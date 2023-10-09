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ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ສອງ​ດວງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ວະ​ກາດ

ByGabriel Botha

Oct 9, 2023
ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ສອງ​ດວງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ວະ​ກາດ

ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ 2 ດວງ​ຄື THEOS-XNUMX ​ແລະ Triton ທີ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອະວະກາດ​ທີ່​ກ້າວໜ້າ. ນອກເຫນືອໄປຈາກດາວທຽມຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້, ກຸ່ມຂອງດາວທຽມຮອງ, ລວມທັງ CubeSats ນະວັດຕະກໍາ, ຍັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດດຽວກັນ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາແລະນອກ.

ດາວ​ທຽມ THEOS-2 ຫຼື​ດາວ​ທຽມ​ລະບົບ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ-2 ຂອງ​ໄທ ເປັນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ບໍລິສັດ Airbus ກັບ​ອົງການ​ພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາວະກາດ ​ແລະ​ພູມ​ສາດ​ຂອງ​ໄທ. ດາວ​ທຽມ​ສັງ​ເກດ​ດວງ​ນີ້, ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ສອງ​ດວງ​ໃນ​ຊຸດ​ຂອງ​ມັນ, ຈະ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ອັນ​ສຳຄັນ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ກະສິກຳ​ຂອງ​ໄທ. ມັນ​ຈະ​ສະ​ຫນອງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ​້​ໍ​າ​, ຮູບ​ແບບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ແລະ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​.

Triton, ກ່ອນໜ້ານີ້ເອີ້ນວ່າ FORMOSAT-7R, ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບອົງການອາວະກາດໄຕ້ຫວັນ (TASA). ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສຸມໃສ່ການເກັບກຳສັນຍານທີ່ກະໂດດອອກຈາກໜ້ານ້ຳທະເລເພື່ອຄິດໄລ່ເຂດລົມພັດຜ່ານມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້​ຈະ​ຖືກ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັບ​ອົງ​ການ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ກາງ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ, ອັນ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ພະ​ຍຸ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ແລະ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທັງສອງ THEOS-2 ແລະ Triton ໄດ້ຖືກນໍາໄປໃສ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຜ່ານສະຖານທີ່ດຽວກັນຂອງໂລກໃນເວລາດຽວກັນໃນແຕ່ລະມື້. ການຈັດຕໍາແຫນ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັງເກດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.

ພາລະກິດການຍິງຈະຫຼວດໄດ້ນຳໃຊ້ຍານສົ່ງຍານ Vega ຂອງ ESA, ທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການວາງດາວທຽມຂະໜາດກາງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂົ້ວໂລກທີ່ຕ່ຳ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ດາວ​ທຽມ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ດາວ​ທຽມ​ໜ່ວຍ​ສອງ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ສິບ​ດວງ​ໄດ້​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້. ການຢືນຢັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບແປດຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ຍັງເຫຼືອສອງຍັງລໍຖ້າການຢືນຢັນ.

ດາວທຽມຂັ້ນສອງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Proba-V Companion CubeSat, ເຊິ່ງຈະເຮັດການສັງເກດການພືດພັນທົ່ວໂລກເພື່ອປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການວິເຄາະພື້ນທີ່ແລະພືດພັນ. PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat ຈະສະແດງຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກນໍ້າກ້ອນໃນທະເລ ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ ໂດຍໃຊ້ສັນຍານລະບົບນໍາທາງທົ່ວໂລກທີ່ bounce ອອກຈາກໂລກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ∑yndeo-1 ແລະ ∑yndeo-2 CubeSats ມີນະວັດຕະກໍາ, ເຊັ່ນ: plasma jet pack ແລະເຄື່ອງມືແມ່ເຫຼັກທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດທີ່ທັນສະໄຫມ, ບາງອັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ LISA ໃນອະນາຄົດຂອງ ESA ສໍາລັບການກວດສອບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ Estonia ໃນພາລະກິດແມ່ນດາວທຽມ ESTCube-2, ດາວທຽມຂະຫນາດເກີບທີ່ຈະສໍາຫຼວດພືດ Estonian ແລະດໍາເນີນການທົດສອບໃນວົງໂຄຈອນຂອງ 'e-sail' tether ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ. ສຸດທ້າຍ, Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) ປະກອບດ້ວຍສາມ CubeSats ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາ, ລວມທັງລະດັບມົນລະພິດແລະການປະກົດຕົວຂອງຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃໝ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂລກ, ຈາກ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ກະສິກຳ​ໃນ​ໄທ ​ເຖິງ​ການ​ພະຍາກອນ​ລົມ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ແລະ​ການ​ທົດ​ລອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃນ​ອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກມັນສັນຍາວ່າຈະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະແລະຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ນິຍາມ:
1. CubeSat: ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີການອອກແບບຮູບຊົງກ້ອນ ເຊິ່ງປົກກະຕິວັດແທກໄດ້ 10 ຊັງຕີແມັດໃນແຕ່ລະດ້ານ.
2. ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດແບບ synchronous: ເປັນວົງໂຄຈອນທີ່ດາວທຽມຈະຜ່ານຈຸດດຽວກັນເທິງໂລກໃນເວລາແສງຕາເວັນທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນ, ໂດຍປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
3. ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ເປັນສິ່ງລົບກວນໃນຜ້າຂອງຍານອະວະກາດທີ່ເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງອົງຊັ້ນສູງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ການລວມຕົວຂອງຮູດຳ ຫຼື ດາວນິວຕຣອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ. (ບໍ່ມີ URL)
– Airbus
– ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ Geo-Informatics ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄທ​
– ອົງການ​ອະວະກາດ​ໄຕ້​ຫວັນ

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