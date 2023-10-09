ອົງການອະວະກາດເອີຣົບໄດ້ລາຍງານການຍິງສົ່ງດາວທຽມທີ່ທັນສະໄໝ 2 ດວງຄື THEOS-XNUMX ແລະ Triton ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດທີ່ກ້າວໜ້າ. ນອກເຫນືອໄປຈາກດາວທຽມຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້, ກຸ່ມຂອງດາວທຽມຮອງ, ລວມທັງ CubeSats ນະວັດຕະກໍາ, ຍັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດດຽວກັນ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາແລະນອກ.
ດາວທຽມ THEOS-2 ຫຼືດາວທຽມລະບົບສັງເກດໂລກ-2 ຂອງໄທ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ Airbus ກັບອົງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ ແລະພູມສາດຂອງໄທ. ດາວທຽມສັງເກດດວງນີ້, ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າສອງດວງໃນຊຸດຂອງມັນ, ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳຂອງໄທ. ມັນຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດ, ແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຮັດໃຫ້ມີແຈ້ງການການວາງແຜນແລະການຕັດສິນໃຈການຄຸ້ມຄອງຂະແຫນງການກະສິກໍາຂອງປະເທດ.
Triton, ກ່ອນໜ້ານີ້ເອີ້ນວ່າ FORMOSAT-7R, ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບອົງການອາວະກາດໄຕ້ຫວັນ (TASA). ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສຸມໃສ່ການເກັບກຳສັນຍານທີ່ກະໂດດອອກຈາກໜ້ານ້ຳທະເລເພື່ອຄິດໄລ່ເຂດລົມພັດຜ່ານມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈະຖືກແບ່ງປັນກັບອົງການສະພາບອາກາດກາງຂອງໄຕ້ຫວັນ, ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນແລະການຄາດຄະເນເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທັງສອງ THEOS-2 ແລະ Triton ໄດ້ຖືກນໍາໄປໃສ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຜ່ານສະຖານທີ່ດຽວກັນຂອງໂລກໃນເວລາດຽວກັນໃນແຕ່ລະມື້. ການຈັດຕໍາແຫນ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັງເກດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ພາລະກິດການຍິງຈະຫຼວດໄດ້ນຳໃຊ້ຍານສົ່ງຍານ Vega ຂອງ ESA, ທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການວາງດາວທຽມຂະໜາດກາງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂົ້ວໂລກທີ່ຕ່ຳ. ຄຽງຄູ່ກັບດາວທຽມຕົ້ນຕໍ, ດາວທຽມໜ່ວຍສອງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າສິບດວງໄດ້ຖືກກຳນົດສຳລັບການນຳໃຊ້. ການຢືນຢັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບແປດຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ຍັງເຫຼືອສອງຍັງລໍຖ້າການຢືນຢັນ.
ດາວທຽມຂັ້ນສອງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Proba-V Companion CubeSat, ເຊິ່ງຈະເຮັດການສັງເກດການພືດພັນທົ່ວໂລກເພື່ອປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການວິເຄາະພື້ນທີ່ແລະພືດພັນ. PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat ຈະສະແດງຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກນໍ້າກ້ອນໃນທະເລ ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ ໂດຍໃຊ້ສັນຍານລະບົບນໍາທາງທົ່ວໂລກທີ່ bounce ອອກຈາກໂລກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ∑yndeo-1 ແລະ ∑yndeo-2 CubeSats ມີນະວັດຕະກໍາ, ເຊັ່ນ: plasma jet pack ແລະເຄື່ອງມືແມ່ເຫຼັກທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດທີ່ທັນສະໄຫມ, ບາງອັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ LISA ໃນອະນາຄົດຂອງ ESA ສໍາລັບການກວດສອບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ Estonia ໃນພາລະກິດແມ່ນດາວທຽມ ESTCube-2, ດາວທຽມຂະຫນາດເກີບທີ່ຈະສໍາຫຼວດພືດ Estonian ແລະດໍາເນີນການທົດສອບໃນວົງໂຄຈອນຂອງ 'e-sail' tether ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ. ສຸດທ້າຍ, Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) ປະກອບດ້ວຍສາມ CubeSats ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາ, ລວມທັງລະດັບມົນລະພິດແລະການປະກົດຕົວຂອງຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ດາວທຽມທີ່ຖືກສົ່ງອອກໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຕິດຕາມເບິ່ງດ້ານຕ່າງໆຂອງໂລກ, ຈາກການວາງແຜນການກະສິກຳໃນໄທ ເຖິງການພະຍາກອນລົມໄຕ້ຝຸ່ນໄຕ້ຫວັນ ແລະການທົດລອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກມັນສັນຍາວ່າຈະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະແລະຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
1. CubeSat: ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີການອອກແບບຮູບຊົງກ້ອນ ເຊິ່ງປົກກະຕິວັດແທກໄດ້ 10 ຊັງຕີແມັດໃນແຕ່ລະດ້ານ.
2. ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດແບບ synchronous: ເປັນວົງໂຄຈອນທີ່ດາວທຽມຈະຜ່ານຈຸດດຽວກັນເທິງໂລກໃນເວລາແສງຕາເວັນທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນ, ໂດຍປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
3. ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ເປັນສິ່ງລົບກວນໃນຜ້າຂອງຍານອະວະກາດທີ່ເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງອົງຊັ້ນສູງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ການລວມຕົວຂອງຮູດຳ ຫຼື ດາວນິວຕຣອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ. (ບໍ່ມີ URL)
– Airbus
– ອົງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດແລະ Geo-Informatics ຂອງປະເທດໄທ
– ອົງການອະວະກາດໄຕ້ຫວັນ