງເອສໂຕເນຍທີ່ມີເປົ້າໝາຍທະເຍີທະຍານ

ByMampho Brescia

Oct 3, 2023
ESTCube-2: ດາວທຽມໜ່ວຍຕໍ່ໄປຂອງເອສໂຕເນຍທີ່ມີເປົ້າໝາຍທະເຍີທະຍານ

ESTCube-2, ດາວ​ທຽມ​ຂະ​ໜາດ​ເກີບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລະ​ສ້າງ​ໂດຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Tartu, ຈະ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດາວ​ທຽມ Vega VV23 ຂອງ​ເອີ​ຣົບ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍນີ້ມີເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານ, ລວມທັງການສຳຫຼວດພືດພັນ Estonian ແລະສະແດງເທັກໂນໂລຍີ “ເບຣກ plasma” ໃນວົງໂຄຈອນ.

ເທັກໂນໂລຍີເບຣກ plasma, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ເຮືອໃບໄຟຟ້າ (E-sail), ແມ່ນວິທີການສຳຫຼວດລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ມີ propulsion. ພັດທະນາໂດຍ Pekka Janhunen, E-sail ໃຊ້ການສາກໄຟໄຟຟ້າເພື່ອຂັບໄລ່ protons ຂອງລົມແສງຕາເວັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງດັນ. ໃນກໍລະນີຂອງ ESTCube-2, ເບກ plasma ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນ tether ອາລູມິນຽມ interweaved ຍາວທີ່ກາຍເປັນສາກໄຟ, ສ້າງການລາກ electrostatic ໃນ ionosphere. ການ​ລາກ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ເສື່ອມ​ໂຊມ, ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ຕົກ.

ເບກ plasma ສະເຫນີການແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາສໍາລັບການເອົາດາວທຽມອອກຈາກວົງໂຄຈອນຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງ. ການອອກແບບ microtether ຂອງ ESTCube-2, ທີ່ມີສາຍໄຟຊໍ້າຊ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກຫັກໃນຊ່ອງເນື່ອງຈາກ micrometeorites ຫຼືອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດສອບເບຣກ plasma, ESTCube-2 ນຳກ້ອງຈຸລະພາກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກຮຽນເພື່ອສຳຫຼວດພືດພັນ Estonian ແລະ ວັດສະດຸທີ່ບັນຈຸເພື່ອກວດກາເບິ່ງຜົນກະທົບທີ່ກັດກ່ອນຂອງ “ອົກຊີເຈນ” ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດ. ມັນຍັງປະກອບມີວິທະຍຸທີ່ກໍານົດໂດຍຊອບແວສໍາລັບການທົດສອບວິທະຍຸນັກສມັກເລ່ນ.

ESTCube-2 ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການພາລະກິດຍານອາວະກາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Vega, ການບໍລິການ shareshare ສໍາລັບດາວທຽມຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຜ່ານໂຄງການສາທິດ/ໃນວົງໂຄຈອນຂອງຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທົດສອບການໂຄຈອນໃນຕົ້ນປີຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່.

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດວຽກຂອງການພັດທະນາແປດປີໂດຍທີມງານ ESTCube-2 ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 600 ນັກສຶກສາຈາກລະດັບການສຶກສາຕ່າງໆ. ດາວ​ທຽມ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ​ກວ່າ​ແລະ​ແຂງ​ແຮງ​ກວ່າ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ມໍ​ເຕີ້​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຍົນ​ລຳ​ກ່ອນ, ESTCube-1.

ຖ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເທັກໂນໂລຍີເບຣກ plasma ຂອງ ESTCube-2 ຈະສາມາດປູທາງໃຫ້ແກ່ການປິດວົງໂຄຈອນຂອງດາວທຽມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນາໄມສະພາບແວດລ້ອມວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກທີ່ຕໍ່າ. ພາລະກິດຕິດຕາມທີ່ມີຊື່ວ່າ ESTCube-LuNa ກໍາລັງຖືກອອກແບບເພື່ອທົດສອບເທັກໂນໂລຍີ E-sail ອອກຈາກວົງໂຄຈອນໂລກເພື່ອການຂັບເຄື່ອນໃນອາວະກາດເລິກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Tartu​
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ (ESA​)

By Mampho Brescia

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