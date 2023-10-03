ESTCube-2: ດາວທຽມໜ່ວຍຕໍ່ໄປຂອງເອສໂຕເນຍທີ່ມີເປົ້າໝາຍທະເຍີທະຍານ

ESTCube-2, ດາວທຽມຂະໜາດເກີບທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະສ້າງໂດຍນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Tartu, ຈະບິນຂຶ້ນສູ່ດາວທຽມ Vega VV23 ຂອງເອີຣົບໃນໄວໆນີ້. ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍນີ້ມີເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານ, ລວມທັງການສຳຫຼວດພືດພັນ Estonian ແລະສະແດງເທັກໂນໂລຍີ “ເບຣກ plasma” ໃນວົງໂຄຈອນ.
ເທັກໂນໂລຍີເບຣກ plasma, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ເຮືອໃບໄຟຟ້າ (E-sail), ແມ່ນວິທີການສຳຫຼວດລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ມີ propulsion. ພັດທະນາໂດຍ Pekka Janhunen, E-sail ໃຊ້ການສາກໄຟໄຟຟ້າເພື່ອຂັບໄລ່ protons ຂອງລົມແສງຕາເວັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງດັນ. ໃນກໍລະນີຂອງ ESTCube-2, ເບກ plasma ປະກອບດ້ວຍເສັ້ນ tether ອາລູມິນຽມ interweaved ຍາວທີ່ກາຍເປັນສາກໄຟ, ສ້າງການລາກ electrostatic ໃນ ionosphere. ການລາກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວົງໂຄຈອນຂອງດາວທຽມເສື່ອມໂຊມ, ໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ວົງໂຄຈອນຂອງດາວທຽມຕົກ.
ເບກ plasma ສະເຫນີການແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາສໍາລັບການເອົາດາວທຽມອອກຈາກວົງໂຄຈອນຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງ. ການອອກແບບ microtether ຂອງ ESTCube-2, ທີ່ມີສາຍໄຟຊໍ້າຊ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກຫັກໃນຊ່ອງເນື່ອງຈາກ micrometeorites ຫຼືອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດສອບເບຣກ plasma, ESTCube-2 ນຳກ້ອງຈຸລະພາກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກຮຽນເພື່ອສຳຫຼວດພືດພັນ Estonian ແລະ ວັດສະດຸທີ່ບັນຈຸເພື່ອກວດກາເບິ່ງຜົນກະທົບທີ່ກັດກ່ອນຂອງ “ອົກຊີເຈນ” ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດ. ມັນຍັງປະກອບມີວິທະຍຸທີ່ກໍານົດໂດຍຊອບແວສໍາລັບການທົດສອບວິທະຍຸນັກສມັກເລ່ນ.
ESTCube-2 ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການພາລະກິດຍານອາວະກາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Vega, ການບໍລິການ shareshare ສໍາລັບດາວທຽມຂະຫນາດນ້ອຍ. ມັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຜ່ານໂຄງການສາທິດ/ໃນວົງໂຄຈອນຂອງຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທົດສອບການໂຄຈອນໃນຕົ້ນປີຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່.
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດວຽກຂອງການພັດທະນາແປດປີໂດຍທີມງານ ESTCube-2 ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 600 ນັກສຶກສາຈາກລະດັບການສຶກສາຕ່າງໆ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວມີເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນທີ່ທີ່ແຂງແຮງກວ່າແລະແຂງແຮງກວ່າ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມໍເຕີ້ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຍົນລຳກ່ອນ, ESTCube-1.
ຖ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເທັກໂນໂລຍີເບຣກ plasma ຂອງ ESTCube-2 ຈະສາມາດປູທາງໃຫ້ແກ່ການປິດວົງໂຄຈອນຂອງດາວທຽມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນາໄມສະພາບແວດລ້ອມວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກທີ່ຕໍ່າ. ພາລະກິດຕິດຕາມທີ່ມີຊື່ວ່າ ESTCube-LuNa ກໍາລັງຖືກອອກແບບເພື່ອທົດສອບເທັກໂນໂລຍີ E-sail ອອກຈາກວົງໂຄຈອນໂລກເພື່ອການຂັບເຄື່ອນໃນອາວະກາດເລິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລ Tartu
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA)